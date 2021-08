Itt az MNB 12 pontja: mikor és hogyan vezessük be a magyar eurót?

Tizenkét pontos kiáltványt tett közzé hétfőn az MNB a „sikeres és biztonságos euróbevezetésről”. A jegybank honlapján található dokumentum nem fogalmaz meg konkrét időpontot az euró bevezetésével kapcsolatban, inkább az alapelveket fekteti le.

Az euró születési rendellenességei továbbra is megvannak, már a közös deviza születésekor nem minden tagállam teljesítette a maastrichti kritériumokat, és ez csak rosszabb lett. Ma gyakorlatilag nincs olyan tagállam, amely minden kritériumot teljesítene. Éppen ezért gondolják azt egyre többen, hogy szükség van egy új kritériumrendszerre – mondta az MNB hétfői konferenciáján Matolcsy György elnök. Az eseményt a forint bevezetésének 75. évfordulójára időzítették, a konferencián Matolcsy arról is beszélt, hogy am az euró nem egy kifejlett pénz, megrekedt a fejlődés egy fokán. Nagyon sok fejlődési stádium van még előttünk.

A magyar érdek az lenne, hogy akkorra időzítsük a csatlakozást, amikor az euró kifejlett, minden szempontból megfelelően fejlett pénz lesz. Azért kell nagyon óvatosnak lenni és a legjobb időzítést megtalálni, mert az euró ma ellentétes az európai alapértékekkel, a sokszínűséggel

- mondta a jegybank elnöke.

A konferenciára időzítve tette közzé 12 pontos kiáltványát az MNB a sikeres és biztonségos euróbevezetés érdekében: