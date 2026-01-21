2026. január 21. szerda Ágnes
Korrupciós koncepció - Magyar 20000 ft-os bankjegyek
Gazdaság

Ha csak kicsit is, de pluszban zárt a BUX

MTI
2026. január 21. 18:10

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 25,71 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel, 121 308,37 ponton zárt szerdán.

A részvénypiac forgalma 20,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: a nemzetközi hangulat alakította a kereskedést.

A délelőtti esés után oldalazott, majd a délutáni órákban enyhén emelkedett a magyar részvényindex, végül kis pluszban tudott zárni. A vezető hazai papírokkal kapcsolatos fontos hírek nem érkeztek.

A Mol 6 forinttal, 0,17 százalékkal 3598 forintra erősödött, 2,4 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 140 forinttal, 0,37 százalékkal 38 010 forintra nőtt, forgalmuk 13,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,45 százalékkal 1900 forintra csökkent, forgalma 1,5 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 100 forinttal, 0,98 százalékkal 10 150 forintra esett, a részvények forgalma 2,4 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 319,48 ponton zárt szerdán, ez 39,78 pontos, 0,39 százalékos emelkedés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #gazdaság #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

