Meglepő és váratlan döntést hozhat a kormány: mire készül Orbán Viktor?

Orbán Viktor kedden közös sajtótájékoztatót tartott a Magyarországra látogató Eduard Heger szlovák miniszterelnökkel, ahol kérdésre válaszolva gazdasági témák is előkerültek.

Orbán Viktor hangsúlyozta: most még az oltás a fontos, hiszen a járvány csak azok számára ért véget, akik beoltották magukat. Magyarországon sajnos sokan nem oltatják be magukat, és továbbra is ki vannak téve a kockázatnak - jegyezte meg.

Orbán Viktor kérdésre válaszolva közölte:

váratlan, erőteljes és komoly beavatkozást jelentő döntéseket kell hoznia a kormánynak, és akkor meglehet az 5,5 százalékos gazdasági növekedés és a családok adóvisszatérítése is.

A miniszterelnök óvatosságra intett a gazdasági növekedéssel kapcsolatban és jelezte: ha a Szijjártó Péter vezette gazdasági újraindítási operatív törzs nem visz a kormány elé 15-20 nagyon komoly, sokakat talán meglepő erőteljes intézkedést, és a kormány ezeket nem hagyja jóvá a következő egy-két hétben, akkor nem lesz 5,5 százalékos növekedés Magyarországon.

Magától nem fog a gazdaság 5,5 százalékkal nőni, ehhez kormányzati motívumokat, motivációkat, hatásokat kell gyakorolnunk, és hatásokat kell kiváltani

- fogalmazott.

