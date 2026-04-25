Durván kilőhet a fájdalomcsillapító és allergia elleni tabletták ára: külföldön már elkezdődött - Hamarosan mi jövünk?

Az iráni konfliktus nyomán kibontakozó energiaválság világszerte drágulást és esetleges áruhiányt okoz a gyógyszerpiacon. A szállítási és gyártási költségek megugrása miatt a népszerű, vény nélkül kapható készítmények ára külföldön már jelentősen emelkedett. Bár a hazai patikákban egyelőre csak mérsékelt áremelkedés tapasztalható, a globális folyamatok néhány hónapon belül a magyar fogyasztókat is elérik - jelentette a Világgazdaság.

A drágulás hátterében elsősorban a magasabb üzemanyagárak és az akadozó ellátási láncok állnak. A légi teherszállítás költségei a többszörösükre nőttek. Ráadásul a gyógyszergyártáshoz nélkülözhetetlen petrolkémiai alapanyagok beszerzése is nehezebbé és költségesebbé vált. A világ egyik legnagyobb beszállítójának számító indiai generikus gyógyszeripar szintén a Közel-Keleten és Ázsiában lévő raktárakra támaszkodik. Emiatt a jellemzően szűk haszonkulccsal dolgozó termékek piacán komoly árnyomás alakult ki. A megnövekedett terheket a gyártók és a szállítmányozók igyekeznek áthárítani a gyógyszertárakra.

A folyamat hatásai már jól láthatók az Egyesült Királyságban, ahol a fájdalomcsillapítók és az allergia elleni készítmények ára meredeken emelkedik. Egyes paracetamol hatóanyagú szerek nagykereskedelmi ára rövid idő alatt a többszörösére ugrott. Emellett az antihisztamin-tartalmú gyógyszerek beszerzési költsége is megduplázódott.

A helyi gyógyszerészeti szakmai szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiaszezon közeledtével a kereslet növekedése további drágulást hozhat. Ugyanakkor hangsúlyozzák: a lakossági pánikvásárlás és a felhalmozás csak tovább rontana a helyzeten. Ez ugyanis indokolatlan készlethiányt idézne elő.

Magyarországon egyelőre nem alakult ki gyógyszerhiány, a nemzetközi piacon zajló változások azonban néhány hónapos eltolódással várhatóan a hazai patikák polcain is éreztetni fogják a hatásukat.

Széles körű, kritikus ellátási zavaroktól ugyanakkor nem kell tartani, köszönhetően az Európai Unió koronavírus-járvány után bevezetett reformjainak. Az újonnan kialakított önkéntes szolidaritási mechanizmus lehetővé teszi, hogy a tagállamok készlethiány esetén kisegítsék egymást. A gyógyszeripari vállalatoknak emellett szigorú szabályok szerint kell biztosítaniuk a folyamatos ellátást. Azonnal jelenteniük kell az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) felé, ha bármilyen fennakadás lépne fel az ellátási láncban.