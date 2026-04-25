2026. április 25. szombat Márk
21 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
pills
Egészség

Durván kilőhet a fájdalomcsillapító és allergia elleni tabletták ára: külföldön már elkezdődött - Hamarosan mi jövünk?

Világgazdaság
2026. április 25. 11:27

Az iráni konfliktus nyomán kibontakozó energiaválság világszerte drágulást és esetleges áruhiányt okoz a gyógyszerpiacon. A szállítási és gyártási költségek megugrása miatt a népszerű, vény nélkül kapható készítmények ára külföldön már jelentősen emelkedett. Bár a hazai patikákban egyelőre csak mérsékelt áremelkedés tapasztalható, a globális folyamatok néhány hónapon belül a magyar fogyasztókat is elérik - jelentette a Világgazdaság.

A drágulás hátterében elsősorban a magasabb üzemanyagárak és az akadozó ellátási láncok állnak. A légi teherszállítás költségei a többszörösükre nőttek. Ráadásul a gyógyszergyártáshoz nélkülözhetetlen petrolkémiai alapanyagok beszerzése is nehezebbé és költségesebbé vált. A világ egyik legnagyobb beszállítójának számító indiai generikus gyógyszeripar szintén a Közel-Keleten és Ázsiában lévő raktárakra támaszkodik. Emiatt a jellemzően szűk haszonkulccsal dolgozó termékek piacán komoly árnyomás alakult ki. A megnövekedett terheket a gyártók és a szállítmányozók igyekeznek áthárítani a gyógyszertárakra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A folyamat hatásai már jól láthatók az Egyesült Királyságban, ahol a fájdalomcsillapítók és az allergia elleni készítmények ára meredeken emelkedik. Egyes paracetamol hatóanyagú szerek nagykereskedelmi ára rövid idő alatt a többszörösére ugrott. Emellett az antihisztamin-tartalmú gyógyszerek beszerzési költsége is megduplázódott.

A helyi gyógyszerészeti szakmai szervezetek arra figyelmeztetnek, hogy az allergiaszezon közeledtével a kereslet növekedése további drágulást hozhat. Ugyanakkor hangsúlyozzák: a lakossági pánikvásárlás és a felhalmozás csak tovább rontana a helyzeten. Ez ugyanis indokolatlan készlethiányt idézne elő.

Magyarországon egyelőre nem alakult ki gyógyszerhiány, a nemzetközi piacon zajló változások azonban néhány hónapos eltolódással várhatóan a hazai patikák polcain is éreztetni fogják a hatásukat.

Széles körű, kritikus ellátási zavaroktól ugyanakkor nem kell tartani, köszönhetően az Európai Unió koronavírus-járvány után bevezetett reformjainak. Az újonnan kialakított önkéntes szolidaritási mechanizmus lehetővé teszi, hogy a tagállamok készlethiány esetén kisegítsék egymást. A gyógyszeripari vállalatoknak emellett szigorú szabályok szerint kell biztosítaniuk a folyamatos ellátást. Azonnal jelenteniük kell az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) felé, ha bármilyen fennakadás lépne fel az ellátási láncban.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #gyógyszer #allergia #európai unió #gyógyszerek #áremelkedés #ellátás #gyógyszeripar #allergiaszezon #üzemanyagárak #energiaválság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
12:27
12:03
11:46
11:27
11:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
NAPTÁR
Tovább
2026. április 25. szombat
Márk
17. hét
Április 25.
Állategészségügyi világnap
Április 25.
A pingvinek világnapja
Április 25.
Malária világnap
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási ág
a biztosítások kockázati ismérvek szerinti csoportosítása. Két ága van: a nem-életbiztosítás és az életbiztosítás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
