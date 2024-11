Fű alatt megjelent a stratégiai gyógyszerlista Magyarországon: a termékek egyhatoda jelenleg is hiánycikk

2024. szeptember 12-én jelent meg a stratégiai gyógyszerlista az NNGYK honlapján. A stratégiai gyógyszerlistáról még 2024. május 10-én lépett hatályba a 16/2024. (III. 11.) BM rendelet, mely előírta a gyógyszerhatóság számára a lista létrehozását és félévenkénti felülvizsgálatát.

2024. május 10-én lépett hatályba a stratégiai gyógyszerlistáról szóló 16/2024. (III. 11.) BM rendelet, mely előírta a magyarországi betegellátás biztonságos fenntartásához szükséges stratégiai gyógyszerhatóanyagok körét és hogy az ezeket tartalmazó termékekből a gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek folyamatosan a megelőző 12 hónap során értékesített mennyiség 1/12 részét elérő készlettel kell rendelkezniük. Előírták továbbá a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) számára, hogy honlapján közleményben tegye közzé az érintett hatóanyaghoz tartozó, magyarországi forgalomban lévő gyógyszereket. Rögzítették: az NNGYK „SH” jelzéssel jelölja a Magyarországon előállított gyógyszereket, és „S” jelzéssel a magyarországi gyártóhellyel rendelkező gyártók gyógyszereit. Meghatározták, hogy az NNGYK a közleményben foglaltakat félévente vizsgálja felül, és szükség esetén a közleményt módosítja.



A stratégiai gyógyszerlistát végül 2024. szeptember 12-én publikálták, erről közleményt nem adtak ki, legkorábban a Magyarországi Gyógyszertörzskönyvezők Társasága, a MAGYOTT vette észre, majd a PHARMINDEX Online adta hírül. Maga a lista itt található meg az NNGYK honlapján, az oldal legalján. ezt a

3. § Az NNGYK az 1. § (3) bekezdése szerinti közleményt első alkalommal az e rendelet hatálybalépését követő hónap első napján teszi közzé.

A friss listán 3799 gyógyszer szerepel, amelyek közül 1075-nél szerepel S jelzés (Magyarországi gyártóhellyel rendelkező gyártók gyógyszerei) és 604 esetben SH jelzés, azaz Magyarországon előállított gyógyszerek - írja a lap. 13 gyógyszer-készítmény vény nélkül, gyógyszertáron kívül is kapható. A listán található termékek közül jelenleg 1744 gyógyszer szerepel az NNGYK gyógyszer-adatbázisában, mint valamilyen termékhiányban érintett készítmény. Ezek közül 638 olyan gyógyszer van, amely szerepel a stratégiai gyógyszerlistában.

A stratégiai gyógyszerlistán szereplő hatóanyagok

A fent idézett rendelet 1. sz. melléklete összesen 312 stratégiai hatóanyagot vagy kombinációt tartalmaz, melyekhez ATC-kódot is feltüntet:

A PHARMINDEX azt írja, a listán 1 termék törzskönyvből törölt. Engedélyezési státusz szempontjából elemezve a gyógyszereket, 951 gyógyszer rendelkezik centralizált engedéllyel, és 1 termék parallel import engedélyes. Eltérés a rendelet és a gyógyszerlista között, hogy míg a rendelet meghatározza a deltaparin (ATC-kód: B01AB04), cefprozil (J01DC10), buprenorfin (N02AE01) és fluticason (R03BA05) hatóanyagokat, addig a listában nem szerepel ilyen hatóanyagú gyógyszer. Ugyanakkor a gyógyszerlistában szerepel ciclesonide (R03BA05) hatóanyagot tartalmazó gyógyszer, míg ezt a hatóanyagot a rendelet nem említi - írja a lap.

Azt is megnézték, mely termékek szerepelnek az NNGYK termékhiány listáján, amelyek egyben a stratégiai gyógyszerlistán is szerepelnek. 638 ilyen gyógyszert találtak, a hiány hátterében főként gyártási gondok és piaci megfontolások állnak:

Azt a következtetés vonják le, hogy a gyógyszerhiány kezelésére a stratégiai gyógyszerlistáról szóló rendelet egy hasznos lépést jelenthet, azonban számos más intézkedés is szükséges (amelyek egy része működik is). A mindennapi gyógyszerellátás percepciója más lehet, mint a gyógyszerhiány vizsgálata a stratégiai gyógyszerlista alapján. Piaci tapasztalatok szerint előfordul, hogy egy gyártó elmulasztja bejelenteni a termékhiányt, és az is előfordul, hogy a termékhiány megszűnésének bejelentése marad el - írják.