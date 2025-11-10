2025. november 10. hétfő Réka
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Spar logója az egyik magyarországi szupermarketünk, Budapesten, éjszaka. A Spar a kiskereskedők és nagykereskedők franchise-csoportjának nemzetközi csoportja, amely a Spar márkanév alatt működik együtt.
Egészség

Te is vásároltál ilyen kekszet a Spar-ban? Most közölték: veszélyes megenni, azonnal vidd vissza!

Pénzcentrum
2025. november 10. 17:31

A SPAR Magyarország Kft. visszahívja a SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150g-os termékét mikrobiológiai nem megfelelőség, penész esetleges jelenléte miatt - közölte a Fogyasztóvédelem.

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. A hatóság nyomon követi a megtett intézkedéseket és a visszagyűjtött termékek további sorsát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az érintett termék a SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150g-os kiszerelésben, 2026.01.26-os minőségmegőrzési idővel és L250505 tételazonosítóval. A terméket a Sapidum d.o.o. gyártotta és a SPAR Magyarország Kft. forgalmazza.

A visszahívás kizárólag a megjelölt tételazonosítóval rendelkező termékekre vonatkozik, egyéb gyártási tételek nem érintettek. A vállalat kéri, hogy aki ilyen terméket vásárolt és még birtokában van, ne fogyassza el.
#egészség #élelmiszer #penész #spar #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #visszahívás #keksz #spar magyarország #fogyasztóvédelmi hatóság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:17
18:04
17:45
17:31
17:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 10.
Kétkezi melósként sem álom a 970 ezres nettó Magyarországon: itt a legjobban fizető munkahelyek listája
2025. november 9.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
2025. november 10.
Erről kevés kutya- és macskagazdi tud: így spórolhatnak súlyos pénzeket a magyar állattartók 2025-ben
2025. november 10.
Call centeres állások home office-ban: nem álom a 600 ezeres havi fizetés - ki se kell mozdulni otthonról?
2025. november 10.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 10. hétfő
Réka
46. hét
November 10.
A tudomány világnapja a békéért és fejlődésért
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hivatalos, rengeteg gyógyszert tiltanak be Magyarországon: Retinol és más tömegtermékek is a listán
2
3 hete
Halálos mérget találtak a népszerű fürdőszobai termékben: rákos megbetegedést okozhat
3
1 hónapja
Soha, de soha nem használj ilyen olajat sütéshez: az egészségedet teszed kockára
4
4 hete
Óriási zsákutcában menetel rengeteg magyar: így biztos összeomlás lesz a vége
5
4 hete
Elképesztő nyomás alatt vannak a középkorú magyarok: egy egész generáció szenved
PÉNZÜGYI KISOKOS
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 10. 18:04
Kvíz: Gyakran jársz Ausztriában? Ezt jó, ha tudod az osztrák kreszről, húzós büntetés lehet a vége
Pénzcentrum  |  2025. november 10. 16:45
Kijöttek a friss számok: 100 éve volt akkora a válság, mint most, mégis adóemelést tervez a kormány
Agrárszektor  |  2025. november 10. 17:27
Bepörögtek a lengyel termelők: hódítanak ezzel az élelmiszerrel