Te is vásároltál ilyen kekszet a Spar-ban? Most közölték: veszélyes megenni, azonnal vidd vissza!

A SPAR Magyarország Kft. visszahívja a SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150g-os termékét mikrobiológiai nem megfelelőség, penész esetleges jelenléte miatt - közölte a Fogyasztóvédelem.

A vállalat a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve intézkedett a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról és a fogyasztóktól való visszahívásáról. A hatóság nyomon követi a megtett intézkedéseket és a visszagyűjtött termékek további sorsát.

Az érintett termék a SPAR FREE FROM kókuszos keksz 150g-os kiszerelésben, 2026.01.26-os minőségmegőrzési idővel és L250505 tételazonosítóval. A terméket a Sapidum d.o.o. gyártotta és a SPAR Magyarország Kft. forgalmazza.

A visszahívás kizárólag a megjelölt tételazonosítóval rendelkező termékekre vonatkozik, egyéb gyártási tételek nem érintettek. A vállalat kéri, hogy aki ilyen terméket vásárolt és még birtokában van, ne fogyassza el.