Érik a poloskainvázió Magyarországon: 14 fillléres házi praktika poloska ellen

Ilyenkor ősszel, a hűvösebb idő beköszöntével megindul a poloskainvázió, a büdösbogarak, menedéket keresve, nagyobb szában jelennek meg otthonainkban is. Noha sem a zöld vándorpoloska, sem pedig az ázsiai márványpoloska nem veszélyes az emberre, sokan mégis inkább szabadulnának tőlük. Cikkünkben ezúttal átfogó összefoglalót kívánunk adni a poloska elleni védekezési lehetőségekről. Poloska ellen jól jöhet a poloska csapda, a kézi összegyűjtés, de sok kellemetlenségtől kíméljük meg magunkat, ha poloskariasztó növényekkel vesszük körbe otthonunkat. poloska ellen, poloska csapda, poloska irtas, poloska fajták, poloskainvázió

Ősszel, ahogy egyre hűvösebbre fordul időjárásunk, tömegével jelennek meg a poloskák otthonainkban, a fertőzöttebb helyeken joggal beszélhetünk poloskainvázió előfordulásáról is. De honnan is jöttek ezek az idegesítő büdösbogarak, mit kell tudnunk róluk, és talán , ami még ennél is fontosabb, mit tehetünk a poloska ellen? Nos, először is nézzük meg a Magyarországon legnegyobb számban előforduló poloskafajták jellemzőit.

A zöld vándorpoloska és az ázsiai márványpoloska egyre gyakoribb kártevők Magyarországon. Mindkét rovarfaj a címeres poloskák családjába tartozik, és jelentős mezőgazdasági károkat okozhatnak. Bár hasonló életmódot folytatnak, megjelenésükben és elterjedésük időpontjában különböznek egymástól.

A zöld vándorpoloska (Nezara viridula) egy viszonylag új jövevény hazánkban. Ez a növényi táplálkozású kártevő először 2002-ben jelent meg Magyarországon. A kifejlett példányok jellegzetes megjelenésűek: körülbelül 1 centiméter hosszúak, pajzs formájú testtel és világoszöld színnel rendelkeznek.

Közelkép a zöld pajzsos vándorpoloskáról (Nezara viridula) egy piros, sérült paradicsomon a zöldségeskertben.

Az ázsiai márványpoloska (Halymorpha halys) szintén a címeres poloskák családjának tagja, és hasonlóan növényekkel táplálkozik. Ez a faj azonban nagyobb méretű: hossza és szélessége egyaránt elérheti az 1,7 centimétert. Nevét jellegzetes, márványhoz hasonló, barnás színű, erezett mintázatáról kapta.

Felnőtt ázsiai márványpoloska (Halyomorpha halys), amely komoly mezőgazdasági kártevő, elsősorban a gyümölcsfákat érinti.

Az ázsiai márványpoloska különösen problémás lehet a háztartásokban. "Az ázsiai márványpoloska a leggyakoribb vendég az otthonainkban, ahol hibernált állapotban pihennek az enyhülésig" - jegyzik meg a szakértők. Ez azt jelenti, hogy a hideg időszakban gyakran húzódnak be az épületekbe, ahol áttelelnek.

Mindkét poloskafaj jelentős kihívást jelent a mezőgazdaság számára.

Kártevő természetük miatt számos haszonnövényt károsíthatnak, beleértve a zöldségeket és gyümölcsöket is. A zöld vándorpoloska például előszeretettel táplálkozik paradicsomon, amit jól szemléltet az a megfigyelés, miszerint "poloska napozik egy paradicsomon".

A két faj megjelenése és elterjedése jól példázza, hogyan változhat egy terület rovarfaunája viszonylag rövid idő alatt. A zöld vándorpoloska alig két évtizede van jelen Magyarországon, mégis úgy tűnik, "mintha mindig köztünk élt volna". Ez rávilágít arra, hogy milyen gyorsan képesek egyes fajok alkalmazkodni és elterjedni új élőhelyeken.

Noha sem a zöld vándorpoloska, sem pedig az ázsiai márványpoloska nem veszélyes az emberre, sokan mégis inkább szabadulnának tőlük, egymást érik a weben a "poloska irtas" kulcsszóra javasolt praktikák. Cikkünkben alábbi részében átfogó összefoglalót kívánunk adni a poloska elleni védekezési lehetőségekről. Azt azonban mindjárt itt, az elején leszögezzük, hogy a vegyszeres védekezés nem ajánlott, mert károsíthatja a hasznos rovarokat is. Ehelyett a megelőzésre és a természetes módszerekre helyezzük a hangsúlyt!

A poloskák biológiája és kártétele

Mint azt feljebb is írtuk, a zöld vándorpoloska és az ázsiai márványpoloska egyre gyakoribb kártevők Magyarországon. Mindkét rovarfaj a címeres poloskák családjába tartozik, és jelentős mezőgazdasági károkat okozhatnak; küllemük és szaguk (innen a büdösbogár kifejezés) pedig a legtöbb embert taszítja. De nézzük, melyek a legfontosabb biológiai jellemzőik:

Az ázsiai márványos poloska invazív faj, amely Ázsiából származik és mára világszerte elterjedt.

Több száz növényfajt károsít, köztük számos termesztett növényt.

Szívogatással okoz kárt, ami a növények deformálódásához, elszíneződéséhez vezet.

Ősszel tömegesen vonul be az épületekbe telelni.

Védekezési lehetőségek a kertben

Mivel a poloska jelentős mezőgazdasági károkat okozhat, így elsősorban a szabadban ajánlott ellenük a védekezés. Noha a vegyszeres védekezés nem ajánlott, mert károsíthatja a hasznos rovarokat is, azért vannak praktikus megoldások, melyeket akár az agráriumban, akár a kiskertekben odahaza bevethetünk a polsokainvázió ellen. Íme:

Növényvédő hálók használata

Kézi összegyűjtés és elpusztítás szappanos vízben

Természetes ellenségek (madarak, pókok) támogatása

Poloskariasztó növények (fokhagyma, menta, levendula) ültetése

Természetes rovarölő szerek, pl. neem olaj használata

Védekezés a lakásban

Noha a legjobb lenne már kint, a szabadban megúszni a büdösbogarak invázióját, a legtöbben csak akkor kapnak a fejükhöz, amikor ősszel, a hidegebb idő beköszöntével, megjelennek a polokák az otthonainkban. A rovarok nem véletlenül akarnak beköltözni, a fűtött lakásban szeretnének ugyanis, hibernált állapotban pihenni a tavaszi enyhülésig. Vannak azonban praktikák, amelyek beltéren is bevethetők a poloska ellen. Íme:

Nyílászárók, rések tömítése

Kézi összegyűjtés és elpusztítás (pl. lehúzva a WC-ben)

Fénycsapdák készítése

Porszívózás speciális módszerrel

Falak repedéseinek tömítése

Házi praktikák

Ugyan a háztartásokban kevésbé tenne kárt más rovarokban, mégis óva intünk bárkit arról, hogy vegyszeres védekezést alkalmazzon a poloska ellen. A gyári rovarölők ugyanis az emberi egészésg tekintetében is tartogatnak veszélyeket (egészségügyi ajánlások alapján akkor is aggályos ezek használata, ha ráírják, hogy nem veszélyes), így jobb ezeket kerülni. Akadnak azonban olyan házi riasztószerek, amelyeket utál a poloska, ezekkel bátran próbálkozhatunk. Ezek a következők: