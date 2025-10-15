Tovább terjed a rettegett kór Magyarországon: újabb fertőzött területet találtak

Az országszerte zajló intenzív felderítés, valamint a felelős gazdálkodói magatartás eredményeként ismét több vármegyében és borvidéken mutatta ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget okozó fitoplazmát (Grapevine flavescence dorée phytoplasma, FD). Az újabb igazolt fertőzésekkel a betegség már 17 vármegyében és 20 borvidéken van jelen. A Mátrai és Tokaji borvidéken is hatósági intézkedések léptek életbe.

Bodrogkeresztúr térségében (Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, Tokaji borvidék) lakossági bejelentésre, míg Abasár községben (Heves vármegye, Mátrai borvidék) az intenzív felderítés eredményként sikerült kiszűrni a fertőzésgyanús szőlőtőkéket.

A vármegyei növényvédelmi felügyelők mindkét helyszínen mintát vettek, végül a Nébih laboratóriuma igazolta a zárlati kórokozó jelenlétét. A betegség megerősítéséhez és a szükséges növényegészségügyi intézkedések mielőbbi elrendeléséhez az előszűrés céljából kihelyezett Nébih mobil laborautó helyszíni mérései is hozzájárultak.

Az illetékes kormányhivatalok szakemberei a fertőzéssel érintett helyszíneken elrendelik a szükséges növényegészségügyi intézkedéseket. Az 1 km-es sugarú fertőzött terület és a fertőzés körüli további 3 km sugarú puffer zóna kijelölése már megkezdődött.

A FD-betegség elleni országos szintű védekezésben kiemelten fontos a fertőzött ültetvények gyors felderítése. A Nébih felhívja a szőlőtermesztők és a lakosság figyelmét, hogy a tünetek észlelését haladéktalanul jelentsék az illetékes hatóságoknak: a vármegyei kormányhivatal növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébih-nek. A lakossági bejelentések továbbra is kulcsfontosságúak, hiszen az időben érkező jelzések lehetővé teszik a növényegészségügyi intézkedések mielőbbi elrendelését és ezzel a fertőzés gyors terjedésének megakadályozását - áll a Nébih közleményében.

