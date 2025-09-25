Magyarországon több mint másfél millió ember használ SZÉP-kártyát, ám az online fizetés eddig körülményes és elavult folyamat volt.
Te is vettél ilyen bögrét? Azonnal vidd vissza, mérgező anyagokat találtak benne!
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során nehézfémek kioldódását mutatták ki különböző bögrékből. A termékből egy angol forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (BTDM Kft.), a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) Hatóságunk nyomonköveti. Az érintett termékek adatai az alábbiak:
• MTV zománc bögre és kulcstartó (MTV714088)
• SpongeBob zománc bögre és kulcstartó (SB714279)
• South Park zománc bögre és kulcstartó (SP714798)
• Tini Nindzsa Teknőcök zománc bögre és kulcstartó (TT713845)
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Termékvisszahívás oka: nehézfém kioldódás
A nehézfémek természetes módon is jelen lehetnek a talajban és a vízben, de ipari tevékenység során is bekerülhetnek a talajba, valamint az élelmiszerekbe. Egyes nehézfémek a szervezetben felhalmozódva hosszú távon károsíthatják az idegrendszert, a vesét és más szerveket, valamint növelhetik a rák kockázatát. Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne használja!
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is
Van egy kis káosz: épp folyik a betakarítás, mindenki szabadulna a plusztól, exportálna, a rosszabb tételeket pedig minél előbb eladná.
Míg Magyarországon az olcsóbb alapmodell 3 hétnyi fizetésből jön ki, addig Svájcban ez az érték két nap, Indiában pedig több mint fél év.
A „milyen helyzetben van a magyar pálinkatermelés és fogyasztás?” kérdésre Mihályi László, a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke lakonikus választ ad: „katasztrofális”.
A vásárlók összesen 1,4 milliárd forintot takarítottak meg az akció keretében, amely fokozatosan csökkenő árakkal vonzotta a vevőket
A nyári szezon lezárultával új kiszállítási idősávokat vezet be a Kifli.hu a Budapest–Balaton régióban.
A szeptember 17-én megnyílt budapesti üzlet nem csupán termékeket kínál, hanem valódi pihenést nyújtó teret biztosít.
Arany- és ezüstérmeket hozott haza a Kreinbacher, a Sauska, a Szentpéteri Borpince, a Törley és az erdélyi magyar Carassia is.
Te is így adod el a cuccaidat a Vinted-en, Facebook-on? Most érkezett, brutál NAV-bírságot kaphatsz!
A közhiedelemmel ellentétben bizonyos értékhatár felett a neten eladott használt holmink után is adózni kell, bizonylatot kell kiállítani, nyilvántartást vezetni.
Hét európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási kisgép márkák mennyire népszerűek a fogyasztók körében.
Máris kapható az IKEA-ban a cég karácsonyi kalendáriuma, ami idén pontosan ugyanannyiba kerül, mint tavaly.
Fontos változás élesedik a Tesco Clubcard ponthatárainál: rengeteg vásárlót érint már ebben a pontgyűjtő időszakban
A Tesco változtat a Clubcard-pontok összesítésének szabályain: 2025. szeptember 28-ig csak azok a vásárlók kapnak pontösszesítőt, akik legalább 1000 pontot gyűjtöttek.
Több mint hetven év után újjáéled Budafokon a történelmi Haggenmacher sörfőzde.
200 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot kapott a Wolt cégcsoport.
Csütörtöktől ismét elérhető a Lidl befőzőautomatája: a Silvercrest Kitchen Tools terméke az őszi befőzések kedvence lehet.
Instanttól a prémium eszpresszóig: mutatjuk, mennyibe kerülnek a népszerű kávékészítési módszerek.
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.
A termékből egy német importőrön keresztül Törökországból Magyarországra is érkezett.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is