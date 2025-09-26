Melyik országban kapnak a legtöbbet az édesanyák a szülési szabadság alatt?
Vészesen fogy a magyar: fél év alatt több mint 30 ezer ember tűnt el, közel a katasztrófa?
Az előzetes adatok szerint 2025 augusztusában 6360 gyermek született, és 8908 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 5,7, a halálozásoké 15, míg a házasságkötéseké 5,1%-kal mérséklődött.
2025 augusztusában
- 6360 gyermek született, 5,7%-kal, 386-tal kevesebb, mint 2024 augusztusában.
- 8908 fő vesztette életét, 15%-kal, 1526-tal kevesebb az egy évvel korábbinál.
- A természetes fogyás a 2024. augusztusi 3688-cal szemben 2548 fő volt.
- 6370 pár kötött házasságot, 5,1%-kal, 343-mal kevesebb, mint egy évvel korábban.
2025. január–augusztusban
- 48 093 gyermek jött világra, 6,7%-kal, 3445-tel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, június–augusztusban pedig 3,1%-kal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2024 azonos időszakaiban.
- A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,38 volt.
- 82 996-an haltak meg, 1,2%-kal, 1001-gyel kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,3, április–júniusban 1,2%-kal többen, míg július–augusztusban 15%-kal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.
- A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 34 903 fő volt, 7,5%-kal több az előző évi 32 459 fős értéknél.
- 30 976 pár kötött házasságot, 5,5%-kal, 1804-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. Január–februárban 9,7, március–áprilisban 3,9, június–augusztusban 7,8%-kal kevesebb, míg májusban 2,4%-kal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos hónapjaiban.
- Ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 január–augusztusában. A természetes fogyás 0,4 ezrelékponttal, 5,5 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,8 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 4,9 ezrelék volt, 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.
2024. szeptember és 2025. augusztus között:
- 74 066 gyermek született, 6,6%-kal, 5217-tel kevesebb a megelőző 12 havinál.
- 126 469-en haltak meg, 0,9%-kal, 1138-cal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban.
- 44 757 pár kötött házasságot, 10%-kal, 5003-mal kevesebb a megelőző 12 havinál.
