Meglepő dolog derült ki a boltokban kapható, előre pácolt grill-húsokról

A nyár előrehaladtával a magyar kertek, teraszok és a nyaralók a grillezés semmivel össze nem téveszthető illataival telnek meg. Egy reprezentatív felmérés szerint a magyar lakosság közel kétharmada szokott grillezni valamilyen rendszerességgel, a szabadtéri sütögetés pedig nem csupán szezonális divat, hanem egyre tudatosabb gasztronómiai élmény.

Bár a grillezés sokak számára a nyári kikapcsolódás szinonimája, a sikeres sütéshez több tényező összehangolt jelenléte szükséges. A válaszadók szerint a legnagyobb „grillkatasztrófa” az, ha elmossa az eső a grillpartit (54%), de a rossz minőségű, rágós, mócsingos vagy romlott hús (39%) is problémaforrás, de ugyanannyian attól is tartanak, hogy nem megfelelően sül át vagy épp odaég a hús, nem ízlik vagy éppen idő előtt elfogy. Ezek a számok is alátámasztják, hogy a grillezés nem csupán a tűz meggyújtásáról szól – a minőségi alapanyag legalább olyan fontos, mint a technika.

A PICK felmérése szerint a magyar grillezők egyre tudatosabbak, 76% vallja, hogy hús és hús között van különbség. Háromnegyedük számára fontos a hús alapanyagául szolgáló állat jóléte, közel 70% figyel arra, hogy a hús alapanyagául szolgáló állat antibiotikum-mentes hízótakarmányon nevelkedjen, és 56% számára a GMO-mentes termelésből származás is lényeges szempont. Minden harmadik fogyasztó hajlandó többet fizetni a jobb minőségű húsért, az sem kérdés, hogy a friss hús bizalmi termék – tízből négy ember számára ugyanis fontos, hogy ismert legyen a hús eredete.