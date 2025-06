Kifakadtak a magyar borászok: Wáberer György videója aláássa a borfogyasztás kultúráját

Nemrég tett közzé Wáberer György üzletember egy videót a közösségi médiában, amelyben egy kihívást és nyereményjátékot hirdet meg. A videó a borfogyasztás káros hatásairól szól, a kihívás pedig, hogy egy hónapig kerüljék el a résztvevők az alkoholt. Ez önmagában még nem lenne probléma, mégis nagy felháborodást váltott ki a magyar borászok között az, hogy hogy egyeztethető össze ez az állásfoglalás azzal, hogy az üzletember számos fontos tisztséget betölt a borágazatban.

Wáberer György nem csupán egy üzletember, aki most a közösségi médiában a borfogyasztás ellen kampányol, hanem a Tokaj-Hegyalja Egyetem fenntartója, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős korábbi kormánybiztos, valamint a Tokaj Borvidék és Fejlesztési Tanács elnöke is. Ezt nehezményezték a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (HNT) tagjai is, közleményükben Wáberer paradoxonnak keresztelve a jelenséget, amely felháborította a szakmát.

A HNT honlapján azt írta az eset kapcsán, hogy a Wáberer György által közzétett videó "a magyar szőlő-bor ágazat szakmai önkormányzata, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa tagjai között nagy felháborodást váltott ki, és sokunkban jogosan felmerül a kérdés: hogyan lehet összeegyeztetni a történelmi Tokaji Borvidék fejlesztési célkitűzéseivel, a szőlész-borász mérnöki képzés egyetemi érdekeivel, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány tulajdonába került, korábbi állami tulajdonú, a Tokaji Borvidék legnagyobb borászati vállalkozásaként működő Grand Tokaj Zrt. érdekeivel Wáberer György magán üzleti érdekeit?"

A HNT véleménye szerint a Facebook kampányból egyértelműen kiderül, hogy Wáberer György számára a borágazat érdekei teljes mértékben háttérbe szorulnak a magánérdekekkel szemben. Ezt éppoly veszélyesnek nevezik, mint túlzott alkoholfogyasztást és a dohányzást.

Wáberer György kampányában megfogalmazott megközelítés nemcsak a hazai szőlő- és bortermelést, hanem a mértékletes és tudatos borfogyasztás kultúráját is aláássa. Mindemellett felmerül a kérdés, hogy ezzel a hozzáállással Wáberer György mennyire tudja, akarja képviselni a történelmi Tokaji Borvidék, szőlész-borász mérnök egyetemi képzés, és összességében a magyar szőlő-bor ágazat értékeit, hagyományait és jövőjét

- írta reagálásában a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. Álláspontjuk szerint Wáberer kampánya, és amit ez elárul "botrányos és megengedhetetlen egy olyan személytől, akinek pontosan a magyar szőlő és borágazat érdekeinek szolgálata lenne a feladata".