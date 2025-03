5+1 tavaszi veszély, ami kedvenced egészségét fenyegeti: így védekezz ellenük!

Ahogy beköszönt a tavasz, végre több időt tölthetünk kedvenceinkkel a szabadban. A hosszabb séták, erdei kirándulások és kertben játszadozások mind izgalmas élmények, de sajnos a tavaszi időszak nemcsak örömöket, hanem veszélyeket is tartogat.

Sérülések, fertőzések, élősködők – néhány olyan probléma, amely tavasszal különösen gyakori kisállatoknál. De hogyan előzheted meg ezeket? Íme a legfontosabb teendők!

1. Sérülések és horzsolások

Tavaszi túrák, parkban szaladgálás vagy egy barátságos birkózás más kutyákkal – mindez könnyen okozhat kisebb-nagyobb sérüléseket. Ha a sebeket nem kezeled időben, könnyen elfertőződhetnek. Tarts mindig kéznél sebkezelő és fertőtlenítő készítményt!

2. Mancs- és bőrirritáció

Az érdestalaj irritálhatja kedvenced bőrét és mancsát, viszketést, pirosodást vagy akár kisebesedést okozva. Egy gondosan megválasztott mancs ápoló krém segít megőrizni a bőr hidratáltságát és megelőzni a gyulladásokat.

3. Támadnak az élősködők!

A tavasz nemcsak a virágok szezonja, hanem a kullancsoké és bolháké is! Ezek az élősködők súlyos betegségeket terjeszthetnek, ezért fontos a megelőzés. Természetes hatóanyagokat tartalmazó kullancs- és bolhairtó készítményekkel hatékonyan védekezhetsz ellenük.

4. Szem- és fülproblémák

A tavaszi szél felkapott pora, a pollenek és kisebb idegen testek (például toklász) könnyen irritálhatják kedvenced szemét és fülét. A rendszeres tisztítás segít elkerülni a fertőzéseket és a kellemetlen gyulladásokat.

5. Ízületi terhelés

A hideg hónapok után hirtelen megugrik a mozgás mennyisége, ami az ízületek és izmok számára megterhelő lehet. Különösen az idősebb vagy mozgékony kutyák és macskák esetében érdemes izomregeneráló sprayt alkalmazni a fájdalmak enyhítésére.

+1 TIPP - A természetes védelem ereje

Egyre több gazdi választ természetes alapanyagokból készült állatgyógyászati készítményeket, hiszen ezek kíméletesek a kisállatok bőréhez és szervezetéhez.

„Az olyan összetevők, mint a kamilla, körömvirág, teafaolaj vagy aloe vera, nemcsak gyulladáscsökkentő hatásúak, hanem segítenek megőrizni az állatok természetes bőrflóráját is. A megfelelő természetes alapanyagokkal készült termékek hosszú távon is hozzájárulnak kedvenceink egészségéhez, hiszen nem terhelik feleslegesen a szervezetüket, és nem irritálják a bőrüket. Ugyanakkor a gazdi ismeri legjobban a kedvencét, ezért fontos figyelni minden apró jelre, szokatlan viselkedésre, és gondoskodni a megelőzésről – ez az ő felelőssége. A rendszeres ellenőrzés, a megfelelő higiénia és a kiegyensúlyozott táplálás mind hozzájárulnak az állat jóllétéhez. A gondoskodás nemcsak az egészségügyi problémák korai felismeréséről szól, hanem arról is, hogy biztosítsuk számukra a lehető legjobb életminőséget, legyen szó bőrápolásról, mozgásról vagy a stressz csökkentéséről” – emelte ki Dr. Kelen Ákos, a PetMed termékfejlesztő szakgyógyszerésze.