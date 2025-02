Brutális betegséghullám söpör végig az országon: hatalmas veszélyben a magyar gyerekek

A gyermekek körében drámaian megnőtt a fertőző megbetegedések száma az elmúlt hetekben, sokakat kórházba is kellett vinni - számolt be a Portfolio.

Az influenzajárvány terjedése miatt jelentősen megemelkedett a fertőző megbetegedések száma a gyermekek körében a téli szünetet követően. A légúti fertőzések több mint felét már az influenzavírus okozza, és egyre gyakrabban fordulnak elő szövődmények, köztük tüdőgyulladás is. Az egészségügyi szakemberek a megelőzés fontosságára hívják fel a figyelmet, mivel a járvány várhatóan még hónapokig eltarthat.

Bense Tamás esztergomi gyermekorvos arról számolt be, hogy rendelőjében napi 70-80 beteg fordul meg, ami kétszerese a korábbi forgalomnak.

Az influenza a leggyakoribb kórokozó, amely szövődményként akár tüdőgyulladást is okozhat

- nyilatkozta a szakember. Hozzátette, hogy háromnaponta előfordul, hogy egy gyermeket kórházi kivizsgálásra kell küldeni.

Az idei influenzatörzs legjellemzőbb tünetei közé tartozik a láz, levertség, orrdugulás, valamint gyomor- és bélrendszeri panaszok. Idősebb gyermekeknél fejfájás és végtagfájdalom is jelentkezhet. Súlyosabb esetekben légzési nehézségek, tartós magas láz, illetve mellkasi fájdalom utalhat tüdőgyulladásra. Az orvos hangsúlyozta, hogy bár az esetek többségében elegendő az otthoni kezelés, a gyermek állapotának romlása esetén mindenképpen szakemberhez kell fordulni.

A megelőzés kulcsfontosságú a járvány terjedésének lassításában. Bense doktor kiemelte a kézmosás, a megfelelő higiénia, az egészséges étrend és a közösségi terek elkerülésének jelentőségét. Javasolta továbbá, hogy egyéves kortól évente adassák be az influenza elleni oltást, amelynek védőhatása 10-14 nap alatt alakul ki.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai alátámasztják az influenza dominanciáját. A 4. héten a beérkezett légúti minták több mint 50%-ában mutatták ki az influenzavírust, ami magasabb arány, mint az előző években. A szezon kezdete óta feldolgozott 4400 laboratóriumi minta közül 579 esetben influenzát, 496 esetben pedig koronavírus-fertőzést igazoltak.

A kórházi ellátásban is érezhető az influenzajárvány hatása. A 4. héten 293 főt kezeltek súlyos akut légúti fertőzés (SARI) miatt, közülük 128 betegnél influenzát, míg 13 betegnél koronavírus-fertőzést mutattak ki. Bár a Covid továbbra is nagyobb arányban okoz súlyos szövődményeket, az influenzajárvány is jelentős terhet ró az egészségügyi rendszerre.

Az előrejelzések szerint az influenzaszezon még 2-2,5 hónapig eltarthat, ezért a szakemberek arra kérik a szülőket, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a megelőzésre, és tegyenek meg mindent gyermekeik egészségének védelme érdekében.