Új népbetegséget hoz a klímaváltozás: rengeteg embert érint, ezek a tünetei

A Surrey Egyetem tanulmányából kiderül, hogy az éghajlatváltozás elősegíti a campylobacterek terjedését és emiatt növekedhet a hasmenéses megbetegedések száma -számolt be a DailyMail. Az éghajlatváltozás egészségre gyakorolt hatását több szegmensből vizsgálják a tudományokban. A mentális megterhelésen és a társadalmi hatásán át; most már a hasmenéses megbetegedések fokozódásának lehetőségét is magában foglalja. A Surrey Egyetem tanulmánya rávilágított arra az aggodalomra, hogy a campylobacter baktérium, a globális hőmérséklet emelkedésével gyorsabban elszaporodhat.

Campylobacter-fajok A Campylobacter-fajok általában az állatok, főleg a madarak ürülékében találhatók meg. A kórokozó baktériumok közé tartoznak. Világszerte a gyomor-bélhurutos megbetegedések fő okozói. Az Egészségügyi Világszervezet a campylobacter-t a hasmenéses megbetegedések négy vezető globális okozójának egyikeként tartja számon. Campylobacteriosis néven ismert fertőzést okoz, amelyet hasmenés és hasi fájdalmak jellemeznek.

Dr. Giovanni Lo Iacono, a tanulmány vezető szerzője azt is belátta, hogy még tüzetesebben foglalkozni kell a témával, mert sok hiányosság van, amit még a tudósok sem teljesen értenek a téma kapcsán.

Nem értjük teljesen, hogy miért lehet ez így.

- mondta a tudós. A hagyományosan élelmiszerrel terjedő fertőzésként ismert campylobacter terjedési útvonalát a kutatók most az éghajlatváltozás tükrében vizsgálják.

A kutatás fő kérdése, hogy az éghajlati változások befolyásolhatják-e ezeknek a baktériumoknak a terjedését.

A vizsgálat során az Angliában és Walesben két évtizeden keresztül előfordult mintegy egymillió campylobacteriosis eset adatait elemezték és ezeket az időjárási mintázatokkal vetették össze. Az eredmények azt mutatták, hogy a betegség előfordulása stabil maradt a 46F (8 Celsius-fok) alatti hőmérsékleten. Azonban minden egyes 9F (5 Celsius-fok) emelkedéssel a fertőzések száma jelentősen megugrott.

Mi az utazók hasmenése? Az utazók hasmenése, amely gyakran szennyezett ételek/víz miatt alakul ki, jellemzően 3-5 napig tart, és olyan tünetekkel járhat, mint a láz és a görcsök. Az utazók hasmenése egy gyakori betegség, amely a különböző régiókba utazó egyéneket érinti, és amelyet 24 órán belül három vagy több laza vagy vizes székletürítés jellemez. Ez az állapot általában enyhe, az érintettek mindössze 3%-ánál fordul elő napi tíz vagy annál több székletürítés.



Tünetei: a kísérő tünetek közé tartozhat a láz,

a hasi görcsök,

a sürgős székletürítési kényszer,

a hányinger

vagy a hányás. Ezek a tünetek jellemzően az utazás első hetében jelentkeznek, és általában átlagosan három-öt napig tartanak. Az esetek többsége általában spontán megszűnik anélkül, hogy különösebb orvosi beavatkozásra lenne szükség.



Amikor azonban az utazók hasmenése további tünetekkel jár, amelyek megzavarják a rendszeres tevékenységeket, a betegség közepesen súlyos vagy súlyos besorolásúvá válik. Különböző kórokozók felelősek ezért az állapotért, köztük olyan baktériumok, mint az Escherichia coli (E. coli) és a Salmonella fajok; paraziták, mint a Giardia; és vírusok, mint például a norovírus.



A fertőző ágensek terjedési útjai közé tartozik a szennyezett étel és víz fogyasztása, illetve a száj és a szennyezett tárgyak, például kezek, csészék és tányérok érintkezése. Ezenkívül az étrend megváltozása - például a fűszeres vagy olajos ételek fogyasztása - is vezethet laza székletürítéshez.



Még további összefüggéseket találtak a magas fertőzési arány és a fajlagos páratartalom - különösen, ha a légköri vízgőz elérte a 75-80 százalékot -, valamint a nap hossza között. Bár ezek az összefüggések még nem teljesen tisztázottak. Dr. Lo Iacono így magyarázta:

lehet, hogy a meleg időjárás növeli a kórokozó baktériumok túlélését és terjedését (tehát az időjárás okozza a betegséget), vagy a melegebb időszakokban a társadalmi viselkedés változásával lehet összefüggés

- fejtette ki a kutató. A kutatás következtetései jelentősek a közegészségügyi tervezés szempontjából. A járványkitörés szempontjából veszélyeztetett területek azonosításával az erőforrásokat hatékonyan lehet elosztani az érintett népesség kezelésére. Dr. Lo Iacono Lo hangsúlyozza eredményeik fontosságát:

már részletes leírásunk van arról, hogyan befolyásolja az időjárás a betegséget, a következő lépés pedig a miértek megértése

- fogalmazta meg. A megközelítésük világos modellt nyújt a betegség kockázatának a helyi időjárási viszonyok alapján történő felmérésére - egy olyan eszköz, amely felbecsülhetetlen értékűnek bizonyulhat, mivel az olyan betegségek, mint a campylobacteriosis, messzemenő hatással vannak a társadalomra, az egyéni kellemetlenségektől kezdve a munkahelyi hiányzások és az egészségügyi rendszerekre nehezedő fokozott nyomás miatt világszerte.