Milliók rettegnek az orvosoktól: ezzel a trükkel fájdalommentes lehet a beavatkozás

Aki egy hangyányit is érdeklődik az egészséges életmód iránt, holtbiztos, hogy találkozott már legalább egy, a meditáció előnyeiről szóló publikációval. Idén júliusban is megjelent egy különleges cikk a MedicalPress oldalán, ami szerint a mindfulness segíthet csökkenteni a fogászati szorongást, még akkor is, ha nem szeretünk meditálni. A Fogászati Trendelő podcast utánajárt a kérdésnek és felkereste Csong An Szunim zen mestert és feleségét, Virágh-Kvasznovszky Anett dentálhigiénikust.

A legújabb kutatások szerint a mindfulness technikák és a meditáció pozitív hatással lehetnek nem csak a fogászati szorongásra, de az egészségügyi szakemberek teljesítményére és jólétére is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! „Mivel ez egy nagyon különleges, innovatív téma, amivel itthon még nagyon keveset foglalkoztak, ezért felkerestük a téma leghitelesebb szakértőjét, Csong An Szunim zen mestert, hogy jobban megértsük a fogászat és a meditáció kapcsolatát" – mondta Aranyi Rita, a MindentMent Fogászat igazgatója. A beszélgetés körüljárja, hogyan kezelhetik a fogorvosok és egészségügyi szakemberek a mindennapok kihívásait a buddhista tanítások segítségével. Milyen szerepet játszik a meditáció, az együttérzés és az empátia az orvos-páciens kapcsolatban, és hogyan befolyásolják ezek a fogászati kezelések minőségét és eredményességét? Együttérzés és bölcsesség Az orvos-beteg közötti bizalmi kapcsolat alapja az orvos empátiája. Csong An Szunim szerint az együttérzéshez kellő bölcsesség is kell, hogy párosuljon. Ez azt jelenti, hogy például az együttérzés diktálja, hogy az orvos semmiképpen nem okoz nagyobb fájdalmat, mint amennyi a kezelés elvégzéséhez kell, a bölcsesség pedig tudja, hogy erre a műveletre szükség van a gyógyuláshoz. Itt a praxis maga a tiszta tudatgyakorlat, az eggyé vált tiszta jelenlét gyakorlata, az ezt a két aspektust hozza ki, amely olyan, mint a madár két szárnya, egyik nélkül se tud repülni. A zen mester egy személyes élményét is megosztotta. Elárulta, hogy fél a fogorvostól és elmesélte hogyan kezelte feltörő érzéseit és gondolatait a bölcsességfoga eltávolításakor. Történetéből megérthetjük, hogy a fogorvosnál ránk törő érzés a testünk válasza, egy önvédelmi reakció, amit helyére kell tenni. Magyarul ne vetítsük rá a fogorvosra, hogy ezt ő okozta. Tudatosítsuk magunkban, hogy a fogorvos segít nekünk. Mindez segít ellazulni és együttműködni. A stresszkezelésre a zen mester azt tanácsolja, hogy ha észrevesszük magunkon a fokozódó feszültség jeleit, hogy elragadtattuk magunkat vagy ingerültek vagyunk, azonnal a lélegzet tudatosságát és a testtudatosságot vissza kell állítani. Ekkor elkezd leválni a gondolatbeszéd az érzelemfolyamról, ami éppen magunkkal ragadott. Ezt lehet gyakorolni, amire egy légzéstechnikát is megismerhetünk a podcast epizódból.

Címlapkép: Getty Images

