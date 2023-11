Itt az ősz immunerősítő szuperzöldsége: sokan még a mai napig félnek megfőzni

A kelbimbó egy őszi/téli zöldségféle, szeptembertől decemberig éri meg leginkább vásárolni, ilyenkor bőséggel kapható a szupermarketekben és a piacon is. A kelbimbó nem tartozik a drága zöldségek közé, azonban, ha frissen vásároljuk, számoljunk azzal, hogy a zöldség jelentős hányadát képezhetik a leeső részek - írja a HelloVidék. Érdekesség, hogy a kelbimbó nyersen is fogyasztható (ebben az állapotában tartalmazza a legtöbb vitamint), azonban általában párolva, főzve vagy sütve esszük, számtalan ételnek szolgálhat egészséges alapanyagául.

Ahogy ez a káposztafélékre általánosságban is igaz, a kelbimbó telis-tele van vitaminokkal és ásványianyagokkal, ezért megéri minél többet enni belőle a szezonjában. A kelbimbó és más káposztafélék rendszeres fogyasztásával csökkenthetjük a cukorbetegség, a különféle szív- és érrendszeri betegségek, illetve a daganatos megbetegedések kialakulásának valószínűségét, ráadásul gátat szabhatunk az elhízásnak is. Magas K-vitamintartalma miatt támogatja a csontrendszer egészségét, a benne rejlő C- és A-vitaminok pedig hozzájárulnak a bőr és a szemek egészségéhez és az állóképesség javulásához.

Amennyiben friss (nem fagyasztott, már konyhakész) állapotú kelbimbót vásároltunk, mindenképpen fontos, hogy szánjunk néhány percet a zöldség előkészítésére. A kelbimbó megtisztítása egyszerű: egy éles késsel vágjuk le a lelógó, keményebb torzsa alját, ezzel le is jönnek a külső, jellemzően megviseltebb, koszosabb levelek. Amennyiben a zöldség betegség jeltét mutatja, romlott, vagy kártevőt találunk rajta, vágjuk ki a problémás részt vagy attól s szemtől szabaduljunk meg.

Hogyan készítsük el a kelbimbót?

A kelbimbót használhatjuk különféle levesekhez: remek ízt kölcsönöz az őszi/téli zöldségleveseknek, adhatjuk leveszöldség gyanánt húsleveshez vagy frankfurti leveshez, illetve készíthetünk belőle kelbimbó krémlevest is. A kelbimbót köretként elkészíthetjük párolt zöldségnek vagy tepsiben sült kelbimbó gyanánt (remekül illik hozzá a bacon), önmagában és más zöldségekkel (illik hozzá a krumpli és az édesburgonya, a brokkoli vagy a karfiol, a zeller, a cékla és a gyökérzöldségek is), tésztával kombinálva.

A kelbimbóból mindemellett nagyszerű egytálételeket is készíthetünk, különféle tepsis kelbimbók és rakott kelbimbó-ételek formájában, akár húsos, akár vegetáriánus vagy vegán étrendhez szeretnénk alkalmazkodni. Érdemes továbbá megemlíteni a rettegett kelbimbófőzeléket is, amit, habár a menzán nem túl szívderítő formában tálaltak, magunknak nagyon finoman el tudjuk készíteni. Érdekes lehet a kelbimbót kipróbálnunk olyan érdekesebb ételekben is, mint a reggeli sós piték vagy a hideg/meleg kelbimbósaláta. A fűszereket tekintve kombináljuk a kelbimbót bátran sóval, borssal, fokhagymával, zöldfűszerekkel (pl. majoránna, rozmaring, kakukkfű), olajos magvakkal, és különféle növényi olajokkal.

A rakott kelbimbó receptje és a teljes cikk a HelloVidék oldalán olvasható!