Íme, a legfinomabb sóskafőzelék recept: tudtad, hogy a sóskafőzelék mirelitből is készíthető?

Gyermekkorban megosztó ételnek számít a sóskafőzelék, azonban felnőttként mindennél jobban imádjuk: szuperegészséges, telis-tele van hasznos vitaminokkal és ásványianyagokkal, ráadásul finom is! Járjunk utána, hogyan készül a legfinomabb sóskafőzelék mirelitből vagy friss sóskából, attól függetlenül, hogy éppen szezonja van-e! Mi a tökéletes sóskafőzelék recept titka, mit fogyasszunk a sóskafőzelék mellé?

Sóska: kincset érő gyógynövény

A sóska nem csak egy egyszerű, minden kertben megtermő zöld leveles, hanem klasszikus gyógynövény is: habár a friss sóska szezonja nyáron van, egész évben kapható a magyar boltokban (mirelit sóska formájában biztosan beszerezhetjük). A sóska különleges savanykás íze a növényben található oxálsavnak köszönhető, ami köztudottan étvágyjavító hatással bír, azonban bőséggel találhatók a sóskában még flavonidok, cserzőanyagok, polifenolok is.

A sóskafőzelék fogyasztása mellett érdemes elrágcsálnunk néha egy-egy friss sóskalevelet is: ezek igen gazdagok C- és A-vitaminokban, ásványisókban, de foszfort, meszet, magnéziumot és vasat is tartalmaznak, amelyek miatt természetes immunerősítő gyógyszerként is használhatjuk őket. Régen, a népi gyógyászatban a sóskával a skorbutot is hatékonyan gyógyították.

A legfinomabb sóskafőzelék recept: hogyan készül a sóskafőzelék?

Nézzük, hogyan készül a hagyományos sóskafőzelék egyszerűen, azaz mik a sóskafőzelék hozzávalói és hogyan érdemes azt megfőzni (nem csak friss sóskát használhatunk, a sóskafőzelék mirelitből is ugyanolyan jó lesz). Mit fogyasszunk a sóskafőzelék mellé, milyen feltétek egészítik ki leginkább a sóskafőzelék egyedi ízeit?

A hagyományos sóskafőzelék hozzávalói

2 nagy csokor friss sóska vagy 450 g mirelit sóska

1 fej vöröshagyma

3-4 ek napraforgóolaj

1 tk só

2-3 ek cukor (ízlés szerint édesítsük)

2,5 dl tejföl

3-4 ek liszt

A sóskafőzelék készítése

Öntsük az olajat egy fazékba és egy kevés sóval dinszteljük meg rajta a finomra aprított vöröshagymát, majd adjuk hozzá a sóskát és öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi. Amennyiben a sóskafőzelék készítése során friss sóskával dolgozunk, mossuk meg alaposan, a mirelit sóskát csak bontsuk ki és tegyük a fazékba. Ízesítsük a sóskafőzelék alapját ízlésünknek megfelelő mennyiségű sóval és cukorral (van, aki szerint a sóskafőzelék édesen finom, mások alig tesznek bele), majd néhány perc alatt főzzük össze. Egy külön tányérban készítsünk a lisztből és a tejfölből habarást, majd húzzuk fel apránként a sóskafőzelék levével, végül pedig öntsük vissza az egészet a fazékba. Fogjunk egy botmixert és dolgozzuk vele homogénre az alapot, és már kész is a sóskafőzelék. A sóskafőzelék fogyasztása kapcsán lehetünk rugalmasak: melegen és hidegen is ehetjük, ahogy nekünk jobban esik.

Mit kínáljunk a sóskafőzelék mellé?

A sóskafőzelék önmagában elég szegényes lenne ebédre, éppen ezért mindig érdemes készíteni a sóskafőzelék mellé valamilyen feltétet. A sóskafőzelék feltétje lehet egyszerű főtt krumpli vagy főtt tojás is, de sokan inkább főtt hússal, hallal tálalják, vagy fasírtot, Stefánia-vagdaltat tesznek a sóskafőzelék mellé.