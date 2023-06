Elég jó üzlet a magánegészségügy Magyarországon: brutálisat kaszáltak a legnagyobb cégek

Mindössze három év alatt megduplázódott a legnagyobb magánegészségügyi cégek piaca. Ez leginkább azt jelenti, hogy ha az egészségükről van szó, akkor azt a magyarok ki is fizetik, kerüljön akármennyibe.

Idén is körképet készített a Portfolio a legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatókról, és ebből bizony kiderült, hogy a magyarok, ha más megoldás nincs, bizony áldoznak az egészségükre. A teljes kép érdekében, közvetlenül is megkeresték az árbevétele alapján 25 legnagyobb intézményt. Több privát szolgáltató is megoszotta a mélyebb elemzésre lehetőséget adó adatait.

Az összegyűjtött adatok alapján megállapítható, hogy 2022-ben folytatódott a magánszolgáltatók látványos árbevételnövekedése, igaz már mérsékeltebb ütemben. A legnagyobb 23 cég árbevételének medián növekedési üteme 16% volt tavaly, míg ez 2021-ben sokkal dinamikusabb volt: 32%. (Az átlagnövekedés 20%-ra lassult a 2021-ben látott 39%-os növekedési ütem után.)

Az elemzés pontosságát megnehezíti, hogy a 2021-es számok alapján a TOP5-ös szolgáltatók közül kettő sem adott le éves beszámolót még a 2022-es évről (Medicover, Affidea). Ezen két társaság árbevételadata nélkül a legnagyobb magánegészségügyi vállalkozások 2022-ben 98 milliárd forintos árbevételt értek el, de ha azt feltételezzük, hogy a legnagyobb magánklinika, a Medicover kb. 20 milliárd forintos bevételt termelt (átlagos piaci növekedésből kiindulva), és közben az Affidea hozott egy 8 milliárd forintos árbevételt (a korábbi üzleti teljesítményéből kiindulva), akkor máris kb. 130 milliárd forintos piacról beszélünk a legnagyobb szolgáltatók esetében becslésünk szerint. Itt érdemes felidézni, hogy korábbi gyűjtésünk alapján 2019-ben a vezető szolgáltatók még 65 milliárd forintos "piacot" tudtak magukénak, vagyis

három év leforgása alatt nagyjából megduplázódott a legnagyobb magánegészségügyi cégek piaca.

Ez alapján nehezen lehet azt állítani, hogy Magyarországon bizonyos szempontból az egészségügy nem üzlet. A növekedést 2022-ben is a már ismert tényezők hajthatták (érdemes ennek kapcsán felidézni a Portfolio által minden évben megrendezett Private Health Forum konferencia korábbi tapasztalatait):

A legnagyobb magánszolgáltatók igyekeznek egyre szélesebb spektrumban ellátni a betegeket, folyamatosan növelték az ellátásokat, fekvőbetegrészleg-kapacitásaik jelentősen bővültek.

A szakemberállományt sikeresen csábítják magukhoz, igaz ennek egyre nagyobb ára van az emelkedő bérköltségek miatt.

Továbbá van egy toló erő is az állami egészségügy felől: a közfinanszírozott intézmények kapacitása még mindig nem állt helyre, ezért a betegek kiszorulnak az állami egészségügyből, és a magánszolgáltatókat választják.

Ami elmondható még az egymáshoz mérhető árbevételadatok alapján:

A legnagyobb 25 cég között is nagyon erős a koncentráció. A TOP3 szolgáltató a vezető klinikák árbevételének 41%-áért felel, a TOP5 szolgáltató már lefedi az árbevétel közel 60%át, a TOP10 szolgáltató pedig az általunk vizsgált cégek bevételének 79%-át. (2021-hez képest minimálisan ugyan, de erősödött a koncentráció.) A lap által szorosan követett 26 privát szolgáltató közül (3-ról nincs adat) 20 esetben látni árbevétel-növekedést, és csupán három esetben következett be árbevétel-csökkenés a 2021-es évről a 2022-es évre.

