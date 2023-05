Gyengeség, fáradékonyság, alacsony vérnyomás, hajhullás: nagy bajt jelezhetnek ezek a tünetek

A rosszindulatú vérképző- és nyirokszervi, azaz onkohematológiai megbetegedésekkel – köznyelvi nevén vérrákkal - évente hozzávetőlegesen 1,3 millió új beteget diagnosztizálnak a világon. Ide tartoznak a különböző leukémiák, limfómák és a myeloma multiplex is, amelyek a rákos megbetegedések mintegy 7 százalékáért felelősek. Az emlő-, a tüdő-, a vastagbél- és a prosztatarák után az ötödik leggyakoribb daganatos betegségtípusnak számítanak. Az onkohematológiai megbetegedések kivizsgálásáról és kezeléséről Dr. Váróczy Lászlóval, a Debreceni Egyetem egyetemi docensével beszélgettünk.

Legfontosabb vérképző szervünk a csontvelő, ez termeli a vérben található vörösvértesteket fehérvérsejteket és vérlemezkéket. A fehérvérsejtek elsősorban az immunrendszerünk működésért felelősek, és a kórokozók elleni védekezésben játszanak fontos szerepet; a vérlemezkék a véralvadásban töltenek be lényeges feladatot; míg a vörösvértestek az oxigént szállítják szervezetünkben.

A vérképző szervek közül a csontvelő mellett még a nyirokcsomókat kell megemlítenünk: ezek nem sejteket termelnek, hanem a fehérvérsejtek éréséért felelősek. A vérképző szerveknél is megjelenhetnek daganatos betegségek; a jelenleg rendelkezésre álló diagnosztikai eszközöknek, módszereknek köszönhetően ezek már könnyen beazonosíthatók.

A több mint százféle onkohematológiai betegségnek három fő csoportját különböztetjük meg: a csontvelő daganatos megbetegedéseit leukémiának, avagy fehérvérűségnek, a nyirokcsomó eredetű daganatokat limfómáknak hívjuk, a myeloma pedig a csontvelő plazmasejtjeinek daganatos betegsége

– ismertette a hematológus szakorvos. „Kórlefolyásuk szerint is osztályozhatjuk ezeket a betegségeket, amelyek alapján lehetnek akut, azaz agresszív és gyorsnövekedésűek, illetve krónikus, azaz lassabb lefolyásúak.”

Hogyan ismerhető fel a betegség? Mik a tünetei?

A betegség tünetei rendkívül általános jellegűek. Legtöbbször a vérképzési zavar miatt kialakult vérszegénységgel kapcsolatosak: gyengeség, fáradékonyság, alacsony vérnyomás, hajhullás jellemző. A daganatos sejtek gátolhatják a vérlemezke képzést is. Az emiatt kialakult vérlemezke hiány vérzékenységet okozhat. A visszatérő fertőzések pedig a fehérvérsejtek megbetegedéseit jelezhetik, ami szintén a vérképző szervek megbetegedése miatt alakul ki.

A myeloma multiplexnek más jellegű tünetei vannak; ezt a betegséget a csontfájdalomról, fogyásról, illetve veseelégtelenségről lehet felismerni.

„Általában a háziorvosban merül fel a gyanú, hogy valami komolyabb baj lehet, hiszen a beteg elsőként őt keresi fel az általános tünetekkel. A legjellemzőbb, hogy első lépésben a vérszegénységre derül fény. A háziorvosi vizsgálat az esetek többségében megerősíti, hogy egyszerű vashiány vagy B12 vitaminhiány áll a vérszegénység hátterében, ellenkező esetben pedig a beteget hematológiai szakrendelésre küldik, további kivizsgálásra. A megnagyobbodott nyirokcsomók is rosszat jelenthetnek, és szintén hematológiai kivizsgálást igényelnek. Ezek a megnagyobbodott csomók általában fájdalmatlanok és több mint 2 két cm-es az átmérőjük.”

A korszerű laborvizsgálatoknak köszönhetően ma már egy vérvétel is elég lehet a diagnózishoz. Ha ez önmagában kevés, a kivizsgálás csontvelő mintavétellel, illetve nyirokcsomó biopsziával is kiegészül.

„A csontvelő, illetve a nyirokcsomó mintavételt helyi érzéstelenítéssel végzik, amely inkább kellemetlenséget jelent a beteg számára mintsem fájdalmat. Nincs szükség arra sem, hogy a beteg emiatt kórházi ellátást kapjon, járóbeteg ellátásban megoldható mindkét beavatkozás.”

A betegség pontosabb felméréséhez emellett szükség lehet röntgen-, CT- vagy Pet-CT- vizsgálatra is. Ebben a radiológus segíti a hematológus munkáját.

Új lehetőségek a betegek kezelésében

Az onkohematológiai betegségek kezelése az elmúlt években rendkívül sokat fejlődött. A páciensek lehetőségei korábban korlátozottabbak voltak; de szerencsére ma már lényegesen jobbak az esélyek a gyógyulásra, illetve a betegséggel történő együttélésre.

„A sok mellékhatást okozó kemoterápiáknál korszerűbb eljárások is rendelkezésre állnak: olyan célzott, daganatellenes kezelések, amelyek nemcsak kevesebb mellékhatással járnak, de eredményesebbek is. Rendkívül nagy könnyebbség a betegnek, ha nem kell bejárnia vagy befeküdnie a kórházba, akár otthon is beszedheti a tabletta formájában felírt gyógyszereket, és sokkal kellemesebb körülmények között gyógyulhat.”





