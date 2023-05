Több millió magyar szenved ettől újra: nincs segítség, most durva időszak következik

Hárommillió magyar szenved allergiától, és sokan nem is tudják, hogy egyáltalán mi a bajuk olyankor, mikor szezonja van a parlagfűnek és más pázsitféléknek.

Szinte minden harmadik gyermek érintett a pázsitfűfélék iránti allergiától, és a parlagfűnek is szezonja van. De nem csak a gyerekek, felnőttek is rettenetesen szenvednek most - írja a hirado.hu.

A köztelevízióban Havas Katalin gyermekorvos azt mondta: azoknál a gyerekeknél, akik gyakrabban kapnak vírusfertőzést, érdems mást is vizsgálni.

Az egyszerű vírusfertőzéseknél gyakrabban érintett gyerekeknél érdemes a háttérben megnézni, hogy nincs-e allergia. Az asztmatikus légzéssel jelentkező, illetve asztmás tünetekkel, szénanáthával jelentkező gyerekek száma is igen magas

- mondta a doktornő.

Egy másik orvos azt tette hozzá, hogy az allergia egy egyszerű bőrteszttel is kimutatható.

Mindenki tudja nagyjából, hogy mikor indul a szezonja, attól függ, hogy mire érzékeny, azt megelőzően két-három héttel meg kell kezdeni az ismert alapterápiát. Pont azért, hogy a tünetek ne jelenjenek meg. Így sokkal jobban egyensúlyban tudja magát tartani a páciens, és nem alakul ki a manifeszt betegség

– mondta a Híradónak Tehenes Sándor, a Zala vármegyei Szent Rafael Kórház pulmonológus főorvosa.