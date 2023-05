Hogy néz ki a hangyacsípés? Hogyan történik a hangyacsípés kezelése, mit tegyünk allergia esetén?

A legkisebb szemmel látható élőlények közé tartoznak, de rendesen megemlegetjük a velük való találkozást, ugyanis a hangyák mérge igen fájdalmas csípéshez tud vezetni. Mit érdemes tudni a hangyák és a hangyacsípés kapcsán, hogy néz ki a hangyacsípés és a hangyacsípés mikor múlik el? Hogyan történik a hangyacsípés kezelése és mit tegyünk, ha hangyacsípés allergia üti fel a fejét?

Cikkünkben a hangyacsípés kezelése kapcsán nyújtunk tájékoztatást olvasóinknak: milyen hangyák okozhatnak kellemetlenséget az otthonainkban, mit tehetünk a hangyák ellen, hogyan zajlik a hangyacsípés kezelése házilag, egyszerű hangyacsípés elleni szerekkel? Amellett, hogy eláruljuk, a hangyacsípés hogy néz ki, azt is megtudhatod, a hangyacsípés mikor múlik el és mi a teendő hangyacsípés allergia esetén. Mikor forduljunk orvoshoz, mik számítanak a hangyacsípés tünetei közül normálisnak, melyek a súlyos hangyacsípés esetek?

Miért fáj a hangyacsípés?

Szinte mindannyiunk számára ismerős jelenség – legalábbis gyermekkori játszadozásaink során biztos, hogy találkoztunk velük – a hangyacsípés, ami a rovarok aprócska termete ellenére meglehetősen fájdalmas tud lenni, főleg, ha több helyen is szúrást érzékelünk (például, ha hangyabolyba ültünk, vagy ha a gyermekek homokozás közben véletlenül megbolygatnak egy hangyabolyt). Ugyanúgy, ahogy a pókok, a hangyák is bárhol, bármilyen egyedszámban megjelenhetnek, nem számít, hogy a földszinten vagy a negyedik emeleten lakunk, hiszen az aprócska élőlények az épület repedéseiben és a csövek mentén utat találnak akár egyetlen elejtett kekszhez is.

A hangyák biológiailag alkalmasak a csípésre (a hivatalos megnevezés egyébként a „szúrás” lenne, hiszen a hangya a fullánkjával ejti a fájdalmas sebeket), ami a rovarok világában annyit tesz, hogy ha érintkezünk vele, használni is fogja rajtunk a fegyvereit. A hangyák óriási családja a hártyásszárnyúak rendjébe, ezen belül a fullánkosdarázs-alkatúak (avagy szúródarazsak) alrendjébe tartozik, ami már önmagában is árulkodik a hangyák természetéről. A hangyák közeli rokonaikhoz, a méhekhez, darazsakhoz hasonlóan társas élőlények, így ahol egyet találunk, ott bizonyosan több is lesz belőlük. A hangya fegyvere a potrohán található fullánk, amellyel hangyasavat fecskendez – maga a hangyasav okozza a hangyacsípés kellemetlen tüneteit.

Milyen hangyákkal találkozhatunk a lakásban?

A hangyacsípés felelősei közé tartozik többek között a „sima” fekete hangya (3-5 mm nagyságú, fekete színű), az aprócska fáraóhangya (2 mm, borostyán színű), vagy a szintén gyakori lóhangya, amit a többi hangyához képest nagy méretéről (6-10 mm, barnás fekete) ismerhetünk fül, ezen kívül sokszor találkozhatunk még gyepi hangyával, argentin hangyával vagy tolvajhangyával és erdei vöröshangyával is (a hangyacsípés okozója bármelyik lehet). A hangyák ellen védekezhetünk gyakori takarítással és az élelmiszereink gondos elzárásával, de bizonyos esetekben ez sem elegendő: ilyenkor szükség lehet hangyacsapdák kihelyezésére vagy szakszerű hangyairtásra.

Hangyacsípés allergia: valós a félelmünk?

A természetben számtalan csípésre, szúrásra képes rovarral találkozhatunk, melyek egy része teljesen ártalmatlan, míg mások igen erős mérget fecskendeznek egy csípés alkalmával a bőrünkbe. A hangyacsípés is az utóbbi kategóriába tartozik, ugyanis a hártyásszárnyúak rendjébe tartozó rovarok (rokon rovarfajai a méhek, darazsak) csípése képes allergiás reakciót kiváltani az érintett szervezetében. Jellemzően egy darab hangyacsípés még nem ad okot az aggodalomra, viszont, ha a hangyacsípés tucatjával borítja a bőrünket és erőteljesen jelentkező, allergiaszerű tüneteket produkálunk, célszerű orvoshoz fordulni.

Hogy néz ki a hangyacsípés?

A hangya a hangyacsípés során fullánkjával hangyasavat fecskendez a bőrünkbe – a hangyasav egy természetes anyag, azonban mondanunk sem kell, cseppet sem kellemes érzés, ha a bőrünk alá kerül. A hangyacsípés az aránylag könnyen felismerhető rovarcsípések közé tartozik: rendszerint több darabot találunk belőle ugyanazon a bőrfelületen, vörös, csalánkiütésszerű tüneteket tapasztalunk, illetve a hangyacsípés közepén, ahol a hangya fullánkja is behatolt, egy-egy aprócska gennyhólyaggal is találkozhatunk.

A hangyacsípés kezelése: a hangyacsípés mikor múlik el?

A hangyacsípés pár nap alatt magától elmúlik, azonban bizonyos esetekben, főleg, ha sok, akár több tucat hangyacsípés borítja a bőrünket, nem árt a hangyacsípést kezelni. A hangyacsípést okozó hangyasav ellen védekezhetünk gyenge lúgos készítményekkel, például szódabikarbónával vagy híg ammóniával. A csípés okozta bőrpírt, égető érzést csillapíthatjuk hideg borogatással is, illetve ajánlott a gyógyszertári, vény nélkül kapható rovarcsípés elleni krémek egyikét is beszereznünk. Jót tehet még a hangyacsípés kezelése során a hangyacsípés ellen egy kis kamilla, körömvirág vagy pásztortáska (külsőleges kezelés), de az aloe vera is kellemesebbé teheti a hangyacsípés tüneteit.

Hangyacsípés allergia: mikor forduljunk orvoshoz?

A hangyacsípés kellemetlen, azonban alapvetően nem veszélyes jelenség, nagyon ritkán fordul elő, hogy valakinek a szervezete nem veszi zökkenőmentesen az akadályt. Ha mégis azon ritka esetek közé tartoznánk, amikor a hangyacsípés egy kis kellemetlen, fájó, égő, viszkető érzésen (egyszerű bőrirritáción) túl a megcsípett felület bedagadásával, izzadással, gyengeségérzéssel, jelentős helyi reakciókkal jár, célszerű bemenni vele az ügyeletre vagy kikérni a hangyacsípés kapcsán háziorvosunk véleményét.