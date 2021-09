A pulzoximéter használata: Így mérd meg a véred oxigénszintjét!

A vérnyomásmérő készülék mellett a pulzoximéter az egyik legegyszerűbben és legolcsóbban elérhető általános egészségi állapotfelmérő eszköz, amit bárki beszerezhet otthonra. Mikor célszerű egy otthoni pulzoximéter beszerzése és milyen termék a pulzoximéter ár szempontjából?

Cikkünkben az egyszerű pulzus- és szaturáció mérő eszköz, a pulzoximéter használatát mutatjuk be. Tudd meg, kinek jó a pulzoximéter és mikor kell pulzoximéter a hétköznapokban. Miről árulkodnak a pulzoximéter értékei a pulzoximéter kijelzőjén és mikor forduljuk orvoshoz a pulzoximéter eredményei alapján? Pulzoximéter hol kapható Magyarországon, mennyi a pulzoximéter ár, ha a pulzoximéter gyógyszertár vagy internetes áruház polcairól származik? Megbízható a Lidl pulzoximéter, vagy válasszunk költségesebb darabokat?

Mire jó a pulzoximéter?

A pulzoximéter nem más, mint a szaturáció, más néven a véroxigén szintjének az egyszerű mérőeszköze. A szaturációt mérhetjük több féle eszközzel is (például asztali mérőműszer a kórházakban), de a legegyszerűbb pulzoximéter egy kisméretű, felül kijelzővel ellátott, ujjhegyre csíptethető elektronikai eszköz, ami szilikon foglalatban illeszkedik a páciens bőréhez. A pulzoximéter az artériás hemoglobin szaturáció értékét (Sp02) százalékban fejezi ki, emellett kiírja a pulzust is (bpmPR), amelyek a szervezetünk általános egészségügyi állapotáról árulkodnak.

Miért fontos a szaturáció mérése?

Szervezetünket több milliárd, szabad szemmel láthatatlan sejt alkotja, amelyek mind az oxigénből nyerik az energiát. Az oxigént a tüdő veszi fel és a vérben található vörösvérsejtek szállítják el a szerveinkhez, de a hemoglobin nevű fehérjének is kulcsfontosságú a szerepe, ugyanis ez az anyag a felelős azért, hogy a vörösvérsejt felvegye a friss oxigént, ami elengedhetetlen az egészséges sejtanyagcsere folyamatok teljesüléséhez.

A szaturáció mérése során arról kapunk információt, hogy milyen állapotban vannak a vörösvérsejtjeink, milyen azoknak az oxigénszállító kapacitása. Ha a véroxigén szint alacsony, az rossz teljesítményt jelent, vagyis kevesebb oxigén jut el a sejtekbe, kevesebb energia termelődik, ettől pedig az egész szervezet állapota általánosságban leromlik. Ha a véroxigén szint alacsony, 90-88%, vagy az alatti értéket mutat, akkor mindenképpen lépnünk kell, hogy megtaláljuk a probléma forrását.

Kinek célszerű a pulzoximéter használata?

A pulzoximétert bárki használhatja, aki érdeklődik az egészségi állapota iránt. A pulzoximéter használata remek szolgálatot tesz sportolás előtt, közben és után, ha számon szeretnénk tartani, hogy egy edzés során hogyan változott a véroxigén szint, illetve akkor is ajánlott a pulzoximéter használata, ha valamilyen vérképzéssel kapcsolatos, szív- és érrendszeri, vagy légzőszervi megbetegedésben szenvedünk (tipikusan ilyen egészségügyi problémák az allergia és az asztma).

Fontos lehet a pulzoximéter használat a nőknél várandósság esetén, gyakran használják azt a csecsemők véroxigén szintjének a monitorozása során, illetve idős korban is, amikor a szervezet általános egészségügyi állapota már nem tökéletes. A pulzoximéter akkor is hasznos szolgálatot tesz, ha valamilyen légzőszervi fertőzésben szenvedünk – akár koronavírusban – és szeretnénk nyomon követni, hogy nem romlott-e a tüdőnk oxigénfelvevő képessége.

Alacsony szaturáció? Forduljunk orvoshoz!

Az alacsony véroxigén szint értékek általában valamilyen tüdő, vagy szív- és érrendszeri megbetegedésre utalnak: vagy a tüdő nem tud elég oxigént felvenni, vagy a vörösvérsejtek nem tudnak elég oxigént megkötni és elszállítani, de az is előfordulhat, hogy a szív nem tudja megfelelően keringetni a vért és ez okozza az alacsony oxigénszintet. Bármelyik eshetőség valósuljon is meg - a pulzoximéter árulkodik róla -, annak súlyos következményei lehetnek, ugyanis, ha tartósan alacsony a szaturáció, akkor nem mennek végbe azok a sejtanyagcsere-folyamatok, amelyek az egészségesen működő szervezet alapját képezik.

Nézzük, mennyi lehet a pulzoximéter értéke és melyik határ alatt kell haladéktalanul kivizsgáltatnunk magunkat!

100-96%: ha a szaturáció értéke e közé a két szám közé esik, akkor nem kell aggódnunk, a szervezetünk egészségesen működik.

ha a szaturáció értéke e közé a két szám közé esik, akkor nem kell aggódnunk, a szervezetünk egészségesen működik. 95-90%: ha a véroxigén szint e közé a két szám közé esik, az azt jelenti, hogy a szaturáció már egy fokkal alacsonyabb az egészségesnél. Ez az állapot még nem életveszélyes, de mindenképpen érdemes elmennünk egy általános kivizsgálásra.

ha a véroxigén szint e közé a két szám közé esik, az azt jelenti, hogy a szaturáció már egy fokkal alacsonyabb az egészségesnél. Ez az állapot még nem életveszélyes, de mindenképpen érdemes elmennünk egy általános kivizsgálásra. 88% alatt: ha a szaturáció 88% alá esik, akkor haladéktalanul orvoshoz kell fordulnunk, ugyanis a kisebb értékek nagy valószínűséggel valamilyen betegségre utalnak, amit minél hamarabb kiszűrünk.

Pulzoximéter hol kapható?

A pulzoximéter gyógyszertárakban egyszerűen beszerezhető, de megvásárolhatjuk azt számos vegyes áruházban is, ugyanúgy, ahogy például a vérnyomásmérő berendezést, vagy más kisebb, általános egészségügyi eszközöket (pl. Lidl pulzoximéter). Ha a pulzoximéter készülékek széles választékával szeretnénk találkozni, javasoljuk, hogy keressük meg a megfelelő készüléket az interneten (pulzoximéter Árukereső). Választhatunk sima pulzoximéter készülékek, kulcstartós pulzoximéter és okos órához csatlakoztatható pulzoximéter között is, attól függően, mennyire gyakran szeretnénk azt használni.

Pulzoximéter ár: Mennyibe kerül a pulzoximéter?

A legegyszerűbb pulzoximéter készülékek 1.500-2.000 forintnál kezdődnek, de ugyanúgy, mint más elektronikai eszközöknél, a felső határ a csillagos ég, megvásárolható a pulzoximéter akár több tízezer forintért is. Valójában az olcsóbb eszközök is el tudják látni a szaturáció mérését, de ha minőségibb anyagokra, szebb kivitelezésre, vagy stabil márkára vágyunk, célozzunk meg egy középkategóriás, körülbelül 8-10.000 forintos darabot. A pulzoximéter gyógyszertárban ugyanígy több árfekvésben is megtalálható.