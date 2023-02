Gyilkos népbetegség szedi áldozatait Magyarországon: nagy baj lehet, ha félvállról veszed

Magyarországon évente 45-50 ezer ember kap strokeot és rendről tízezer felett van a betegségbe belehalók száma is. Az ezzel a leggyakoribb hazai halálokok közé tartozó szélütés megelőzéséért pedig sokat tehetnénk a korai felismeréssel, de a többség még a kialakulást gyakran megelőző mini strokeok észlelése után sem fordul orvoshoz. Ezen a hibán pedig akár az életük is múlhat.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint hosszú évek óta az öt leggyakoribb halálok közé tartoznak az "agyér-betegségek" Ez a betegségcsoport, melybe többségében a stroke különböző típusai tartoznak 2021-ben 10 734 ember életét követelte hazánkban.

A stroke hazánkban összességében 40-50 ezer beteget érint évente. A betegséghátterében az esetek több mint 85%-ában az agyat vérrel ellátó ér elzáródása áll, 15% pedig agyvérzés következtében alakul ki. A stroke kockázatát különböző egészségügyi faktorok nagyban növelik Kutatások szerint a magas vérnyomás 56%-ban, a helytelen táplálkozás 31%-ban, a túlsúly 24%-ban, a dohányzás pedig 18%-ban járul hozzá a stroke kialakulásához.

A betegségről ismert számadatok pedig ijesztően magasak, különösen annak fényében, hogy mint közismert, a genetikai faktor is fontos kockázatot jelent, ezen felül pedig a magas vérnyomás és bizonyos szívbetegségek is hozzájárulhatnak a stroke kialakulásához.És fontos tisztában lenni vele, hogy a betegség igen alattomos, valamint nem is csak a már felsorolt veszélyeztetett csoportokat érinti.

Van azonban mód rá, hogy felkészüljünk a korai tünetek felismerésére és hogy tisztázzuk magunkban milyen rizikó faktorok által lehetünk érintettek. Ezek ismeretében pedig jó eséllyel elkerülhetjük, de legalábbis könnyebben átvészelhetjük, ha minket is utolér a ma már kvázi népbetegségnek számító stroke betegség. Az egyik legfontosabb dolog, amivel mindenképp érdemes tisztában lenni, hogy az Egyesült Államokban végzett kutatások szerint az Észak-Amerikai évi közel 800,000 strokeos eset 85 százalékának esetében a betegséget megelőzi egy úgynevezett "mini stroke" napokkal, vagy akár hónapokkal a komolyabb egészségügyi veszélyt jelentő állapot beállta előtt.

A Strokeot sok esetben Tranziens Ischaemiás Attak előzi meg

A legtöbb laikus nem tudja, de a stroke esetek jelentős részét az úgynevezett “mini stroke", azaz átmeneti agyi vérellátási zavar előzi meg. Ez a Tranziens Ischaemiás Attak nevű jelenség jellemzően pár perces, vagy néhány órás lefolyású. Rövid időtartama miatt pedig a legtöbbször figyelmen kívül hagyják, pedig gyakori, hogy egy komolyabb stroke előjele.

A Huffpostnak nemrégiben nyilatkozó Dr. Ahmed Itrat, a Cleveland-i Akron General kórház stroke osztályának főorvosa szerint minden ötödik ilyen "figyelmeztető", vagy "mini" strokeot elszenvedő beteget 90 napon belül egy komolyabb stroke is sújt.

Az ilyen mini strokeok orvosi neve Tranziens Ischaemiás Attak, és bár a tünetei jóval enyhébbek, mégis hasonlóak egy komolyabb strokéhoz. Az egyetlen különbség, hogy nem okoz tartós neurológiai károkat.

Viszont attól, hogy ezek esetében nem fenyeget agykárosodás veszélye, még nem szabadna félvállról venni a TIA tüneteit sem. Nagyon is komolyan kell venni, már csak azért is, mert mint említettük, akár a következő 1-2 napon belül, vagy mikor már nem is emlékszünk rá, néhány hónap múlva is követheti egy veszélyesebb, ischaemiás, vagy vérzéses stroke.

Az amerikai lapnak nyilatkozó ischaemiás stroke szakértő, neurológus szerint a Tranziens Ischaemiás Attak köznyelvben (angol nyelvterületen és a hazánkban is) elterjedt megnevezése, a mini stroke is bagatellizálja az állapotot, ezért is tartja szerencsésebbnek a "figyelmeztető stroke" (warning stroke) megnevezést, ami magában hordozza azt, hogy a "normál" strokehoz hasonlóan ez is egy sürgős egészségügyi beavatkozást igénylő állapot lehet, amit minél gyorsabban "meg kell valahogy oldani".

A tünetek egybevágnak

Az agyi infarktus, a vérzéses stroke és a TIA tünetei alapvetően igen hasonlóak. A következő intő jelekre érdemes mindenképp odafigyelni:

egyensúlyérzet megváltozása, vagy elvesztése

homályos látás, látásvesztés, vagy kettős látás

arc gyengesége, bénulása, lógó ajkak, egyenetlen mosoly, szemhéjcsüngés

végtagok féloldali gyengesége

test féloldali zsibbadása, érzéketlensége

beszédzavar, értelmetlenné váltó szavak és mondatok

A Huffpostnak nyilatkozó Dr. Brandon Giglio neurológus szerint előfordulhat, hogy egyszerre az összes felsorolt tünet jelentkezik, ahogyan az is, hogy ezek közül csak egyel találkozunk, vagy tünetegyüttesként akármilyen párosításban tűnnek fel. Bárhogy is jelentkezzenek azonban a tünetek, érdemes velük azonnal orvoshoz fordulni. A Tranziens Ischaemiás Attak esetében viszont a tünetek gyors enyhülése miatt a többség ezeket a szakértők szerint nem igazán veszi komolyan.

Bár definíció szerint ugye a Tranziens Ischaemiás Attak lényege az, hogy tranziens (átmeneti) sosem lehet tudni, hogy hosszú távon magától megoldódik a probléma, vagy a tünetek fennmaradnak, esetleg fogyatékossághoz is vezetnek-e

- hívta fel a figyelmet Dr. Ahmed Itrat.

Épp ezért a szakértők azt tanácsolják, hogy ahogy észleljük a strokera jellemző tüneteket, hívjunk mentőt, ne kezdjünk el várni rá, hogy a magától jobban legyünk - sosem lehet tudni ugyanis, hogy mennyire nagy a baj. Miután eljutunk a kórházig pedig fontos, hogy a stroke gyanúja esetén jelezzük ezt az ügyeletes orvosnak is, felsorolva az összes észlelt tünetet. Az idő ugyanis a strokenál nagyon fontos faktor és ahhoz hogy állapotunk pontosan felmérjék fontos az orvosokkal és nővérekkel való kommunikáció. A TIA-n átesők egy jelentős része pedig a szakértők szerint 48 órán belül strokeot kap, ezért minden elvesztegetett perccel, vagy órával veszélybe sodorhatjuk egészségünket.

Az első a megelőzés

A legfontosabb persze, hogy minden tőlünk telhetőt megtegyünk azért, hogy a lehető legalacsonyabbra csökkentsük a stroke előfordulásának kockázatát. A magas vérnyomás a szélütés legnagyobb kockázati tényezője, de az olyan betegségek, mint a cukorbetegség, szívelégtelenség, pitvarfibrilláció, vagy magas koleszterin- és vérzsírszint szintén hajlamosítanak a strokera. Fontos tehát, hogy ha ezen betegségek valamelyikében szenvedünk, tartsuk azt is orvosi kontroll alatt, próbáljuk amennyire lehet megőrizni egészségünket.

A megelőzésben fontos szerepe lehet még a normális étkezésnek és a rendszeres testmozgásnak is, de az első számú megelőzhető kockázati tényező a dohányzás, emellett pedig más káros szenvedélyek, mint az alkohol és a drogfogyasztás is növelhetik a stroke kockázatát. Ezeket a szokásokat elhagyni, illetve életmódunkon változtatni pedig sosem késő és akár az életünk is múlhat a strokehoz hasonló betegségek megelőzésén.