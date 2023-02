Súlyos áremelés a magánklinikákon: ennyibe kerül egy VIP-szülés 2023-ban

Koós Anna Link a vágólapra másolva

A magánegészségügyi szolgáltatók egyre nagyobb teret hódítanak Magyarországon, egyre többféle vizsgálat, kezelés, műtét érhető el magánúton is - köztük teljes szülési csomagokat is kínál több klinika. A koronavírus világjárvány alatt pedig jelentősen megnőtt a lakossági igény is a magánszolgáltatásokra, a nőgyógyászat pedig mindig vezető terület volt - a fogászat mellett - a magánegészségügyben. Azonban rengetegen még mindig a magas árak miatt idegenkednek attól, hogy magánszolgáltatást vegyenek igénybe. A Pénzcentrum friss gyűjtésében azt vizsgáltuk, hogy mennyibe kerülnek jelenleg a szülési csomagok a magyarországi magánkórházakban és hogy mennyit emelkedtek az árak tavaly óta: a legtöbb komplex szülészeti szolgáltatás ára meghaladta az egymillió forintot, és akár több százezer forinttal is nőhetett a díjszabás 2022 óta.

Mélyen a zsebükbe nyúlhatnak 2023-ban azok, akik magánúton szülnének, nem az állami ellátórendszer igénybevételével. Lapunk évek óta vizsgálja az árak alakulását a magánszülészeteken: az idei árakat összevetve a korábbi évek díjszabásával a szülészeti csomagok drágulása drasztikus. Természetesen nem mindenhol nőttek meredeken az árak, általánosságban viszont az látszik, hogy az alapcsomagok - a legolcsóbb lehetőségek - árai nagyobb mértékben nőttek, míg az exkluzív, legdrágább szolgáltatási csomagoké kevésbé emelkedett vagy stagnált. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A magánegészségügyi intézményeknek egyre nő a súlya az egészségügyben Magyarországon, erre a tendenciára pedig a pandémia csak rásegített. Egyrészt a kórházi várólistákat azóta sikerült érdemben csökkenteni, másrészt sokan kényszerülhettek rá, hogy "kipróbálják" a járvány alatt a magánklinikák szolgáltatásait, így a jövőben már könnyebben döntenek majd a magánút mellett. Az, hogy egyre szélesebb a szolgáltatási paletta, és az országban egyre több helyen elérhetők magánegészségügyi szolgáltatók, szintén közrejátszhatott abban, hogy egyre többen veszik igénybe ezeket a szolgáltatásokat. Egy friss felmérés szerint magánszolgáltató választásakor az elsődleges szempont az ár/érték arány (28%). Viszont a megkérdezettek által ismert legnagyobb magánegészségügyi intézmények közül mindössze 18 százalékban tartják méltányosnak az árakat. Az elemzés szerint a betegek tehát hiába tartják jobbnak a magánellátást az államinál, a magas költségek miatt még mindig sokan vonakodva fordulnak magánszolgáltatóhoz. Döntő szempont még a választásban a betegközpontú, érthető kommunikáció és az elérhető vizsgálati, kezelési időpontok is. Az ár, a betegközpontúság, az elérhetőség pedig különösen fontos lehet a gyermekvállalás előtt álló családok számára. Hatalmas különbség mutatkozhat ugyanis az árakban szolgáltatók között a szülési csomagokat illetően - attól függően milyen szolgáltatásokat vennének igénybe a várandósok, milliós különbség is lehet. Bár már 2019-ben is volt olyan magyarországi magánkórház, ahol elkértek akár 1 millió forintot is a szülési csomagért, 2023-ra szinte alig akad lehetőségük a családoknak millió alatt megúszni a procedúrát. Ezért aki magánúton szeretne szülni, annak jól meg kell néznie, melyik szolgáltatót választja - és hogy ott mit kaphat a pénzéért. Jelentősen megdrágult a magánszülés Lapunk minden évben végigmustrálja a magánkórházak árlistáját, mennyiben kerülnek a szülési csomagok az egyes szolgáltatóknál. Ennek köszönhetően össze is tudjuk vetni az árakat a korábbi évek díjszabásával. Ez alapján elmondható, hogy idén jelentős áremelés történt sok szolgáltatónál, főként az alacsonyabb árfekvésű csomagok ára emelkedett nagyobb mértékben. A Róbert Magánkórházban 2021-től négy csomag közül választhattak a családok, 2023-ban úgy tűnik azonban, hogy visszatértek a három csomagos felosztáshoz. Az Arany csomag, mely magában foglalja a magánklinikai szülést az ügyeletes orvossal és szülésznővel, a szülészeti, gyermekágyi és neonatológiai ellátást, pszichológiai konzultációt, szülésfelkészítő tanfolyamot és sok egyéb szolgáltatást, még 645 ezer forint volt 2022 elején. 2023-ban már 890 ezer forint az ára, vagyis 245 ezer forinttal (38%) kerül többe! A Platina csomagok 895 és 995 ezer forintba kerültek tavaly, idén a Platina szolgáltatás egységesen 1,210 millió forint. Vagyis az ár 22-35 százalékkal emelkedett. Ez tartalmazza az Arany csomag szolgáltatásait, de már választott orvossal és szülésznővel, szoptatási tanácsadással, plusz 1 (összesen 3) éjszakával, kétágyas szobában történő elhelyezéssel. A Gyémánt csomag egyágyas szobát biztosít, illetve elhelyezést családi szobában, prémium étkezést, emelt szintű újszülött ellátási csomagot,ajándék fülbelövést és számos egyéb szolgáltatást. Arról, hogy miben térnek el részletesen a csomagok, a honlapon érdemes tájékozódni. Idén már nem része a Gyémánt csomagnak a taxiszolgáltatás Budapesttől legfeljebb 40 km-re távolságig oda-vissza, ugyanúgy külön kell fizetni érte, ahogy a többi csomag esetén. Az árban viszont érdekes módon csökkenés mutatkozott: 2022-ben 1,695 millió forint volt, 2023-ban 1,610 millió forint. A szolgáltatások összetétele is változott, viszont érdekes, hogy az olcsóbb csomag ára csaknem 40 százalékkal nőtt, míg a legdrágábbé csökkent. A Dr. Rose magánszülészetén a szülészeti csomag 1,9 millió forinttól kérhető. Nem volt tehát nagy áremelés tavaly - illetve tavalyelőtt - óta, amikor 1,8 milliótól volt elérhető a csomag (5,6%). Az ikerterhesség esetén viszont 2022-ben még dupla árat kértek, idén már 2,5 millió forinttól vállalják az ikerszülést. A Maternity klinikán az alap szülési csomag ára 950 ezer forintról 1,1 millió forintra emelkedett. A drágulás viszont idén még folytatódik: a honlap tájékoztatása szerint 2023 áprilisától 1,33 millióra nő majd a legkedvezőbb árfekvésű csomag költsége. Az exkluzív szülési csomag 2022-ben még 5800 euróba került, ami akkor nagyjából 2 millió forint volt. Jelenleg 6500 eurót kérnek érte, áprilistól pedig már 7000-et, ami cirka 2 millió 730 ezer forint. Ebben a drágulásban benne van valószínűleg a forint gyengülése is az euróval szemben. A pécsi Da Vinci Magánklinikán tavaly a spontán hüvelyi szülés (2 éjszaka) még 1,1 millió forint, míg a császármetszés (2 éjszaka) 1,35 millió forint volt. (Ez az egyetlen szolgáltató, aki tudomásunk szerint még különbséget tesz spontán hüvelyi szülés és császármetszés között az árazásában, ezt a gyakorlatot a többi szolgáltató évekkel korábban beszüntette.) 2023-ra a hüvelyi szülés 1,5 millióra, a császármetszés 1,750 millió forintra drágult. Vagyis 400 ezer forinttal nőttek a csomagárak tavaly óta (30-36%). A Duna Medical Center is kínál három szülési csomagot tavaly óta, ezek közül az alap csomag 795 ezer forint, az exkluzív csomag 1,3 millió forint és a prémium csomag 1,135 millió forint. Mindhárom szülészeti csomag tartalmazza a biztonságos és harmonikus szülés támogatásához szükséges szolgáltatásokat a honlap szerint. Tavaly óta 19-20 százalékos drágulást hajtottak végre. Nincs tavalyi adatunk arról, hogy a Medicover Szülészetén mennyibe kerültek a a szülési csomagok. Jelenleg az Excellence csomag 800 ezer forint, a Grand excellence 950 ezer forint és a Deluxe csomag 1,2 millió forint. A csomagok tartalmának különbségeiről érdemes a szolgáltatók honlapjain tájékozódni. Így faraghatsz le a költségekből Bár egyre többen tesznek félre pénzt egészségügyi célra, mégis kevesen tudják, hogy az állam is támogatja az egészségügyi célú megtakarításokat: 20 százalékos adóvisszatérítést ad évi 150 ezer forintig. Nem jellemző, hogy ezt az éves keretet valaki ki tudja használni, hiszen ahhoz 750 ezer forintot kellene félre tenni egészségügyi célra egy évben (ez havi 62500 forintos megtakarítás). Hogyha családi megtakarításként tekintünk az egészségpénztárra, és minden családtag gyógyszer- és egyéb egészségügyi kiadásait összeadjuk, kijöhetne ez az összeg. Főként egy kisgyermekes családnál, ha például csak a pelenkaköltséget számítjuk. EZ IS ÉRDEKELHET Indul a visszaszámlálás: ide menekítik még az év vége előtt spórolt pénzüket az élelmes magyarok A pénztártagok jellemzően december végén utalnak nagyobb összegeket számláikra, hiszen a visszatérítéshez elég befizetést teljesíteni, az összegeket elkölteni ráérnek jövőre is. Ugyanakkor azoknak, akik magánúton tervezik a szülést, egy tervezhető nagyobb egészségügyi kiadás előtt állnak, amelynek akár a 20 százalékát az állam "állhatja". Ezt a lehetőséget ilyen esetekben, vagy más magánúton végzett műtétek előtt mindenképp érdemes kihasználni. Akár csak azoknak is, akik magánnőgyógyászhoz járnak, de állami ellátásban terveznek szülni - az előzetes vizsgálati költségek, konzultáció, gyógyszerek, stb. mind elszámolhatók. Számos olyan önsegélyező szolgáltatás is van, amelyről még a pénztártagok jó része sem tud. Lapunk korábban megkérdezte a Pénztárszövetséget arról, mit ajánlanak azoknak, akik gyermekvállalás előtt állnak, és szeretnék kihasználni maximálisan az adókedvezményt, milyen "buktatókra" kell figyelniük. Az ÖPOSZ válasza szerint az utóbbi években egyre népszerűbb a születési támogatás is, melynek segítségével a pénztártagok legfeljebb egymillió forintnyi megtakarításukat vehetik fel adómentesen a pénztárból. Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, érdemes odafigyelni két határidőre. Egyfelől a támogatás a legalább már 180 napja a pénztártag számláján lévő megtakarítás után vehető igénybe, másfelől a szülést követő 120 napon belül igényelni kell azt a születési kérelem, illetve a születési anyakönyvi kivonat másolatának Pénztárhoz történő benyújtásával. A támogatást tehát a pénztártag csakis a meglévő, legalább 180 napja a számláján található összegek után igényelheti - emelték ki. Ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy az adóvisszatérítésre csak a befizetést követő évben lesz jogosult, így ezt az összeget a tárgyévben még nem tudja igényelni.

