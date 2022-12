Indul a visszaszámlálás: ide menekítik még az év vége előtt spórolt pénzüket az élelmes magyarok

Nem maradt sok ideje annak, aki szeretné a lehető legjobban kihasználni a 20%-os személyi jövedelemadó visszatérítés lehetőségét az egészségpénztári megtakarításán keresztül. A pénztártagok nem véletlenül jellemzően december végén utalnak nagyobb összegeket számláikra, hiszen a visszatérítéshez elég befizetést teljesíteni, az összegeket elkölteni ráérnek jövőre is. A OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója, Kovács Tamás Attila annak kapcsán nyilatkozott a Pénzcentrumnak, mennyivel nőtt a magyarok egészségcélú megtakarítási hajlandósága 2022-ben, különös tekintettel az inflációra, kik és hogyan használhatják ki a leginkább a visszatérítés lehetőségét. Az interjúban arra is kitért, melyek most a legnépszerűbb felhasználási módok.

Pénzcentrum: Milyen mértékben bővült a tagok létszáma 2022-ben? Az elmúlt évekhez képest gyorsul vagy lassul a létszámnövekedés?

Kovács Tamás Attila: Jelenleg 30 ezer új belépőnél tartunk, a pénztár taglétszáma így 330 ezer főre emelkedett. Év végére várhatóan 32 ezer főre nő az új belépők száma az idei év egészét tekintve, mely 10 százalékos növekedést fog jelenteni. Ez jelentősen több a vártnál. Valószínűleg ennek egyik oka a magánegészségügyi szolgáltatások igénybe vételének a növekedése, valamint az egészségügyi megtakarítások iránti egyre nagyobb igény. A tavalyi évben 24-25 ezer új belépőnk volt, ezt 20 százalékkal haladja meg az idei belépőszám.

A kisgyermeket nevelők szja-visszatérítésének milyen hatása lehetett a megtakarítási hajlandóságra idén?

Tavaly novemberben, amikor kijött az ezzel kapcsolatos szabályozás, a novemberi hónapban tapasztaltunk egy kisebb visszaesést a befizetéseket tekintve. Voltak, akik úgy döntöttek, hogy nem fizetnek be annyi pénzt, hiszen nem marad annyi visszaigényelhető szja. A decemberi befizetések viszont nőttek, az előző év azonos időszakához képest, vagyis az öngondoskodás iránti igény továbbra is erős maradt. Februárban, amikor az szja-visszatérítés megérkezett a lakossághoz, nagyobb növekedés volt tapasztalható a pénztári befizetések terén, mint januárban, illetve az ezt követő hónapokban. Ebből azt feltételezzük, hogy olyan összegek is érkezhettek be, amelyeket a kisgyermekes családok kaptak vissza.

Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója - Fotó: Kaiser Ákos

Idén tapasztaltak a tavaly novemberihez hasonló kivárást?

Ilyet most nem észleltünk, de most nem is volt benne a levegőben, hogy bármi ilyen jellegű bejelentés történni fog, ahogy tavaly. Nagyságrendileg hasonló mértékű növekedés történt októbertől decemberig, mint azt megelőzően. Viszont a december mindig lényegesen erősebb a befizetések tekintetében, mint más hónapok: Arra számítunk, hogy az összes 2022-es egyéni befizetés 20%-a, ebben a hónapban érkezik majd a tagok számlájára.

Milyen hatása lehetett az infláció növekedésének idén a megtakarításokra, befizetésekre?

Hogy külön az inflációnak milyen hatása volt, nehezen lehet megállapítani a statisztikákból. Mi azt látjuk, hogy lényegesen több pénz érkezett a pénztárhoz. Tavaly 15 milliárd forint volt az - egyéni és munkáltatói - befizetések teljes összege, melyet idén már novemberben meghaladtunk. Várhatóan 17 milliárd forint felett lesz az összes befizetés. Tehát látható egy folyamatos növekedés, amiben az inflációnak is van szerepe, hiszen azáltal is nő az egyéni befizetések összege, hogy nő az egészségügyi termékek és szolgáltatások ára. Feltételezzük, hogy más okok mellett ezért is fizettek be a pénztártagok többet a pénztárba idén.

Viszont a 20 százalékos adójóváírás az infláció ellenszere is lehet. Ennek lehet szerepe az új belépések, befizetések növekedésében?

Azt látjuk, hogy folyamatosan nő a lakosság igénye az egészségügyi célú öngondoskodás iránt, és idén már azt is láthattuk, hogy az eszközválasztásban is egyre tudatosabbak. Az ÖPOSZ egyik felmérése kimutatta, hogy folyamatosan nő az igény az egészségügyi megtakarításra, melyek a megtakarítások között a második helyet foglalják el. Viszont mivel 4 millió ember fizet szja-t, az egészségpénztári tagok száma pedig valamivel több mint egymillió, akkor még mindig van 3 millió ember, aki nem használja ki ezt a lehetőséget. Tehát bár sokan fontosnak tartják az egészségügyi megtakarítást, de még mindig kevesen gondoskodnak erről.

Az infláció tükrében további gyorsuló növekedést várnak jövőre is? A jelenlegi előrejelzések szerint 2023-ban is 14-17 százalékos lehet a drágulás mértéke.

Azt látjuk, hogy évek óta 15 százalékot meghaladó mértékben nőnek évről évre a befizetések. A pénzügyi tervünkben is közel ilyen 10 százalékot meghaladó növekedésre számítunk. Azt nehéz lenne megmondani, hogy ebből mekkora rész az, amiért az infláció felelős. Viszont úgy gondoljuk, az a tendencia, ami az elmúlt években jellemző volt, megmarad jövőre is a befizetések növekedése terén.

Ami az elmúlt években nagy hatással volt a befizetésekre, az a cafeteria-rendszer adózásának átalakítása volt 2017-ben. Odáig az összes befizetés 80 százalékát a munkáltatói befizetések tették ki, most ez a tendencia megfordult: az egyéni befizetések tesznek ki 83 százalékot. Annak idején azt is észleltük, hogy a munkáltatótól kapott összegek inkább gyógyszerekre vándoroltak. Amióta részben kicserélődött a befizetői réteg, részben tudatosodott a tagság, folyamatosan nő az egészségügyi szolgáltatások igénybe vétele. A munkáltatói befizetések 2,5 milliárd körüli szinten stagnálnak, az egyéni befizetéseknél viszont 15-20 százalékos növekedést látunk évente.

Hogy látják, nincs arra esély, hogy visszahozzák a kedvezményes adókörnyezetet?

Az ilyen változásokra nincsen hatásunk, az OTP Egészségpénztár természetesen követi a mindenkori jogszabályi környeztet. Ugyanakkor minden olyan kezdeményezést örömmel fogadunk, ami hozzájárul ahhoz, hogy növelje a lakosság egészségügyi tudatosságát. Ilyen lehetne például a 150 ezer forint a maximális adó-visszatérítés összegének emelése.

Ahogy növekszik a tudatosság, az egyéni befizetések összegei is nőnek, ezért tartanám fontosnak, ha ezt a jelenleg 150 ezer forintos limetet valamilyen változóhoz, például a minimálbérhez lehetne kötni. Akkor évről évre automatikusan tudna nőni az összeg, amelyet adóvisszatérítés formájában legfeljebb vissza lehet igényelni. Hiszen egész más volt az értéke 150 ezer forintnak 10 évvel ezelőtt, mint jelenleg.

Sokan elérik ezt a 150 ezer forintos korlátot? Hiszen ehhez 750 forintnyi befizetést kell teljesíteni egy évben.

Sokan, főleg a tudatosabb befizetők, elérik ezt a határt. Viszont ösztönzően hathatna a tudatosságra, ha ez egy évről évre emelkedő korlát lenne. Csak meg kell nézni egy család költségvetését: a gyerekek nevelési költsége, a szülőkről, nagyszülőkről való gondoskodás, a család éves gyógyszerköltsége, pelenkára fordított kiadások, magánorvosi számlák, szemüvegvásárlást, mindent egybevetve 750 ezer forint nem annyira magas összeg, mint elsőre tűnhet. Nyilván nem minden évben jelentkezik ekkora kiadás, de amikor a legnagyobb szüksége lenne erre a családnak, akkor igen. Ezért éri meg előre is takarékoskodni.

Ha így nézzük, akkor az egészségpénztári megtakarítás jellemzően inkább családi, mint egyéni megtakarítási forma?

Átlagban minden pénztártaghoz tartozik egy közeli hozzátartozó, akit bejelentett a pénztárhoz. Ebből kiindulva mondható, hogy inkább családi kassza. Az újdonsült édesanyák jellemzően nem rendelkeznek például adózott jövedelemmel, viszont az édesapa jövedelméből lehet az adó-visszatérítést érvényesíteni, amely gyermek születésekor a nagyobb egészségügyi kiadások miatt jelentkezik.

A már nyugdíjas szülők, nagyszülők esetén például a gyógyszerköltséget lehet elszámolni, akár társkártyát is lehet igényelni. Így tudják a még aktív családtagok kihasználni az adóvisszatérítés lehetőségét, egyúttal támogatni anyagilag az idősödő családtagokat egészségügyi kiadásaikon keresztül.

A tapasztalataink viszont alapvetően azt mutatják, hogy a pénztártagok között is nagyon sok esetben van információhiány. Akiknek valamikor a munkáltatójuk biztosította ezt a hozzájárulást, úgy tekintenek rá, mint a Szép-kártyára, és sokan közülük nincsenek tisztában azzal, hogy adóvisszatérítés vehető igénybe az egyéni befizetések után.

Hogy milyen sok célra fel lehet használni a megtakarítást, arról sincs számos pénztártagnak pontos ismerete. Sokan nem tudják például, hogy lakáshitel-törlesztőrészletet is finanszírozható egészségpénztári megtakarításból, vagy hogy születési támogatásként akár hét számjegyű összeget is felvehetnek a számláról. Ezért rengeteg energiát fektetünk abba, hogy edukáljuk a pénztártagokat és információval lássuk el őket arra vonatkozóan, hogy miért érdemes befizetni, mire tudja használni a pénztári számláját, kik használhatják ezt a számlát.

Az, hogy a család minden tagja használhatja a megtakarítást, megmutatkozik a társkártyák használatában? Nőtt a társkártyák száma?

Viszonylag alacsony a társkártyák száma, nem olyan volumenű a növekedés, mint az új csatlakozóké. Ennek az is lehet az oka, hogy nem feltétlenül kártyát adnak a családtagoknak, hanem ők kérnek számlát, amit a pénztártag utólagos elszámolással számol el.

Mely egészségpénztárból finanszírozható termékek, szolgáltatások voltak a legnépszerűbbek 2022-ben? Van olyan felhasználási cél, amelynek számottevően emelkedik a népszerűsége?

Az elmúlt években a legkelendőbb termékek a gyógyszerek voltak, mindig ezek képviselték a legnagyobb százalékos felhasználási arányt, illetve a gyógyászati segédeszközök. Viszont ami kiemelkedő növekedést mutat, azok a magánegészségügyi szolgáltatások. A gyógyszer és a gyógyászati segédeszköz 60-70 százalékot tesznek ki, azonban a részarányuk az elmúlt években csökkent. A magánegészségügyi ellátás aránya 10 évvel ezelőtt még csak nagyjából 10 százalék volt, most 30 százalék körül van.

3-4 évvel ezelőtt vezettük be a jelzáloghitel-törlesztés elszámolhatóságát, annak a népszerűsége is folyamatosan emelkedik. Meg kell említeni még a születési támogatást, mely szintén kedvelt szolgáltatás a tagok körében.

Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója - Fotó: Kaiser Ákos

Mennyivel nőttek idén az egy aktív pénztártagra jutó befizetések?

Most 140 ezer forint körül alakul az egy tagra jutó befizetés, ez folyamatosan nő. A cafeteria szabályok átírása előtt ez 70-80 ezer forint volt. Az egy főre jutó kiadások összege pedig 150-180 ezer forint körül alakul. Azért lehet ez az összeg magasabb, mint az átlagos befizetések, mivel az adó-visszatérítéssel kiegészülnek a megtakarítások. Az a pénz ugyanis, amit a pénztártagok a pénztárban tartanak nem csökken.

Idén lehet még befizetést teljesíteni, hogy jövő évi adóvisszatérítést még ki tudják használni a pénztártagok?

Az a pénz, amit a pénztártag befizet, technikailag pénztári számlára át kell, hogy érjen ahhoz még az idén, hogy jövőre a NAV tudja utalni a visszatérítést. Ha valaki átutalást teljesít, magánszemélyek esetében ez azonnal jóvá íródik. Utalás esetén azt szoktuk javasolni, hogy az utolsó munkanapon lehetőség szerint délig indítsák el az átutalást. Ez idén 30-a, péntek lesz.

Amennyiben valaki bankkártyával szeretné megtenni a befizetést még idén, ott azzal kell számolni, hogy a tranzakció pénzügyi rendezése a banki rendszerek között nagyjából 2-3 napot igénybe szokott venni. Tehát a kártyás befizetést nem érdemes december 30-ra hagyni, hanem 28-ig bezárólag lehet megtenni. Ezt követően érdemes inkább az utalást választani.

Milyen célok vannak jelenleg, illetve lesznek a fókuszban 2023-ban az OTP Egészségpénztárnál?

Az ügyféligények abba az irányba mutatnak, hogy a pénztártagok szeretnének mindent minél gyorsabban, könnyebben elintézni. Az elmúlt években arra helyeztük a fókuszt, hogy a pénztári csatlakozás minél egyszerűbb legyen, ebben az évben sikerült megvalósítani a teljesen elektronikus úton történő belépést. A legújabb fejlesztésünk pedig arról szól, hogy ne csak az elektronikus számlákat, hanem a termékekről kiállított számlákat is szkennelt formában be tudják küldeni a pénztártagok, hogy ne kelljen postázni vagy az ügyfélszolgálaton leadni.

Minden olyan ponton igyekszünk informatikai fejlesztéseket végrehajtani, ami az ügyfelek igényeit leginkább szolgálja, minél inkább csökkenjenek az adminisztratív teendők. Az informatikai fejlesztéseink másrészt azt fogják segíteni, hogy az egészséges életmód felé terelhessük a pénztártagokat. Akár olyan formában, hogy minél egyszerűbben érjenek el egészségügyi termékeket, vagy akár úgy, hogy konkrétan tudjunk az orvosválasztásban, a bejelentkezésben támogatást és segítséget adni.

Nőtt az elmúlt években a digitális megoldások, az applikáció népszerűsége?

Abszolút. A webes felülethez képest még kevésbé elfogadott, de folyamatosan jelentős a növekedés az applikációt használók számában is. Akik elkezdik használni, egyre kevésbé használják a webes felületet. Az egészségpénztári alkalmazásunk már most az egyik legjobb a piacon, viszont jövőre még jobb, még felhasználóbarátabb alkalmazás lesz elérhető a tagjainknak. Ez tovább könnyíti majd a számla használatát és az ezzel kapcsolatos információk megszerzését.