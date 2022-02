Súlyos áremelés a magánklinikákon: ennyibe kerül egy VIP-szülés 2022-ben

Még a járvány kezdete előtt megkezdődött a magánszolgáltatók térnyerése az egészségügyben, viszont a pandémia hatására az igény csak fokozódott. Ezzel párhuzamosan egyre többen teszik félre megtakarításaikat az egészségühyi kiadásokra és a magyarországi magánklinikák palettája is egyre szélesebb. A nőgyógyászat területén például nemcsak szűréseket, beavatkozásokat vállalnak, hanem várandósgondozást és szülést is, amelyre szintén egyre nagyobb az igény. Ez abból is látható, hogy évről-évre több helyen kínálnak különböző szülési csomagokat. Azonban a magánegészségügyet sem kímélte a járvány okozta válság és az infláció: a korábbi évekhez képest drasztikus áremelés ment végbe a magánszülészeteken.

A Pénzcentrum idén is összegyűjtötte, hogy milyen árakra számíthat, aki magánkórházban szeretne szülni, és megmutatjuk azt is, mennyit drágult az ellátás a járvány kezdete óta. Kevesen tudják, de az egészségpénztári szolgáltatások igénybevételével akár 20%-ot is lefaraghatnak a családok a költségeikből.

Magyarországon egy friss kutatás adatai szerint a 18–24 évesek több mint fele járt magánorvosnál az elmúlt egy évben, a 25–34 éveseknek pedig a 60 százaléka vette igénybe a magánegészségügy szolgáltatásait. Az 55–64 éves korosztályból a betegek harmada járt magánellátónál. Azt, hogy a fiatalabb korosztály gyakrabban fordul magánellátókhoz, az is mutatja: az egészségpénztáraknál a fiatalabb korosztály (31-40) átlagbefizetése a magasabb, hozzávetőleg 17%-kal, mint az idősebb korosztályé. Viszont még az egészségpénztári tagsággal nem rendelkezők közül a 25-34 évesek korosztályából is majdnem kétszer annyian fordulnak magánorvoshoz, mint az 55-64 évesek közül.

Mindemellett az egészségügyi magánkiadás Magyarországon 32,5 százalék körül alakul, ami európai uniós összevetésben is magasnak számít. A kiadások a biztosítóknál 16 milliárd forintra rúgtak, az egészségpénztárakon keresztül pedig 55 milliárd forintot költött el a lakosság 2021-ben. Évről évre egyre többet költ a magyar lakosság az egészségére magánúton: nem csak a hajlandóság nő, ogy ezeket a szolgáltatásokat igénybe vegyék, hanem az árak is emelkednek. Elég csak megnézni a műtéti árlistákat.

EZ IS ÉRDEKELHET Ennyiért jut ellátáshoz, műtéthez soron kívül a magyar elit: nem titok, itt az árlista Akinek nem telik rá, vagy nincs olyan biztosítása, amely fedezné a költségeket - tehát a lakosság nagy részének - marad a hosszú várakozás.

Leggyakrabban a fogorvosi és nőgyógyászati ellátásért hajlandók fizetni a magyar betegek jelenleg, azonban több terület is kezd felértékelődni. A járvány során például rengetegen végeztettek teszteket magánkórházban, -laborban. Az egyik nagy gátja, hogy többen és többféle szolgáltatást is igénybe vegyenek a magánszolgáltatóknál, a pénz. A lakosság nagyrészének ugyanis túl nagy kiadást jelentene egy-egy beavatkozás, de már némely szűrővizsgálat is.

A várandósgondozáshoz kapcsolódó vizsgálatok és szülési csomagok viszont egyre népszerűbbek ennek ellenére is, melynek sokféle ok húzódik a hátterében. Egyrészt a fiatal, gyermekvállalás előtt álló házasok számára rengeteg támogatás, kedvezmény érhető el, így előbb megtehetik, hogy nagyobb egészségügyi kiadásra áldoznak a megtakarításaikból. Másrészt mint az a kutatásokból kiderült, egyre nagyobb hajlandóságot mutat a fiatalabb, gyermekvállalási korban lévő korosztály az egészségpénztári megtakarításra és a magánszolgáltatások igénybevételére is.

Ezen túlmenően a szülés, akárcsak a gyermekvállalás egy tervezhető kiadás, nem úgy mint egy váratlan betegség. Az előre tervezés, hogy időben elkezdjen a család félretenni, nagy súllyal esik a latba abban, hogy magánszolgáltatóhoz fognak-e fordulni. Ráadásul a nőgyógyászat, szülészet területe egyébként is kényesebb, mint pl. egy szemészeti vizsgálat - mivel várandósgondozás során a gyermek fejlődéséről, egészségéről is gondoskodnak a szülők, hajlandóbbnak mutatkoznak a zsebükbe nyúlni, hogy az ingyenes állami ellátás helyett a magánt vegyék igénybe. (Nem véletlen, hogy a korábbi években a legtöbb hálapénz is ezen a területen realizálódott.)

Drasztikusan megdrágult a magánszülés

Eddig sem volt éppen pénztárcakímélő a szülés egy-egy magánklinikán, azonban a járvány óta több szolgáltató árat is emelt, sőt van olyan hely, ahol már másodjára történt emelés. Ma akár már a 10 milliós babaváró támogatás negyedét is elkölthetik a család az első szülésre, ha magánszolgáltatás vesznek igénybe. Csak a szülés ára nagyjából 650 ezer forinttól 2 millió forint fölé is mehet. Jellemző az is, hogy bár több magánklinika vállalja a vizsgálatokat és várandósgondozást, magát a szülést már kevesebb helyen bonyolítják le.

Ha pedig megvizsgáljuk azt is, mennyivel emelték az áraikat a szolgáltatók, azt láthatjuk, hogy nem ritka a 100-200 ezer forintos drágulás. Ha pedig a 2020-as árakhoz viszonyítunk, 2022-re 20-60 százalékos áremelést történt a szülési csomagok tekintetében:

A Róbert Magánkórházban tavaly már négy csomag közül válaszhattak a családok: Az Arany csomag, mely magában foglalja a magánklinikai szülést az ügyeletes orvossal és szülésznővel, a műtői költségeket császármetszés esetén, az apás szülést, gyermekágyi ápolást, az újszülött ellátást 545 ezer forint volt - 2022-ben már 645 ezer forint, vagyis 100 ezerrel kerül többe. Az elhelyezés kétágyas szobában történik, 2 éjszaka ára és étkezés van még az árban.

A Platina Pro és Platina Plus csomagok 795 és 845 ezer forintba kerültek tavaly, idén már 895 és 995 ezer forintot kérnek értük. Ezek tartalmazzák az Arany csomag szolgáltatásait, de már választott orvossal és szülésznővel, plusz 1 éjszakával, családi vagy egyágyas szobában történő elhelyezéssel. A két csomag abban tér el, hogy benne van-e az árban az érzéstelenítés, a kétágyas szobában történő elhelyezés, szoptatási tanácsadás, vagy az étkezés a kísérő számára.

A Gyémánt csomag ezeken túl kiegészül egy emelt szintű újszülött ellátási csomaggal, köldökzsinórvér gyűjtéssel, tárolással, és még taxiszolgáltatást is biztosítanak Budapesttől legfeljebb 40 km-re távolságig oda-vissza. Mindez 1,695 millió forintba kerül, akárcsak tavaly, az ár nem változott.

A Dr. Rose magánszülészetén a hüvelyi szülés érzéstelenítéssel és anélkül 1,8 millió forinttól kérhető, akárcsak tavaly. Ikerterhesség esetén viszont 2,6 millió forintért vállalják a szülést.

A Maternity klinikán az alap szülési csomag ára 830 ezerről 950 ezer forintra emelkedett. Ebben benne van a természetes szülés, vagy császármetszés levezetése, epidurális fájdalomcsillapítás, vagy műtéti érzéstelenítés, 2 éjszaka komfortos családi szobában étkezéssel, 1 választott kísérővel, valamint az édesanya és az újszülött megfigyelése, ellátása. Tartalmazza továbbá a császármetszés esetén egy alkalmas gyógytornát, szoptatási tanácsadást, az anyakönyvezést és védőnői szolgáltatást. Külön feltüntetik, hogy a szülési csomag biztosító társaságon keresztül történő fizetés esetén többe kerül: 1,1-2,5 millió forintba.

Az exkluzív szülési csomag az alapcsomagok szolgáltatásain felül nem csak az orvos, hanem a szülésnő kiválasztását is biztosítja, a szülést követően 3 éjszakát családi VIP szobában, személyzettel és A’la Carte étkezést két fő részére. Továbbá tartalmazza az egyéni gyógytornát minden nap, a személyre szabott dietetikai tanácsadást, és egy fotóalbumot is az újszülöttről. Ennek az árát idén már forintban ki sem írták a honlapra: 5800 euróba kerül, ami jelenleg nagyjából 2 millió forint. Tavaly év elején még 1,8 millió forintot kértek érte.

A pécsi Da Vinci Magánklinikán tavaly a spontán hüvelyi szülés (2 éjszaka) még 850 ezer forint, míg a császármetszés (3 éjszaka) 990 ezer forint volt. 2022-re a hüvelyi szülés 1,1 millióra, a császármetszés 1,350 millió forintra drágult. Azt hozzá kell tenni, hogy a legtöbb klinika már nem tesz különbséget a hüvelyi és a császármetszéses szülések árai között, valószínűleg mivel sok kritika érte az eltérő díjszabást.

A Duna Medical Center is kínál már három szülési csomagot idén, ezek közül az alap csomag 665 ezer forint, az exkluzív csomag 1,280 millió forint és a prémium csomag 955 ezer forint. Mindhárom szülészeti csomag tartalmazza a biztonságos és harmonikus szülés támogatásához szükséges szolgáltatásokat a honlap szerint. Az mmelt szintű csomagok személyes igények szélesebb körű kielégítésére is hangsúlyt helyeznek és az orvosválasztás lehetőségét is tartalmazzák. Az exkluzív csomag az újszülött bővített körű ellátási igényeit is kielégíti, és a szülésznőválasztás lehetőségét is tartalmazza.

Így faraghatsz le a költségekből

Bár egyre többen tesznek félre pénzt egészségügyi célra, mégis kevesen tudják, hogy az állam is támogatja az egészségügyi célú megtakarításokat: 20 százalékos adóvisszatérítést ad évi 150 ezer forintig. Meglehetősen ritka, hogy ezt az éves keretet valaki ki tudja használni, hiszen ahhoz 750 ezer forintot kellene félre tenni egészségügyi célra egy évben (ez havi 62500 forintos megtakarítás), ami a magyar lakosság átlagos gyógyszer- és egyéb egészségügyi kiadásainak a sokszorosa.

Ugyanakkor azoknak, akik életükben először vesznek igénybe magánklinikán szolgáltatást, nem feltétlen jut eszükbe, hogy így a költségeiknek akár 20 százalékát az állam "állhatja". Szerencsére már egyre többen ismerik fel a lehetőséget, hogy az előre tervezett kiadások esetén megéri kihasználniuk az egészségpénztárak nyújtotta lehetőségeket.

Lapunk korábban megkérdezte a Pénztárszövetséget arról, mit ajánlanak azoknak, akik gyermekvállalás előtt állnak, és szeretnék kihasználni maximálisan az adókedvezményt, milyen "buktatókra" kell figyelniük. Az ÖPOSZ válasza szerint a különböző önsegélyező szolgáltatások az utóbbi években egyre népszerűbbek lettek, és fokozatosan lesznek egyre fontosabb részei a hazai pénztártagok öngondoskodási terveinek. Ilyen szolgáltatás a születési támogatás is, melynek segítségével a pénztártagok legfeljebb egymillió forintnyi megtakarításukat vehetik fel adómentesen a pénztárból.

Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, érdemes odafigyelni két határidőre. Egyfelől a támogatás a legalább már 180 napja a pénztártag számláján lévő megtakarítás után vehető igénybe, másfelől a szülést követő 120 napon belül igényelni kell azt a születési kérelem, illetve a születési anyakönyvi kivonat másolatának Pénztárhoz történő benyújtásával. A támogatást tehát a pénztártag csakis a meglévő, legalább 180 napja a számláján található összegek után igényelheti

- emelték ki. Az ÖPOSZ azt tanácsolja azoknak, akik ilyen célra használnák a megtakarításaikat, hogy

amint valaki megtudja, hogy gyermeket vár, érdemes egyből belépni egy egészség és önsegélyező pénztárba. A szerződéskötés előtt érdemes ellenőrizni, hogy az adott pénzintézetnél elérhető-e a születési támogatás.

(Számos pénztárnál ma már online is lehetséges elintézni a szerződéskötést, ezzel is biztonságosabbá és kényelmesebbé téve az ügyintézést - írták.)

ezt követően legkésőbb a szülés várható dátuma előtt legalább három hónappal érdemes befizetni az igényelni kívánt összeget, így a szülést követő 120 napon belül tudják igényelni a támogatást. Itt is fontos figyelembe venni, hogy

a támogatást kizárólag az egészségpénztári számlán legalább 180 napja elhelyezett, és a számlán továbbra is megtalálható megtakarítások után lehet igényelni.

a pénztártag a befizetései után jogosult lesz a 20%-os adóvisszatérítésre. Amennyiben szeretné a maximális, évi 150 000 forintnyi visszatérítést igénybe venni, úgy 750 000 forintot kell befizetnie az egészségpénztári számlájára.

Ugyanakkor fontos figyelembe venni, hogy az adóvisszatérítésre csak a befizetést követő évben lesz jogosult, így ezt az összeget a tárgyévben még nem tudja igényelni.

Éppen ezért a legcélszerűbb, ha már a gyermekvállalás tervezésekor megtesszük az első lépéseket

- javasolta a Pénztárszövetség azoknak a várandósoknak, akik egészségpénztárból finanszíroznák a gyermekvállalást.

Azt viszont hozzá kell tenni, hogy azok, akik így akarták kimaxolni az adóvisszatérítést tavaly, most a gyermeket nevelő családoknak járó szja-visszatérítés keresztülhúzhatta a számításaikat. Hiszen ígyis-úgyis visszakapták azt az összeget, sőt valószínűleg még többet is. Ez viszont egyszeri intézkedés volt, ki tudja, a jövőben lesz-e ilyen lehetőség, így azoknak, akik gyermekvállalás előtt állnak, mindenképpen érdemes számításba venni a megtakarítási lehetőségeiket.