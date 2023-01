Százezernyi magyart fenyeget ez a betegség: most kell lépni, mert késő lesz

Leginkább most van a jó pillanat beadatni magunknak az influenzaoltást - ezt mondja egy szakértő.

Most van itt az ideje beadatni magunknak és gyermekeinknek az influenzaoltást, mert mikor "a fél ország beteg lesz, már semmit nem fog éri" - ezt mondta az atv.hu-nak Póta György gyermekorvos.

A szakember szerint nem elég az influenzajárvány, a gyerekek körében még az RSV-vírus is tombol, és mivel a tünetek igen hasonlóak (valamint a koronavírussal is van átfedés), sokszor nem is lehet pontosan tudni, hogy a gyerek éppen melyiket kapta el. A helyzetet tovább rontja, hogy az RSV-vírus korábban csak a koraszülött, vagyis éretlen tüdejű csecsemőknél okozott súlyos tüneteket, most viszont ez a korosztály kitolódott, és a legújabb megfigyelések szerint egészséges újszülötteket is komolyan megbetegíthet az RSV.