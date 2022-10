Akár minden ötödik magyar patika is lehúzhatja a rolót: ez vidéki betegek ezreit érintheti

A gyógyszertárakat is sújtja az energiaválság, sok helyen a megemelkedett rezsiköltség fenyegeti a további működést. Főleg azok a gyógyszertárak küzdenek a túlélésért most, amelyek kis településeken szolgálják ki a lakosságot és kis forgalmat bonyolítanak le - írja a Napi.hu. Mikola Bálint, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének alapító elnöke szerint a patikák 20 százaléka van veszélyben.

A pandémia hatására sokkal többen fordulnak meg a patikákban, míg kevesebben mennek háziorvoshoz. A Magángyógyszerészek Országos Szövetségének legutóbbi felmérése szerint több mint háromszorosára nőtt a patikákban megjelenők száma az elmúlt két évben – mondta a szakember, aki szerint a koronavírus járvány a gyógyszerészek szerepét fókuszba helyezte. Adataik szerint a gyógyszerészek a korábbi 8 perc helyett 13 percet foglalkoznak a betegekkel.

Más vállalkozásokhoz hasonlóan a patikákat is nehéz helyzetbe hozza az energiaválság, a gyógyszertárak is kétszeres háromszoros rezsi áremelkedést tapasztalnak. Hodossy Lajos, a Roche Magyarország Kft. igazgatója is megerősítette: a kistelepüléseken lévő patikusok küzdenek a leginkább a megélhetéssel.