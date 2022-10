Megszűnt volna a paraszolvencia Magyarországon? Gyanúsan kevés orvost csípett nyakon a hálapénz-különítmény

2021 eleje óta az egészségügy területén feltárt bűncselekmények közül csak néhány olyan esetről tudni, amely a hálapénzhez köthető - írja a Magyar Nemzet. Szeptember végéig az egészségügy területén feltárt bűncselekmény gyanúja miatt százöt feljelentésre, illetve nyomozáskezdeményezésre került sor 2021 eleje óta, amelyből kilenc olyan ügy merült fel, ahol hálapénz átadása történt - közölte a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) sajtóosztálya.

A szervezet tájékoztatása szerint a szabályszegésekkel kapcsolatos feljelentésekre vagy nyomozáskezdeményezésre a szülészet-nőgyógyászat, a krónikus belgyógyászat, a reumatológia, a pszichiátria, a patológia és a sportegészségügy területén, valamint a védettségi igazolványok jogtalan megszerzése miatt került sor.

Ahogy arról lapunk is korábban beszámolt, a Szinopszis idei felmérése szerint a magyar háztartások mindössze 1448 forintot költenek hálapénz-fizetésre éves szinten, míg a 2021-es felmérésük szerint ez az összeg még 7424 forint ra rúgott. A visszaesés tehát 80 százalékos. A felmérést az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége által szervezett Pénztárkonferencián mutatták be, és Kertész Balázs, a Szinapszis Kft. innovációs igazgatójának és ügyvezetőjének előadása során elhangzott az is, hogy a hálapénz kivezetése összességében pozitív fogadtatású, tiszta viszonyokat teremtett, mely hozzájárulhatot a magánszolgáltatók keresletnövekedéséhez.

A magyar háztartások egészségügyi célú költései éves szinten 289 548 forintot tesznek ki átlagosan, ebből fel százalékra redukálódott a hálapénz összege.

Az OKFŐ bízik abban, hogy az orvosi béremelés következő lépcsője, a további jogviszonyban való munkavégzés engedélyezése, valamint az illetmények eltérítésével járó minőség- és teljesítményértékelés bevezetése tovább növeli majd az elégedettséget és a rendszer transzparenciáját is.