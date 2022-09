Óriási veszély fenyegeti a magyar dolgozókat: ezeken a munkahelyeken nincsenek biztonságban?

Egyre több a halálos kimenetelű munkabaleset Magyarországon. A dolgozók leterheltek, betanításra sem jut elég idő. 2022 első félévében 38 dolgozó vesztette életét munkavégzés közben, 14 ember pedig súlyos csonkulásos balesetet szenvedett a Technológiai és Ipai Minisztérium statisztikája szerint.

Az elmúlt tíz évben ennél többen – 45-en - csak 2017-ben haltak meg munkahelyi balesetben hat hónap leforgása alatt - írja a Népszava. Az elmúlt évtizedben folyamatosan nőtt a munkahelyi balesetek száma: 2012-ben több, mint 17 ezer balesetre került sor, 2019-ben már több, mint 24 ezerre. 2020-ban mérséklődés történt - valószínűleg a lezárások miatt - így cirka 20 ezer munkabaleset történt, tavaly viszont mintegy 21 600 eset. Idén tovább nőtt a munkahelyi balesetek száma: az első hat hónap alatt történt 9 776 baleset 3,5 százalékos növekedést jelent a tavalyi első félévhez képest. A halálos kimenetelű balesetek száma 27, a súlyos csonkulásos baleseteké 8, az egyéb súlyos kimenetelű baleseteké pedig 48 százalékkal nőtt.

A legtöbb baleset a gépiparban (1941), a feldolgozóiparban (1710), a szállítás, raktározás, postai ágazatban (1295) történt, és ezen a három területen következett be a 14 súlyos csonkulásos baleset is. A legtöbb halálos baleset viszont évek óta az építőiparban történik, és ezen áldozatok száma 2016 óta évről évre növekszik is - írja a lap. Tavaly 28 építőipari munkás vesztette életét az építkezéseken, az idei első félévben 14. Utóbbi adat az összes halálos baleset 37 százalékát jelenti.

A munkahelyi baleseti statisztikák összefüggést mutatnak a munkaerőhiánnyal és a jelentős megrendelésszámmal. 2021 első félévében például, mikorra felpörgött szállítás, raktározás, ebben ágazatban nőtt meg a súlyos balesetek száma, az idén pedig a feldolgozóiparban és a gépiparban. Hozzájárul a munkabalesetek számának növekedéséhez, hogy továbbra is jelentős a munkaerőhiány, és nagy a fluktuáció az iparban. Az új emberekre nem jut kellő figyelem, nincs idő őket betanítani, ami óhatatlanul is munkahelyi balesetekhez és nagyszámú selejt legyártáshoz vezet – vázolta a helyzetet László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke a lapnak. Mint mondta: az újonnan belépőkkel már nem foglalkozik napokig egy gyakorlott szakember, hanem pár óra múlva egyedül kell a munkafolyamatokat végezniük, a mennyiségi és a minőségi elvárás pedig ugyanaz velük szemben is, mint a régebb óta ottdolgozókkal szemben.