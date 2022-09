Ijesztő dolog derült ki a majomhimlőről: itthon is terjed a rettegett kór - ezt jobb, ha tudod!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nem csak a betegek száma, és az oltások terjednek, hanem a majomhimlővel kapcsolatos téves információk is. A koronavírus járvány kapcsán már megismertük, milyen gond lehet a téves információkból, így nem meglepő, hogy már a majomhimlő kapcsán is felütötték fejüket a téves információk, amelyeket most mi is összegyűjtöttünk.

Már Magyarországon is felütötte fejét a majomhimlő, jelenleg is több embert kezelnek vele. Szeptember első hetén további pácienseknél igazolták a majomhimlő-fertőzést a Nemzeti Népegészségügyi Központban (NNK), velük együtt már 71 ember esetében mutatták ki a betegséget Magyarországon - közölte az NNK. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ezzel párhuzamosan már megérkezett Magyarországra is a majomhimlő elleni védőoltás: Magyarország 2560 adag vakcinát kap, amely 1280 ember oltására elegendő. Az oltás két dózisból áll, amelyet egy hónapos különbséggel kell majd beadni. Hozzátették: a korlátozott mennyiségben elérhető oltóanyagot a leginkább veszélyeztetett kockázati csoportba tartozók részére ajánlják fel. Tudatták azt is, a majomhimlő elleni vakcinák pontos felhasználásának részleteiről az NNK és a szakmai kollégium jelenleg egyeztetést folytat, ennek lezárultát követően határozzák meg az oltás felvételére vonatkozó kritériumokat és jelölik ki az oltóhelyeket. Azonban nem csak a vírus, és az oltás terjed, de a tévhitek is. Ezért most a Huffpost összegyűjtötte a a legáltalánosabb téves koncepciókat a betegségről. A fertőző betegségekkel kapcsolatos tévhitek ugyanis nagy hatással lehetnek a közegészségügyi erőfeszítésekre, az emberek emiatt pedig alábecsülhetik a kockázatot, elkezülhetik a fertőzés megelőzését szolgáló óvintézkedésket. Ezek a legáltalánosabb tévhitek Dr. Jorge Salinas, a Stanford Egyetem kórházi epidemimológusa szerint az egyik legrosszabb dolog, amit az emberek egy közegészségügyi vészhelyzetben tehetnek, az az, ha félelmet, pánikot keltő mítoszokat táplálnak. A világos és pontos kommunikáció segíthet az embereknek megérteni a személyes kockázatot, és a védekező lépések fontosságát is. Ezért is fontos tisztázni azt, hogy melyek a betegséggel kapcsolatos legnagyobb tévhitek. A majomhimlő kizárólag szexuális úton terjed Bár a majomhimlő nem számít szexuális úton terjedő fertőzésnek, elsősorban szoros, intim érintkezés útján terjedhet, azonban nem csak így kaphatjuk el a betegséget. A majomhimlő átviteléhez ugyanis hosszan tartó, gyakran bőr bőrrel való érintkezés szükséges, ami lehet akár ölelkezés, sőt akár olyan ágynemű, vagy más tárgyak megérintése is, amelyet majomhimlővel fertőzött személy használt. A majomhimlő olyan, mint a COVID 19 Míg a koronavírus könnyedén elkapható a levegőben lévő aeroszolokon keresztül, addig a majomhimlőt ennél nehezebb összeszedni. A majomhimlőhöz ugyanis szükséges, hogy a fertőzött személlyel hosszantartó szoros érintkezésbe kerüljünk. Ez nem olyan,mint a COVID, hiszen ez nem erősen fertőzőt légúti vírus - tette hozzá Salinas, aki azt is kifejtette, hogy véleménye szerint a majomhimlő nem tud akkora pusztítást okozni, mint a koronavírus járvány. A pandémiás vírusok általában erősen fertőző légúti megbetegedések, amelyek a tüneteket megelőző fázisban terjednek, így ellenőrizni is nehezebb őket. Ettől függetlenül azonban a majomhimlő továbbra is közegészségügyi probléma, és meg kell tennünk a szükséges óvintézkedéseket. A majomhimlő nem érint mindenkit A majomhimlőt elsősorban férfiakkal szexuális kapcsolatot létesítő férfiak kaphatják el. Bár a kocázat nagyobb azok között, akik több szexuális partnert tartanak, mégis bárki, aki intim módon érintkezik hajomhimlővel, az elkaphatja. Az átvitel módjától függ, hogy elkapjuk e, nem a nemünktől. A Huffpost által megkérdezett orvosok szerint úgy tűnik, a majomhimlő azért szaporodik ebben a bizonyos társadalmi hálózatban, mert több lehetősége van szoros érintkezés révén terjedni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a vírus más körökbe nem juthat el. Valószínűleg már meg is tette, de aztán kiégett, mielőtt esélye lett volna tovább terjedni. A majomhimlő egy új betegség A betegség nem most jelenik meg először, hiszen első alkalommal az 1950-es évek végén azonosították, és egyes nyugat- és közép-afrikai országokban endémiásan előfordult. Bár a majomhimlő jellemzően nem tört ki az ilyen endémiás régiókból, de nem ismeretlen a helyzet. Az Egyesült Államokban a múltban szórványosan fordultak elő esetek, amikor az emberek ilyen területekre utaztak, vagy fertőzött importált állatokkal érintkeztek. Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Nem kell komolyan venni a betegséget Az alacsony halálozási arány nem azt jelenti, hogy a majomhimlőt nem kell komolyan venni. Salinas szerint általában nagyon kevés ember hal meg majomhimlőben, és a Betegségellenőrzési és Megelőzési Központok esetadatai szerint a jelenlegi amerikai járványban nem erősítették meg majomhimlős beteg halálát. A jelenleg keringő törzs nem túl halálos, és a múltban is csak kevesebb mint 1%-os halálozással járt. A majomhimlőt elkapó emberek túlnyomó többségének nem kell kórházba kerülnie, és a tüneteket - amelyek általában lázat, testfájdalmakat és fájdalmas bőrelváltozásokat tartalmaznak - otthonról is kezelni tudják - mondta Salinas. A betegség általában nem életveszélyes, mégis veszélyes lehet. Bizonyos esetekben az elváltozások látászavarokat vagy vizelési és székelési problémákat okozhatnak. Klinikailag enyhe a halálozás esélye, mert az emberek nem halnak meg, vagy nem kell kórházba szállítani őket. Ugyanakkor komoly problémát jelenthet - mondta Salinas. Ez az új járvány? Arról, hogy a majomhimlő milyen tünetekkel járhat, korábban mi is írtunk.A majomhimlő egy DNS alapú vírusos megbetegedés, amely lázzal és jellegzetes, duzzanatos kiütésekkel jár és évek óta létezik. Ez a betegség is ugyanabba a víruscsaládba tartozik, mint a himlő és a himlőoltás éppen ezért is hatékony a himlőoltás a betegség megelőzésében és a tünetek minimalizálásában. Ennek ellenére is, az elmúlt évek során számos majomhimlővel fertőzöttet regisztráltak a világon, viszont az olyan szakemberek szerint, mint Dr. Amesh Adalja, aki a John Hopkins Egyetem Egészségbiztonsági Központjának egyik vezető tudósa ritka az, hogy az afrikai bennszülöttek által lakott területeken kívül terjedjen. A majomhimlő a legtöbbször az influenzáéhoz hasonló tünetekkel kezdődik: láz, fejfájás, izomfájdalom, hidegrázás, kimerültség és duzzadt nyirokcsomók jellemzik a betegséget az első fázisban. Ezután következhetnek a kiütések, amelyek a test különböző részeire terjednek ki, beleértve az arcot, a szemet, a kezeket, sőt a nemi szerveket is.

