Egyre terjed a majomhimlő Európában: megússzuk, vagy ez lehet a következő világjárvány?

Az elmúlt pár hét leforgása alatt a világ számos pontján számoltak be a majomhimlő felbukkanásáról. Több esetet is regisztráltak többek között Ausztráliában, Kanadában, Olaszországban, Portugáliában, Csehországban és Szlovéniában. Emiatt sokan már a következő világjárvány kitörését vizionálják a majomhimlő esetszámainak megnövekedése miatt, de vajon mit is kell pontosan tudunk erről a betegségről?

A majomhimlő a legtöbbször az influenzáéhoz hasonló tünetekkel kezdődik: láz, fejfájás, izomfájdalom, hidegrázás, kimerültség és duzzadt nyirokcsomók jellemzik a betegséget az első fázisban. Ezután következhetnek a kiütések, amelyek a test különböző részeire terjednek ki, beleértve az arcot, a szemet, a kezeket, sőt a nemi szerveket is. Bár járványról egyelőre még nem beszélhetünk, de mindenképpen aggodalomra ad okot, hogy ez a vírusos megbetegedése eddig nem terjedt el az egész világon. Most viszont úgy tűnik, hogy a vírus több új közösségben is felütötte a fejét, ami akkor történhet meg, amikor egy fertőzött személy szoros kapcsolatba kerül valaki mással.

Az amerikai járványügyi hivatal munkatársai viszont egyetértenek abban, hogy nem valószínű, hogy egy koronavírus szintű járvány fogja felütni a fejét, hiszen a majomhimlő nem terjed könnyen a levegőben: terjedéséhez elengedhetetlen a fizikai kontaktus. De ennek ellenére is érdemes odafigyelni és vigyázni, így a huffpost.com cikke alapján összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a majomhimlőről.

Mi is az a majomhimlő?

A majomhimlő egy DNS alapú vírusos megbetegedés, amely lázzal és jellegzetes, duzzanatos kiütésekkel jár és évek óta létezik. Ez a betegség is ugyanabba a víruscsaládba tartozik, mint a himlő és a himlőoltás éppen ezért is hatékony a himlőoltás a betegség megelőzésében és a tünetek minimalizálásában. Ennek ellenére is, az elmúlt évek során számos majomhimlővel fertőzöttet regisztráltak a világon, viszont az olyan szakemberek szerint, mint Dr. Amesh Adalja, aki a John Hopkins Egyetem Egészségbiztonsági Központjának egyik vezető tudósa ritka az, hogy az afrikai bennszülöttek által lakott területeken kívül terjedjen.

Azt viszont mindenképpen érdemes tudni, hogy a majomhimlő lappangási ideje kifejezetten hosszú, 12 nap is lehet akár, míg a halálozási arány 1 és 10 százalék közé esik. Ez Dr. Adalja szerint azért lehet, mivel a majomhimlő közel sem annyira végzetes, mint korábban a himlő volt. Ezért is lehet a tényleges arány még a fenti 1-10 százaléknál is alacsonyabb, ráadásul a legtöbb esetben a majomhimlő magától elmúlik és nem szükséges különösebb kezelés, csak abban az esetben, ha súlyosak a tüneteink.

Mit kell tudni a jelenlegi járványhelyzetről?

A majomhimlő se Afrikábam, se azon kívül nem ismeretlen jelenség: az egyesült államokban tavaly is regisztráltak két esetet Amerikában olyan embereknél, akik akkor tértek vissza nigériai utazásukból. 2003-ban pedig egy kisebb amerikai járvány is kitört, ekkor állatok adták át a fertőzést az embereknek, viszont emberről emberre történő átvitelt nem regisztráltak 19 évvel ezelőtt. A 47 azonosított fertőzöttből pedig mindössze három volt súlyos.

A szakemberek szerint ezek a majomhimlő-járványok megközelítőleg egy éven keresztül tartanak. Fontos különbség viszont a koronavírus és a majomhimlő-járványok között, hogy utóbbi nem hirtelen, óriási esetszámmal robban be az életünkbe és nem is növekszik exponenciálisan az esetszám, ahogyan az előbbi esetében. Ez azért van, mert a majomhimlő esetében könnyen rájöhetünk, hogy fertőzöttek vagyunk és el tudjuk magunkat különíteni másoktól.

Éppen ezért is furcsa, hogy a jelenleg úgy tűnik, hogy a majomhimlő elkezdett terjedni. Ráadásul a járványok legtöbbször lokálisak, de ez most több országot is érint.

Azok az esetek, amelyeket jelenleg több országban is láthatunk egyáltalán nem kapcsolódnak az utazáshoz. Ráadásul az állatokkal való érintkezésen túl is előfordulnak, pedig ez a kettő a majomhimlő terjedésének megszokott módja

– mondta el Adalja a huffpost.com-nak, amivel rámutatott arra, hogy egyáltalán nem világos jelenleg, hogy hogyan tudott a majomhimlő ennyi helyen, összefüggéstelenül felbukkanni. Egyes szakértők szerint ez azért lehetséges, mert a fertőzés valószínűleg testnedvek cseréjével és nyállal terjed.

Az epidemiológusok jelenleg is azt vizsgálják, hogy van-e valami egyedi abban, ahogyan a majomhimlő most terjed, vagy egyszerűen az az oka a jelenségnek, hogy az elmúlt időszakban a szoros érintkezések és az összezártság miatt jobban terjed a közösségeken belül.

Persze semmi ok pánikra a majomhimlő esetében, hiszen a himlőoltás ki van fejlesztve, sőt a legtöbben már meg is kaptuk. Ha pedig felmerül a gyanú, hogy megfertőződtünk az elmúlt két év gyakorlatát kell csak alkalmaznunk és a gyógyulásig kerülnünk kell minden kontaktust másokkal. Ha pedig tudjuk, hogy kapcsolatba kerültünk fertőzött személlyel mindenképpen oltassuk be magunkat.