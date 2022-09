Megkongatták a vészharangot: hatalmas bajban vannak a koraszülött-mentők, nem bírják tovább

Csak piaci áron tankolhatnak a mentőautóikba, és szakemberhiánnyal is küzdenek. Másfél éve a fejlesztési tartalékaikat élik fel, de ha elfogy a pénz, nem tudják, mit fognak csinálni.

Sokkal súlyosabb a gond a szegedi koraszülött-mentők háza táján, mint a múltkori felhívásuk sejtetni engedné - számol be róla a Telex. Nemrég segítséget, adományokat kértek a támogatóktól, ugyanis súlyos gondot okoz, hogy a benzinárstop módosító rendelete után csak piaci áron tankohatnak a mentőautóikba. Mint a lapnak most elmondták: szakemberhiánnyal is küzdenek, illetve már másfél éve a fejlesztési tartalékaikat élik fel, ami egyszer el fog fogyni.

Bár a koraszülöttek mentése állami feladat lenne, mégis az Országos Mentőszolgálat alá rendelt alapítványok végzik ezt a tevékenységet. A szóban forgó szegediek például az egész dél-alföldi régióból végzik a koraszülött babák szállítását jellemzően a szegedi egyetemi klinikára, azonban sem a megfelelő testhőmérséklet fenntartása a piciknél, sem pedig a légzésüket, szívműködésüket szabályozó eszközök nem működnek megfelelően.