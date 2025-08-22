A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon.
Tömegek lélegezhetnek fel hamarosan: nem tart sokáig a szenvedés enyhülése, pokol vár rengeteg magyarra
A nyári és kora őszi időszakban a pollenszint folyamatosan magas, és bár az eső átmeneti enyhülést hozhat, a hétvégén újra növekedés várható. Magyar Donát, az NNGYK aerobiológusa elmagyarázta, mely növények okozzák a legnagyobb problémát, és hogyan befolyásolják az időjárási tényezők az allergiás tüneteket, írja az Infostart.
A nyári hónapok és a kora ősz a pollenek aktív időszaka, amikor a levegőben rengeteg virágpor kering. Az erre érzékenyek gyakran orrfolyásról, szem- és torokviszketésről, illetve sorozatos tüsszögésről számolnak be. Bár az allergiások többsége igyekszik követni az orvosi javaslatokat, a panaszok időnként felerősödhetnek.
Az NNGYK aerobiológusa, Magyar Donát szerint az ország több részén péntekig csapadékosabb idő várható, ami részben kedvez a pollenterhelés csökkenésének. Az eső ugyanis „kimossa” a pollenszemeket, így rövid távon enyhülést hozhat az allergiások számára. Ugyanakkor a zivatarok miatt olyan részecskék is kiszóródhatnak a pollenekből, amelyek súlyosabb asztmás vagy allergiás rohamokat válthatnak ki.
A hétvégére viszont szárazabb, csapadékmentes időt jeleznek előre, ami a pollenkoncentráció emelkedéséhez vezet. Jelenleg Budapest, Kecskemét és Győr környékén a legmagasabb a pollenterhelés, amely az eső hatására rövid időre közepes szintre csökkenhet, de hamar újra növekedés várható.
A szél iránya és erőssége is meghatározó az allergiás tünetek szempontjából. Ha a légmozgás parlagfűvel fertőzött mezőgazdasági területekről érkezik, a pollenek nagy mennyiségben juthatnak a városokba. Ellenkező esetben az északi szél hosszabb távon csökkentheti a pollenszintet.
A parlagfű mellett más növények, például libatop, útifű és csalánfélék is okozhatnak kellemetlenségeket, bár ezek koncentrációja általában közepes szintű. A korábban problémát jelentő üröm pollenkoncentrációja évek óta csökken.
Az allergiás reakciókért nemcsak a pollenek, hanem a kültéri penészgombák is felelősek lehetnek. Ezek elsősorban betakarítatlan mezőgazdasági területekről kerülnek a levegőbe, és nemcsak allergiát, hanem fertőzést is kiválthatnak.
A COVID és az influenza felébresztheti a szunnyadó emlőrákos sejteket a tüdőben, ami metasztatikus betegséghez vezethet.
Ahogy szeptemberben becsöngetnek, az iskolapadok mellett az uzsonnásdobozok is megtelnek, azonban nem mindegy milyen tartalommal.
Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon, amelyek terjeszthetik a halálos krími–kongói vérzéses láz vírusát.
Újabb székesfehérvári intézményben mutatták ki a Pseudomonas aeruginosa baktériumot, amely korábban a helyi kórház szülészeti osztályán is problémát okozott.
A Magyar Kórházszövetség nemrég megválasztott elnöke, Tóth Gábor szerint a fenntartható egészségügyi finanszírozási rendszernek motiválónak kell lennie.
A Dunán levonult árhullám nyomán jelentős szúnyogártalom alakult ki országszerte, különösen a folyó menti településeken.
Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon,
A magas hőmérséklet és páratartalom hatással van a szervezet hőháztartására, ami befolyásolja az erőkifejtést, az állóképességet és a koncentrációt is.
Vasárnap éjjel egy fiatal nő a Duna alsó rakpartján lévő kövekre zuhant Budapesten.
NKFH figyelmeztetést adott ki: veszélyes lehet egy Kínából származó, virágmintás üvegpohár, amelyből határértéket meghaladó mennyiségű ólom és kadmium oldódhat ki.
A prototípus szemüveg egy kamerával van felszerelve, amely rögzíti a beszélgetést és vizuális jelek alapján azonosítja a fő beszélőt.
Karikó Katalin értetlenül áll az előtt, hogy az Egyesült Államokban rövid idő alatt felerősödött a tudományellenesség.
A múlt héten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben.
A szakértő figyelmeztet, hogy az alvás közbeni fülbevalóviselés komoly károkat okozhat a fülbe.
Különösen súlyos a helyzet a gyermek-fogszabályozásra szorulóknál, akiknek akár 4-6 évet is várniuk kell.
Ha - gyakran házilag készült - étel elfogyasztása után tapasztaljuk a jellegzetes tüneteket, vagy sebfertőzésre gyanakszunk, azonnal forduljunk orvoshoz!
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
