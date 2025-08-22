2025. augusztus 22. péntek Menyhért, Mirjam
Nő tüsszent egy zsebkendőbe tüsszentve allergia tavaszi beteg
Egészség

Tömegek lélegezhetnek fel hamarosan: nem tart sokáig a szenvedés enyhülése, pokol vár rengeteg magyarra

Pénzcentrum
2025. augusztus 22. 09:26

A nyári és kora őszi időszakban a pollenszint folyamatosan magas, és bár az eső átmeneti enyhülést hozhat, a hétvégén újra növekedés várható. Magyar Donát, az NNGYK aerobiológusa elmagyarázta, mely növények okozzák a legnagyobb problémát, és hogyan befolyásolják az időjárási tényezők az allergiás tüneteket, írja az Infostart.

A nyári hónapok és a kora ősz a pollenek aktív időszaka, amikor a levegőben rengeteg virágpor kering. Az erre érzékenyek gyakran orrfolyásról, szem- és torokviszketésről, illetve sorozatos tüsszögésről számolnak be. Bár az allergiások többsége igyekszik követni az orvosi javaslatokat, a panaszok időnként felerősödhetnek.

Az NNGYK aerobiológusa, Magyar Donát szerint az ország több részén péntekig csapadékosabb idő várható, ami részben kedvez a pollenterhelés csökkenésének. Az eső ugyanis „kimossa” a pollenszemeket, így rövid távon enyhülést hozhat az allergiások számára. Ugyanakkor a zivatarok miatt olyan részecskék is kiszóródhatnak a pollenekből, amelyek súlyosabb asztmás vagy allergiás rohamokat válthatnak ki.

A hétvégére viszont szárazabb, csapadékmentes időt jeleznek előre, ami a pollenkoncentráció emelkedéséhez vezet. Jelenleg Budapest, Kecskemét és Győr környékén a legmagasabb a pollenterhelés, amely az eső hatására rövid időre közepes szintre csökkenhet, de hamar újra növekedés várható.

A szél iránya és erőssége is meghatározó az allergiás tünetek szempontjából. Ha a légmozgás parlagfűvel fertőzött mezőgazdasági területekről érkezik, a pollenek nagy mennyiségben juthatnak a városokba. Ellenkező esetben az északi szél hosszabb távon csökkentheti a pollenszintet.

A parlagfű mellett más növények, például libatop, útifű és csalánfélék is okozhatnak kellemetlenségeket, bár ezek koncentrációja általában közepes szintű. A korábban problémát jelentő üröm pollenkoncentrációja évek óta csökken.

Az allergiás reakciókért nemcsak a pollenek, hanem a kültéri penészgombák is felelősek lehetnek. Ezek elsősorban betakarítatlan mezőgazdasági területekről kerülnek a levegőbe, és nemcsak allergiát, hanem fertőzést is kiválthatnak.
Címlapkép: Getty Images
#egészség #allergia #szél #parlagfű #eső #pollen #pollenszezon #allergiaszezon #pollenallergia

