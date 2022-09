Még csak ez kellett: csökken a gyógyszertámogatások mértéke, több tízezer magyar kerülhet bajba

Csökken a támogatás mértéke, nagy bajban lehet több tízezer magyar, ha tényleg valóra válik

Ebben és a következő évben is csökkenni fog a gyógyszertámogatások százalékos emelkedése az előző évekhez képest - hívta fel a figyelmet Marjai Tamás, a hálózatos gyógyszertárak szövetségének szakmai igazgatója. A szakértő a napi.hu-nak azt is mondta: a magyarok évről évre többet költenek gyógyszerekre, így a támogatások csökkenéséből komoly baj is lehet.

A szakember jelezte: 2020-ban és 2021-ben 8,9, illetve 9,8 százalékkal emelkedett a támogatások mértéke, idén és jövőre 4,1 százalékos és 5 százalékos emelkedésre lehet számítani. A KSH adatai szerint pedig Idén júniusban naponta 535 ezer doboz vényköteles gyógyszert váltottak ki a magyar patikákban, egy hónappal korábban is napi 527 ezer gyógyszert adtak ki patikusok. 2021-ben az egy főre jutó évi vényköteles gyógyszerköltés csaknem 59 ezer forintot tett ki, ebből a patikában a tb-támogatás levonása után valamivel több mint 14 ezer forintot kellett fizetni.