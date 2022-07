Milyen betegség az ótvar gyerekeknél? Tudd meg, mi az az ótvar, mennyi idő alatt lehet belőle felgyógyulni!

Az ótvar nevű bakteriális fertőzés a világ leggyakoribb bőrbetegségei közé tartozik. Az ótvar gyerekeknél kifejezetten gyakori, de bizonyos sportágak is hajlamosíthatnak az ótvar kialakulására. Most megtudhatod, milyen betegség az ótvar és hogyan történik az ótvar kezelése!

Cikkünkben eláruljuk, mi az az ótvar, hogyan történik az ótvar diagnosztizálása és az ótvar kezelése. Ótvar képek: eláruljuk, hogy néz ki az ótvar, mik az ótvar jellegzetes tünetei. Miért gyakoribb az ótvar gyerekeknél, mint felnőtteknél, hogyan fertőz az ótvar és az ótvar mikor múlik el?

Mi az az ótvar?

Az ótvar (impetigo) a világ egyik leggyakoribb bakteriális eredetű bőrfertőzése, becslések szerint az emberiség 2%-át érinti. A gennykeltő ótvar baktériumok a bőr legfelső, kb. 0,3 mm-es szarurétegébe hatolva hoznak létre egy-egy gennygyülemet, leginkább az arcon, a száj környékén és a füleken jellemző, de a kezeken is jelentkezhetnek az ótvar tünetei. Az ótvar fertőző betegség, éppen ezért a betegnek nem szabad az ótvar lefolyása alatt közösségbe mennie, mert az ótvaros genny tovább kenése másokat is megfertőzhet.

Az ótvar mitől alakul ki?

Az ótvar okai leggyakrabban a Staphylococcus aureus és Streptococcus baktériumok, melyek jellemzően nyáron jelentkeznek, ugyanis ilyenkor nagyobb az esélye a baktériumok megtapadásának. Az ótvar nevű felületes bőrbetegség kialakulása több okból kifolyólag is megtörténhet, a hajlamosító tényezők közé soroljuk az olyan bőrbetegségeket, mint az atópiás ekcéma, a herpeszvírusok, az övsömör, de a tetvesség vagy a rühesség is ide tartozik. Az ótvar gyakran összefügg a rossz higiéniával, alultápláltsággal, vérszegénységgel.

Az ótvar a bőrön keletkezett sérüléseken keresztül jut be a szervezetbe, gyakori például megfázásos szezonban, az orr alatti kidörzsölődött, sérült bőrön, ami az orrváladékkal érintkezik. Az ótvar gyerekeknél gyakoribb, egyrészt ők hajlamosabbak a betegségre, másrészt jóval több mikrosérülést szerezhetnek játék közben, mint a felnőttek – ugyanígy a sportolóknál is nagyobb az ótvar előfordulási aránya (pl. birkózóknál viszonylag gyakori). Emellett az ótvar kialakulását okozhatják állatharapások, rovarcsípések, karcolások, illetve a melegebb éghajlatú országokban is gyakoribb. A betegség állatoknál sem ritka: a macska vagy kutya ótvar emberre is átragadhat.

Az ótvar tünetei

Az ótvar egy könnyen felismerhető, jellegzetes betegség, leggyakrabban apró sebek formájában jelentkezik, amelyeket mézsárga „pörk” fed. A hólyagos ótvar sem ritka, amikor víztiszta beltartalmú kisebb vagy nagyobb, ritkán mogyorónyi vagy akár diónyi nagyságú ótvarfoltok jelentkeznek a betegen (a hólyagokat az ótvar baktériumok által termelt toxinok váltják ki). Az ótvar egyes betegeknél pattanásokra is hasonlíthat; amennyiben nem történik meg az ótvar kezelése, az testszerte szétszóródhat a betegen, aki saját magát fertőzi össze. Az ótvar ritkán okoz szövődményeket, az esetek zömében hegmentesen gyógyul.

Az ótvar kezelése

Az ótvar baktériumok a bőrfelszínt borító pörk alatt álhatóak nagymennyiségben, éppen ezért le kell választani ezt a réteget a bőrről – de semmi esetre se kapargassuk azt, mert azzal csak szétszórhatjuk az ótvar baktériumokat. A pörk leválasztását orvosi javallatra megtehetjük kenőccsel vagy borogatással, ezután helyi kezeléssel történik meg a fertőtlenítés, gyulladáscsökkentés. A kezelt területeket az arc kivételével bekötve kell tartani, nehogy tovább terjedjen a betegség. Az ótvar kezelése mindaddig folytatódik, míg az összes pörk le nem válik és teljesen el nem tűnik az ótvaros fertőzés.

Az ótvar kezelése többnyire vényre kapható gyógyszerekkel történik, éppen ezért nem célszerű házi praktikákkal kísérletezni az ótvar ellen. Fontos, hogy amennyiben az ótvar jelei mutatkoznak a betegen, mindenképpen jelentkezzünk az orvosnál és az ótvar gyógyulási ideje alatt tartsunk távolságot a közösségtől – ugyanígy, ha az ótvar gyerekeknél jelentkezik, őket sem szabad óvodába, iskolába járatni azalatt.

Mennyi idő alatt gyógyul az ótvar?

Gyakori kérdés, hogy az ótvar hány nap alatt gyógyul meg véglegesen, kell-e aggódnunk az esetlenes szövődmények, vagy az ótvar visszatérése miatt (hiába esett át valaki a fertőzésen, nem szerez vele védettséget). Az ótvar az esetek többségében 1-2 hét alatt elmúlik, azonban ritkán előfordulhat nyirokérgyulladás, orbánc vagy vesegyulladás, melyeket antibiotikumokkal kezelnek. Amennyiben kiterjedt ótvar mutatkozik valakin, nagyméretű, gennyes otvar foltokkal, célszerű vizeletvizsgálatra is elmennie, hogy biztosan nincsenek-e szövődményei.