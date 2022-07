Aggasztó hírek érkeztek az omikron új variánsairól: ezt minden beoltottnak is tudnia kell

Világszerte emelkednek a fertőzésszámok, a WHO pedig múlt héten egy újabb, nyári koronavírus-hullámra figyelmeztetett. Az újabb terjedés oka, hogy az omikron gyorsan változó variánsait azok is nagyon könnyen elkapják, akik már korábban megfertőződtek más omikron-változattal – írja az Infostart.

Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában is új Covid-hullám fenyeget, ezért pedig az omikron új alváltozatai felelősek a kutatók szerint. A briteknél napi 300 ezer is lehet az új fertőzöttek száma, míg az USA-ban 45%-kal többen kapták el a Covidot, mint korábban. Az új fertőzések exponenciális növekedése mögött az omikron törzs BA.4 és BA.5 alvariánsai állnak a Nature-ben publikált cikk szerint. A kutatás eredményei alapján azok is elkaphatják ezeket a változatokat, akik már immunisak voltak az omikron más variánsaira. Korábban a fertőzésen átesetteknek 84%-os volt a védelmük amornavírus ellen, azonban a BA.4 és BA.5 esetében nagyon úgy néz ki, bárki könnyen elkaphatja ezeket az omikron után is.

Szintén aggodalomra ad okot egy Indiában feltűnt új omikronvariáns, a BA.2.75, melyet már 80 mintában mutattak ki a világ legkülönbözőbb pontjain, ami a gyors fertőzőképességre utal. Ráadásul a kutatók olyan tüskefehérjéket fedeztek fel ennél, mellyel a vírus ki tudja kerülni a jelenlegi vakcinák által generált antitesteket. Ugyan Nyugaton már visszavonták a pandémia miatti védőintézkedéseket, egy ilyen variáns nagyon könnyen változtathat ezen. A Nature-ben publikált tanulmány szerint pedig a BA.4-et és a BA.5-t is kevésbé ismerik fel a vakcinák által generált antitestek, tehát a már beoltottak is könnyen megfertőződhetnek velük. A kérdés továbbra is az, mennyire okoznak majd súlyos tüneteket ezek a változatok, illetve az átesetteknél kialakulhat-e hosszú Covid.