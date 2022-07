Sosem látott járványadatok kerültek elő: pontosan ennyi oltott és oltatlan halt bele a koronavírusba

Egy az NNK által közölt friss adatsorból kiderült, hogy 2021-ben a koronavírus járvány következtében elhunytak egynegyede kapott legalább egy oltást.

2022. május 25-én újabb adatigénylést nyújtott be az Átlátszó.hu a Nemzeti Népegészségügyi Központnak (NNK). Ugyan az oltóanyag típusát az NNK nem adta ki, megérkezett válasz azzal kapcsolatban, be voltak-e oltva az elhunytak. A statisztika település szerinti bontásban is megmutatja, hogy szedte a legtöbb áldozatot a vírus.

Az NNK elhunytak adatait összesítő adatbázisában az oltási kórtörténet olyan részletes információkat is tartalmaz, mint az elhunyt kapott oltásainak száma (ha kapott), és az oltóanyagok típusa - ezt azonban nem közölték. Kiadták viszont az elhunytak azon táblázatát, amely 2021. február 1. és 2022. január 31. között az egyes napokra és településekre lebontva tartalmazta az elhunytak számát.

2021-ben az NNK által validált elhunytak száma 28 153 fő volt, melyből 3027 fő volt egyszer, 3783 fő volt kétszer, 698 fő volt háromszor is oltva, vagyis a 2021-ben koronavírusban elhunytak egynegyede legalább egyszer be volt oltva a fertőzés ellen. Ez az információ önmagában fenntartásokkal kezelendő - írja a lap - ugyanis az adatbázis alapján nem tudható, hogy mikor kapták meg az elhunytak az oltásokat, és azt sem, hogy mikor veszítették pontosan az életüket. Ennek a két dátumnak a különbsége ugyanis kimutathatóvá tenné az oltás hatékonyságát, a fertőzés elleni védelem időtartamát. A konkrét dátumok ismerete nélkül csak annyit tudunk következtetésként levonni, hogy a 2021-ben valamikor elhunytak egynegyede valamikor kapott védőoltást is.

Az tudható, hogy 2021. augusztus 4-én kezdődött el a harmadik oltásra irányuló kampány és az év végéig összesen 3,18 millió fő élt az emlékeztető oltás lehetőségével. Ez alatt az öt hónap alattÉvégéig pedig mindössze 698 fő veszítette életét három oltás után. A kor (november 30-ig a harmadik oltottak 43,22 százaléka 60 évnél idősebb volt) és az immunrendszer védekezését csökkentő alapbetegségek is közrejátszhatnak abban, hogy három oltás után is volt, aki elhunyt a fertőzés következtében - írták.

Zalaegerszegen hunyt el a legkevesebb oltatlan

Településenként hasonlóan alakult a megoszlás az egész országhoz képest: jelentősen nagyobb arányban voltak oltatlan áldozatok, az oltottak közül pedig a kétszer oltottak emelkednek jobban ki.

Az alábbi térképen pedig az összes település adata szerepel kereshető formában. Az elhunytak számát a települések könnyebb összehasonlíthatóságának érdekében a lakosság számával arányosították. Ez alapján jelentősen magasabb értékeket láthatunk az egyes kategóriákban nyugat- és északkelet-Magyarország falvaiban – ugyan itt főleg egyszámjegyű volt a halálesetek száma, írja a lap.