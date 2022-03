Eltörlik a kötelező maszkviselést Magyarországon: más járványügyi szabályok is változnak

Gulyás Gergely a március harmadikán tartott kormányinfón, az orosz-ukrán háborús helyzet értékelése mellett rendkívüli járványintézkedéseket is bejelentett. Többek között megszűnik a kötelező maszkviselés, de átmenetileg kivezetik az oltási igazolványhoz kapcsolódó szankciókat is.

Gulyás Gergely szerint a magyar virológusok sosem voltak ennyire optimisták, mint most, ezért Magyarország kivezeti a legtöbb koronavírus-intézkedést Magyarországról március 7-től. Ez azt jelenti, hogy

hétfőtől megszűnik a maszkviselési kötelezettség Magyarországon,hétfőtől megszűnnek a védettségi igazolványhoz köthető szankciók is,

továbbá hétfőtől a munkáltatók nem írhatnak elő kötelező oltást, de a szociális és egészségügyi dolgozók esetén, idősotthonokban és szociális intézményekben marad a maszkviselés.

A miniszter ezen felül beszámolt arról is, hogy a veszélyhelyzet továbbra is fennmarad Magyarországon, illetve készülni kell egy esetleg hatodik járványhullámra is.