Erre senki sem számított: akár egy évig is okozhat komoly tüneteket a COVID-19

A legfrissebb kutatások szerintmég egy évvel a koronavírus-fertőzés után is gyakori marad a posztcovidos depresszió és agyköd

A The BMJ tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint egy nagy kutatás tárta fel azt, hogy a hosszú covid miatti mentális problémák tovább fennmaradnak, mint eddig gondoltuk - írja a 24.hu a Science alapján.

A kutatók azt találták, hogy a koronavíruson átesett veteránoknál 46 százalékkal nagyobb valószínűséggel diagnosztizálták a vizsgált 14 neuropszichiátriai rendellenesség bármelyikét a járvány időszaka alatti kontrollcsoporthoz képest.

A tanulmány azért számottevő, mert nagyon nagy mintán készült, és a kutatási módszereket is dicsérik más tudósok. Alapvető probléma, hogy a posztcovid tünetekről nincs elég információnk, ezt az információhiányt próbálja most enyhíteni az amerikai veteránokon végzett kutatás. Persze limitációi is vannak a tanulmánynak, többek között az, hogy az alanyok 71-76 százaléka fehér, 90 százaléka férfi, az átlagéletkor pedig 63 év volt.