Koronavírus: már 3903 beteg van kórházban, több mint 45 ezer fertőzöttet igazoltak

Az elmúlt három nap összesen 45 407 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 553 405 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban elhunyt 176 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 41 405 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 280 399 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 231 601 főre emelkedett. 3903 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 150-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 363 112 fő, közülük 6 101 699 fő már a második, 3 683 719 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette. Az omikron és a február 15-től életbe lépő oltási igazolvány miatt is érdemes kihasználni az oltási akciót, amelyben februárban is minden csütörtökön, pénteken, és szombaton folytatódik - írja a kormányzati tájékoztató portál.