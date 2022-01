Csak egy új tüdő segíthetett volna Csollány Szilveszteren: itt temetik el az olimpiai bajnokot

Sopronban temetik el Csollány Szilvesztert, a néhai olimpiai bajnokért péntek estére szerveznek közös gyertyagyújtást. Mint kiderült, Csollány tüdeje olyan mértékben roncsolódott, hogy a végén már csak a szervátültetés jöhetett szóba, ám állapota súlyos volt.

Szülővárosában, Sopronban temetik el Csollány Szilvesztert, a nemrégiben elhunyt olimpiai bajnokot – tudta meg a Blikk. A lap azt írja, hogy a városban pénteken este hét órakor közös gyertyagyújtást is szerveznek Csollányért, amire az olimpiai bajnok minden szurkolóját és szerettét várják. A megemlékezéssel kapcsolatban egy Facebook-csoportot is létrehoztak már, amit Csollány hozzátartozói is megosztottak saját felületeiken.

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász a koronavírus-fertőzés szövődményeibe halt bele, 51 éves korában, január 24-én. Az egykori sportoló tavaly novemberben fertőződött meg, decemberben annyira elhatalmasodott rajta a betegség, hogy kórházba került. December 6-án súlyos állapotban tették lélegeztetőgépre, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben.

A lap korábban megírta, hogy Csollány tüdeje olyan mértékben roncsolódott, hogy a végén már csak a szervátültetés jöhetett szóba, csakhogy a transzplantációt azoknál lehet elvégezni, akiknek – a tüdejüket kivéve – a többi létfontosságú szerve kielégítő állapotban van, így a Tüdőtranszplantációs Várólista Bizottság alkalmasnak ítéli állapotukat a beavatkozásra. Altorjai Sándor, a Magyar Torna Szövetség főtitkára az RTL Klub Reggeli című műsorában megerősítette az információt.