27 ezer koronavírus-fertőzöttet regisztráltak a hétvégén: csaknem 400-an hunytak el

A hétvégi összesített adatok szerint az elmúlt három napban összesen 27 209 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 025 697 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban elhunyt 392 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 33 172 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 847 992 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 144 533 főre emelkedett. 6451 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 649-en vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 6 024 568 fő, közülük 5 794 499 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 834 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették - írja a koronavirus.gov.hu. Mától Oltási akcióhét indult. November 22-e és 28-a között reggel 7 órától este 19 óráig a kórházi oltópontokra akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni oltásra. A kórházak országszerte megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, akár az elmaradt második, vagy a megerősítő harmadik oltásra.