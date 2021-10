Megvan az igazi szupervédekezés az új koronavírus ellen: ez lehet az oltatlanok nagy tragédiája

Egyes emberek olyan génváltozattal rendelkeznek, amely ellenállhat a Covid-19-et okozó új típusú koronavírusnak egy új tanulmány szerint.

Az eredmények megmagyarázhatják, hogy egyes embereknek miért jobb a természetes védekezésük a Sars-CoV-2 fertőzésével szemben. A tudósok szerint azok adnak hatékonyabb választ a vírusra, akik az OAS1 gén "prenilált" változatával rendelkeznek, míg másoknak olyan génváltozatuk van, amelyik nem ismeri fel a vírust.

Ha azonban az új vírusvariánsok megtanulják kikerülni a prenilált gén nyújtotta védelmet, akkor "lényegesen súlyosabb betegséget okoznak és fertőzőbbek is" lesznek az oltatlan népességen belül. A tanulmányt a glasgow-i víruskutató központ (MRC-University of Glasgow Centre for Virus Research) készítette és a Science tudományos folyóiratban jelent meg.

A preniláció - egy zsírmolekula kapcsolódása egy fehérjemolekulához - lehetővé teszi, hogy a prenilált OAS1 gén "megtalálja" a behatoló vírust és "vészjelzést adjon le" - írták a tudósok. Összefüggést mutatott a kórházi páciensek prenilált génváltozata és a súlyos Covid-19 elleni védettség, ami a tudósok szerint arra utal, hogy ez a génverzió a "vírus elleni védelmi válasz fontos összetevője".

Valószínű, hogy ez a génváltozat nyújtott sok embernek természetes védelmet a világjárvány idején. Azt is hozzátették azonban a kutatók, hogy az OAS1 gén "rossz" változatával élőknél gyakrabban alakult ki a Covid-19 súlyos formája, nagyjából 1,6-szor volt valószínűbb az intenzív ápolás és a halálozás.

Mintegy 55 millió évvel ezelőtt a kis patkósdenevérek - a SARS-CoV-2 feltételezett forrásai - elvesztették ezt a védő hatású gént, így a vírusnak nem kellett alkalmazkodással megtanulnia kijátszani azt - vélik a tudósok. "A vírusok alkalmazkodnak, valószínűleg a SARS-CoV-2 is adaptálódott azokhoz az állatokhoz, amelyekben szaporodott. Amikor állatról emberre ugrott, akkor a vírusok elleni védekezés új eszközeivel találkozott, és néhánnyal szemben tehetetlen volt" - mondta Sam Wilson, a glasgow-i víruskutató központ professzora.

Az derült ki ebből a kutatásból, hogy az a koronavírus, amelyik a 2003-as SARS-járványt okozta, megtanulta kivédeni az OAS1 gén prenilált változatát. Ha SARS-CoV-2 megtanulja ugyanezt a trükköt, lényegesebb súlyosabb betegséget idézhet elő, és fertőzőbb lehet a beoltatlanok körében

- tette hozzá a professzor.