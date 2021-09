Már ilyen koronavírus-tesztet is árulhatnak a patikák: ennyibe kerül, így kell használni

A tesztelés napi rutinná válását a tavalyi évben megjelent 7000 Ft feletti antitest tesztek nem segítették, mégis a magas ár ellenére elkapkodta ezeket a lakosság, pedig az antitest tesztek a friss koronavírus fertőzések azonosítására nem alkalmasak. Az elmúlt hónapokban a vállalatoknál alkalmazott professzionális tesztek esetében tapasztalt árcsökkenés szerencsére kezdi elérni a lakossági teszteket is egyes új termékek esetén.

Jobb minőségű professzionális és vállalati felhasználású antigén és antitest teszteket tipikusan már 2300 és 3500 Ft + 5% ÁFA között lehet kapni (ez alatt csak elvétve kapható meggyőző színvonalú termék). A patikákban és gyógyászati segédeszköz üzletekben pedig már 5000 Ft-alatt is tud néhány EU-s otthoni használatra engedélyezett antigén és antitest tesztet vásárolni a lakosság. Ez támogathatja a védekezést a negyedik hullám során.

Mi vár ránk ősszel?

A Business & Life Online Hír-és Cikkügynökség értesülései szerint a hazai piacon elsőként megjelenő Biosynex COVID-19 antitest tesztből és a nyáron debütáló Prima antitest tesztből még vannak készleteik a megkérdezett patikáknak, de közben megjelentek új termékek is. A jelenleg még sok helyen hiánycikknek számító, de igen keresett svájci LOMINA antitest teszt piaci források szerint szeptember elejétől-közepétől már országosan, minden patikahálózatban és gyógyászati segédeszköz üzletben elérhető lesz az eddig ismert teszteknél kedvezőbb áron

Ez a teszt bármely hazánkban elérhető vakcina használata után a termelődő antitestekről szemi-kvantitatív (nagyságrendileg mennyiségi) indikációt is ad, mégpedig attól függően, hogy mennyi idő után jelenik meg az IgG antitest csíkja.

Azaz a LOMINA-val becsülni lehet a tesztelés idején a szervezetben jelen lévő IgG antitestek sávos mennyiségét. Az idő múlásával többszöri méréssel akár az is látható lesz, hogy csökkenő vagy növekvő a trend. Egy közelmúltbeli, 1400 főn végzett csehországi tanulmány szerint a svájci LOMINA teszt COVID-19 oltások után a használati utasításában található szenzitivitási és specificitási értéket is meghaladóan mintegy 100%-os pontossággal mutatja ki az IgG antitestek termelődését az Ostravai Állami Egészségügyi Intézet vizsgálata szerint. A LOMINA antitest tesztje a vírus „S” proteinjét érzékeli, és alkalmas az eddig ismert vírusvariációk és oltások által generált antitestek kimutatására.

Az első az EU-ban lakossági használatra engedélyezett antigén teszt, a BOSON volt, hazánkban is ez jelent meg először, idén nyáron. Ez a friss fertőzések azonosítására alkalmas, pontossága 98,7%. A BOSON már egy második generációs orrüreg, azaz nem orr-garat teszt, ezt csak 2,5 cm mélyen kell mindkét orrüregben megforgatni 3-4 alkalommal, és mintegy 15 percen belül eredményt kapunk.

Ez már a jelenleg ismert mutációk, így a Delta-variáns kimutatására is alkalmas.

Az országosan elérhető eszközök közül ennek az ára a legkedvezőbb. A BOSON non-invazív, fájdalom nélküli, amellyel a vizsgálat rövid ideig tartó, minimális viszkető érzéssel jár. A BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizintechnik, azaz a Német Szövetségi Gyógyszer- és Orvostechnikai Intézet) a Paul Ehrlich Institute (PEI) bevonásával vizsgálta a tesztet, amely megfelelt a németországi minőségi sztenderdeknek.

Nyálteszt vagy orrteszt? Egyelőre orrteszt a szakmai konszenzus

Megjelentek nyáltesztek is a piacon (itthon főleg a Screenitalia aktív a kínai Alltest által gyártott tesztjével). A nyáltesztek fejlődtek az elmúlt évben, és több tanulmány szerint érzékenységük megközelíti, vagy eléri az orrtesztekét, a specificitásuk pedig már esetenként megüti a BfArm mércéjét is (97% az elvárás), de ezekből még lényegesen kevesebb, alig néhány minőségi teszt létezik a világban, azok sem a lakossági használatra engedélyezett eszközök közül kerülnek ki.

A Paul Ehrlich és a Robert Koch Intézet 122 tesztet számláló 2021. májusi listáján csak négy minőségi nyálteszt eszköz található (a Screenitalia / Alltest nem), és ezek is professzionális eszközök. A nyáltesztek érzékenysége többnyire 90% alatti és a gyakorló szakemberek szerint a mintavétellel kapcsolatos bizonytalanságok és a tesztek technikai felépítése (a nyál viszkozitásával nehezen megbírkózó pipetták és mintavételi edények) miatt még nem elég meggyőző eszközök. Az egészségügyi intézmények a kutatások módszertani bizonytalanságai, az analitikai eredmények, a mintavételi és higiénés okok miatt sem használják ezeket az egész világon, és egyelőre az ECDC (European Center for Disease Preventon and Control) is az orrteszteket ajánlja.

Mindemellett, hazai és nemzetközi kutatások is „ígéretesnek” nevezik a nyáltesztek területén zajló fejlesztéseket, és talán jövőre már lesznek magas minőségű analitikai érzékenységgel bíró, és használhatóságban is felzárkózó, nyálmintára épülő eszközök is. Addig is célszerű a legpontosabbnak tartott és a vírus mutációkat is kimutatni képes antigén orrteszteket keresni, és mindig tartani belőlük otthon annak érdekében, hogy esetleges fertőzöttségünkről azonnali információhoz jussunk, amikor szükséges, és szeretteinket is biztonságban tudjuk.