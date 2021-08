Lezárásról hallani sem akar a kormány: milyen szigorításokra számíthatunk ősszel?

A szombati kormányinfón Gulyás Gergely egyértelművé tette, hogy a kabinetnek nem áll szándékában lezárni az országot, az a cél, hogy az élet a normális mederben működjön, a negyedik hullám ellen gyökeresen eltérően terveznek védekezni, mint eddig. De akkor milyen korlátozásokra számíthatunk ősszel? Összegyűjtöttük a szóbajöhető intézkedéseket a korábbi gyakorlat, illetve a miniszter kormányinfón elejtett félmondatai alapján. Visszatérhet a kötelező maszkviselés, és újra nagyobb jelentősége lehet a védettségi kártyáknak.

Európában már elindult a negyedik hullám, és ennek jelei már Magyarországon is mutatkoznak - jelentette ki a szombati kormányinfón Gulyás Gergely. A kancelláriaminiszter többek között arról beszélt, hogy a negyedik hullám más lesz, mint az eddigiek, ennek megfelelően pedig a kormányzat védekezési lépései is merőben eltérőek lesznek az eddig alkalmazottaktól.

Többször is hangsúlyozta, hogy az oltás a leghatékonyabb védelem a járvány ellen, ezért a kabinet még tovább szeretné emelni a lakosság átoltottságát. Sőt, egyenesen kijelentette, hogy

nem lesznek lezárások, a kormánynak nincs ilyen szándéka. A tanév mindenhol rendesen el fog indulni, és a munkahelyeken sem lesznek korlátozások.

Tehát Gulyás Gergely szavaiból azt lehetett kivenni, hogy a kabinet elengedte a korábban alkalmazott szigorú lezárásokat, melyeket az előző járványhullámokban az emberi kontaktusok számának csökkentése érdekében vezettek be. A miniszter azt is többször hangsúlyozta, hogy az életnek a normális mederben kell mennie a kormányzati álláspont szerint, ebből következően jelen állás szerint olyan intézkedésekre sem számíthatunk ősszel, mint a kijárási korlátozás, a nyugdíjasok idősája, vagy a bolti létszámlimit.

EZ IS ÉRDEKELHET Rendkívüli kormányinfó: az országot nem kell lezárni, nincs ilyen szándéka a kormánynak Augusztus 20-án ülésezett a kormány, ennek egyik oka az afgán helyzet volt - mondta Gulyás Gergely. A miniszter emellett beszámol a járványügyi helyzetről is.

De akkor milyen eszközök maradtak a kabinet kezében. Alább ezeket szedtük össze a korábbi gyakorlat, illetve Gulyás Gergely elejtett félmondatai alapján.

Újra többletjogokat adhat a védettségi igazolvány

Magyarországon a védettségi igazolványoknak egészen július elejéig volt komolyabb jelentősége. Ugyanis amint elértük az 5,5 millió beoltottat, jócskán leszűkült azoknak a helyeknek a köre, ahová csak oltottak, vagy a betegségen nemrég átesettek léphettek be.

Konkrétan jelenleg csak a sportrendezvényekre, a zenés-táncos rendezvényekre, illetve az 500 főnél nagyobb tömegrendezvényekre szükséges az igazolvány megléte. Július harmadika óta étterembe, szálláshelyekre, egyéb szabadidős létesítményekbe nem szükséges védettségi, bárki szabadon bemehet.

Ha a helyzet úgy adódik, ezen változtathat a kabinet, legalábbis Gulyás Gergely már a mai kormányinfón is elejtett egy olyan félmondatot, amely szerint

aki beoltatja magát, annak érdemben nem lesznek ősszel szigorítások.

Ezzel akár arra is utalhatott, hogy visszavezetik a védettségi igazolványok rendszerét, így ösztönözve a lakosságot a vakcina felvételére. Merthogy a magyar oltási hajlandóság az elmúlt hetek adatai szerint elérte a plafont. És ezen az sem segített, hogy már kártya sem kell a legtöbb helyre.

Fel kell pörgetni az oltást

Ahogyan Gulyás Gergely többször is hangsúlyozta, a kormány az oltásokkal tervezi felvenni a harcot a delta variáns ellen. A miniszter szombaton is elmondta, hogy minden itthon használt vakcina hatásos és biztonságos, jelentős százalékban védik meg az embereket a megbetegedéstől, a súlyosabb tünetek kialakulásától, illetve a haláltól.

Azonban a magyar oltakozási kedv igencsak alábbhagyott, a miniszter szavaiból ítélve pedig a kormány úgy gondolhatja, hogy erre megoldás lehet többek között a védettségi kártyák visszavezetése. Szemléltetésképp:

amióta meglett az 5,5 millió legalább egyszer beoltott, Magyarországon csak valamivel több mint 193 első dózist adtak be - az augusztus 19-i adatközlésben egészen pontosan 5 693 214 főt jelentettek, aki legalább egy dózist kapott, a magyar lakosság nagyjából 59 százaléka kapott legalább egy oltást.

Az Our World in Data összesítésében is látszik, hogy a magyar oltási görbe június óta egyre laposodik, július közepére pedig már Ausztria meg is előzött minket, népességarányosan immár ott oltották be a legtöbb embert legalább egyszer a szomszédos országok közül.

Márpedig a vakcináknak nagy szerepe lesz ősszel. A Pénzcentrum is beszámolt a környező országok aktuális járványügyi helyzetéről, ahonnan többek között kiderült, hogy például Horvátországban döntő többségben az oltatlanok kerülnek kórházba, de Szlovákiában is hasonló a helyzet.

EZ IS ÉRDEKELHET A szomszédban már tombol a negyedik hullám: újranyitnak a Covid-osztályok, emelkedik a fertőzésszám Több szomszédos országban is jelentős emelkedésnek indultak a járványügyi adatok: Ausztriában már ezres nagyságrendben találnak naponta új fertőzötteket.

Így a magyar kormány is igyekszik újra felpörgetni az oltásokat, a kormányinfón azt is bejelentették, hogy újabb népszerűsítő kampány indul. Emellett felkeresik a beoltatlan időseket, a 12 év feletti iskolások pedig a tanévkezdéskor kaphatják meg a vakcinát az intézményekben.

Üdv újra, maszk?

Gulyás hangsúlyozta, hogy a kormánynak nincs szándékában egy újabb lezárás, de egy félmondatban azt is hozzátette, hogy más ügyekben a szakmai javaslatokat meg fogják fontolni, például a maszkviselés kapcsán. Az orrot, szájat eltakaró eszözöket is el lehetett tenni júliusban, 5,5 millió beoltottnál megszűnt a kötelező maszkviselés a közterületeken, tömegközlekedésen, üzletekben (az egészségügyben és a szociális ellátásban maradt a szabály) - ám a jelek szerint akár még vissza is térhetnek ezek az intézkedések.

Legalábbis szombat délután Merkely Béla Semmelweis-rektor is arra utalt, hogy lehet, hamarosan vissza fog térni a maszkviselés. A Magyar Orvosi Kamara ennél még konkrétabb álláspontot fogalmazott meg:

a szervezet arra kérte a lakosságot, hogy tartsanak távolságot, zárt térben hordják a maszkot, tartsák be a kézmosás és kézfertőtlenítés szabályait.

A kamara alelnöke, Álmos Péter pedig az RTL Híradónak azt mondta: negyedik hullám biztosan lesz, amire most kell felkészülni. Hozzátette: szerinte fel kell készülnie a magyaroknak, hogy a maszkokat közösségi helyeken újra elő kell majd venni.

Címlapkép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében 2021. augusztus 21-én. MTI/Balogh Zoltán