Rendkívüli kormányinfó: az országot nem kell lezárni, nincs ilyen szándéka a kormánynak ×

Augusztus 20-án ülésezett a kormány, ennek egyik oka az afgán helyzet volt - mondta Gulyás Gergely. A miniszter emellett beszámol a járványügyi helyzetről is.

Cikkünk folyamatosan frissül...

Augusztus 20-án ülésezett a kormány, ennek egyik oka az afgán helyzet volt - mondta Gulyás Gergely. A miniszter szerint kaoutikus állapotok uralkodnak az országban, nincs világos forgatókönyve a kivonulás utáni helyzetnek, az ellenőrzést az országban már most a tálibok gyakorolják. A fő cél, hogy a magyarokat ki tudják hozni Afganisztánból.

Ruszin Szendi Romulusz, a honvédség vezérkari főnöke arról beszélt, hogy Kabul mellett van egy műveleti terület, ahová az embereket viszik. Nincsen végső határideje a kimenekítési műveletnek, eddig 78 embert helyeztek biztonságba. Ez 10 családot jelent 30 gyermekkel, amint mindenki hazaért, akkor bővebben is tájékoztatnak.

A járványhelyzet kapcsán Gulyás elmondta, hogy jó hír, hogy Közép-Európában a legkedvezőbb az EU-n belül a járványhelyzet.

A negyedik hullám Nyugat-Európában megindult, erre utaló jelek nálunk is vannak - mondta.

Ez azonban el fog térni az első három hullámtól. 5,5 millió magyar kapott oltást, összesen nagyjából 6 millió védett lehet az országban. A negyedik hullám elleni védekezéshez szükséges intézkedések is el fognak térni - jelentette ki.

Az egyetlen hatékony védelem az oltás - mondta Gulyás. Az elmúlt hetekben a vakcinákkal szembeni bizalmatlanságkeltés volt, de erre semmi ok nincsen, minden vakcina megbízható, és védelmet biztosít. Akit beoltottak, annál a megbetegedés esélye 0,2 százalék, de nála is enyhébb a betegség lefolyása - sorolta a miniszter. hozzátette, az időseknek van a legnagyobb szükségük az oltásra, ők a legveszélyeztetettebbek.

Ezért fel fognak keresni minden 65 év felettit, aki nem oltatta be magát.

A harmadik oltást 185 ezren vették fel eddig, mindenhol van hely, lehet foglalni. Ha valahol elfogynak a helyek, újabb időpontokat nyitnak - néhol a napokban előfordult, hogy beteltek a helyek. Közel 8 millió vakcina áll rendelkezésre, de a legfontosabb az első két oltás - mondta a miniszter.

A fiatalok oltása is folytatódik, az iskolákban augusztus 30-án, 31-én, illetve szeptember 2-án és 3-án lesz tömeges oltási akció a 12-18 éveseknek az iskolákban. Mindenkiért aggódnunk kell, aki nem oltatta be magát.

Az országot nem kell lezárni, nincs ilyen szándéka a kormánynak

- jelentette ki Gulyás Gergely, aki szerint iskolai, munkahelyi korlátozások sincsenek tervben.Kérdésre válaszolva mégegyszer elmondta, hogy az a cél, hogy mindenki beoltassa magát, ha ez megtörténik, nem lesz szügség szigorításra.

Az egészségügyben kötelező a védőoltás, de így is 90 százalék feletti az átoltottság. A pedagógusoknál nem hoztak ilyen döntést, náluk 70-80 százalékot is eléri az átoltottsági arány, így az iskolakezdés nincs veszélyben. A mutációk kapcsán elmondta, hogy aki be van oltva, annak nagyon kis esélye van a súlyos megbetegedésnek.

A maszkviselésre vonatkozó szakmai javaslatokat meg fogják fontolni, ám az élet normális működését biztosítani kívánja a kormány - jelentette ki Gulyás Gergely.

Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy új oltáspárti kampányt indít a kormányt, hiszen ez az egyetlen fegyver, amivel felvehetjük a járvánnyal szemben a harcot.

Nem várt sikert ért el a magyar gazdaság azzal, hogy sikerült elérni a 2019-es teljesítményt - mondta Gulyás. A kormány bízik benne, hogy sikerül elérni a 5,5 százalékos bővülést, a hivatalos várakozás 6 százalékos. Kijelentette:

ennek köszönhetően soha nem látott nyugdíjprémiumot tudnak majd fizetni a nyugdíjasoknak. Ha 6 százalék lesz a növekedés, akkor akinek a nyugdíja eléri, vagy meghaladja a 80 wezer forintot, az 50 ezres prémiumot kaphat.

A kormány gazdaságélénkítő lépésekre készül, hogy tartható legyen a gazdasági növekedés üteme az országban. Ezek az elmúlt hónapokban beváltak, ezt az utat tervezik folytatni - húzta al.

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA