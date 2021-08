Egyre csak terjed a delta-variáns: visszatér a maszkviselés, távolságtartás?

Világ szerinte egyre elterjedtebb a koronavírus delta variánsa, amely az eddigieknél sokkal fertőzőbb, és a friss adatok szerint a beoltottakat is képes megbetegíteni. Ám fontos hangsúlyozni, hogy ők nem kerülnek kórházba, nem halnak bele a betegségbe. Ugyanakkor az oltatlanok nagy veszélyben vannak, és az ő védelmük érdekében érdemes ismét elővenni a maszkokat. Amerikai szakértők azt ajánlják, hogy zsúfolt helyeken és beltérben takarjuk el az orrunkat szánkat, hiába vagyunk beoltva.

A nyár elején egy ideig úgy tűnt, hogy a koronavírus-járvány a vége felé közeledik. Az oltások száma nő, a kórházi ápolást igénylők száma pedig csökkent. Több mint egy év után sok teljesen beoltott ember úgy érezte, hogy leveheti a maszkot, szocializálódhat, és visszatérhet a normális élethez közelítő állapotba.

Azonban még nem nyugodhatunk teljesen meg, hiszen itt a koronavírus delta-variánsa! Az új kutatások arra is utalnak, hogy az oltott emberek is elkapják a betegséget.

A delta változat nyilvánvalóan fertőzőbb, mint a vírus korábbi változatai, ezért terjedt el olyan gyorsan, és ezért válhat a populációban domináns törzzsé

- mondta Philip Landrigan, a Boston College Globális Közegészségügyi Programjának igazgatója.

Ez természetesen sok kérdést vet fel azzal kapcsolatban, hogy mit kellene, és mit nem kellene tennie az embereknek annak érdekében, hogy elkerüljék a fertőzést. Mutatjuk, hogy a a szakértők szerint mi a biztonságos, és milyen intézkedéseket kell most azonnal megtennünk.

Ismét maszkot viselni?

A HuffPost emlékeztet, hogy az amerikai járványügyi hatóság (CDC) nemrégiben megváltoztatta a beoltottaknak szóló maszkkal kapcsolatos útmutatását, és azt ajánlja, hogy az ország azon részein, ahol a vírus felütötte a fejét, minden ember ismét viseljen maszkot bizonyos beltéri helyiségekben.

A változtatásra azért került sor, mert új bizonyítékok utalnak arra, hogy a teljesen beoltottak is terjeszthetik a delta- variánst. Ám ez nem jelenti azt, hogy a vakcinák nem hatnak a delta-változat ellen. A CDC adatai szerint augusztus elejéig csak négy teljesen beoltott ember került kórházba a delta miatt, akik közül kettőnek alapbetegségei voltak, és egyikük sem halt meg. A COVID-19 vakcinák elsődleges célja a súlyos megbetegedések és halálesetek megelőzése, és ezt meg is teszik.

A szakértők azt is megjegyzik, hogy hiányzik néhány fontos összefüggés. A CDC arra összpontosított, hogy hány ember fertőződött meg - mondta Cameron Wolfe, a Duke Egyetem Orvosi Karának fertőző betegségekre szakosodott docense.

Nem beszéltek arról, hogy hányan fertőződtek volna meg, ha nem oltják be őket, és anélkül, hogy tudnánk, hogy ki betegedett volna meg, nem lehet megmondani, hogy a vakcina milyen védelmet nyújtott

- tette hozzá.

A CDC továbbra is hangsúlyozza, hogy a teljesen beoltottak, számos olyan tevékenységet folytathatnak, ami a COVID előtt mindennapos volt. Azonban azt is hozzáteszik, fontos, hogy beltérben maszkot viseljünk, illetve a tömegközlekedésen is.

Meglátogathatom a beoltott barátaimat, családtagjaimat?

A CDC-irányelvek közelmúltbeli szigorítása csak a beltéri nyilvános helyiségekre vonatkozik. Ha teljesen beoltott családtagokkal és barátokkal maszkmentesen és beltérben töltjük az időt, az elég alacsony kockázatú.

Ha egy csoportban mindenki be van oltva, mindenki ismeri egymást, és senki sem volt magas kockázatú környezetben az elmúlt néhány hétben, nem okoz gondot, ha nem viselnek maszkot

- mondta Philip Landrigan. Hozzátette azonban, hogy nem minden helyzet egyforma. Lényeges, hogy továbbra is mindenki figyelembe vegye, hogy mi történik ott, ahol él, és hogy a társaság tagjainak van-e valamilyen alapbetegségük.

Mi a helyzet a be nem oltott gyermekekkel?

A 12 év alatti gyermekek jelenleg nem jogosultak védőoltásra Magyarországon és az USA-ban sem, ezért a szakemberek szerint fontos, hogy a gyermekek nyilvános helyeken, beltéren is maszkot viseljenek, és lehetőség szerint inkább a szabadban töltsenek időt egy-egy kiránduláson.

A nagyszülők, vagy más családtagok meglátogatása pedig még mindig mehet maszkmentesen, de ezt is kezeljük fenntartásokkal.

A gyerekek meglátogathatják a nagyszüleiket? Igen, de ez a nagyszülőktől függ, és attól, hogy hol találkozunk velük, és milyen következményekkel kell számolni, ha valamiben tévedünk, és esetleg az idősek megfertőződnek

- mondta Adam Ratner, a NYU Langone Health Hassenfeld Gyermekkórház fertőző betegségek osztályának vezetője. Ha például a nagyszülők egészségesek, be vannak oltva, és általában nem érintkeznek nagyobb embercsoportokkal, valamint senkinek (sem a szülőknek, sem a nagyszülőknek, sem a gyerekeknek) nincs ismert fertőzéskockázat, akkor minden rendben van - tette hozzá.

Milyen egyéb intézkedések kellenek?

Zavaró lehet újra és újra átértékelni a kockázatot a különböző helyzetekben - mondta Wolfe, de megjegyezte, hogy az elmúlt 18 hónapban rengeteget tanultunk arról, hogy mi az, ami működik.

Az alapvető taktikák most már elég világosak: aszabadtéri tevékenységek általában alacsony kockázatúak, ahogy az is, ha kerüljük a zsúfoltságot. Ha tudod, hogy beltérbe, vagy magas kockázatú helyre mész, akkor mindenképp viselj maszkot

- mondta a szakember, aki szerint az oltás beadatása továbbra is a legfontosabb dolog, amit az emberek tehetnek, hogy biztonságban tartsák magukat és másokat.

A beoltott emberek továbbra is nagymértékben védettek a COVID okozta súlyos megbetegedésekkel és halálesetekkel szemben. Akik súlyosan megbetegszenek, vagy meghalnak a delta-variáns miatt, azoknak a túlnyomó többsége nem volt beoltva.

- emelte ki Ratner.