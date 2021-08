Mi mindenre jó az aloe vera? Aloe vera gél, aloe vera ital, aloe vera hol kapható? Aloe vera kapszula hol kapható?

Napjaink egyik legközkedveltebb, jótékony hatású gyógy- és dísznövénye, az aloe vera számos módon hasznosítható: az aloe vera felhasználása során az aloe vera jótékony hatásai kifejtésével általánosan javíthatja az életminőségünket és növeli a jó közérzetünket. Na de hol kapható aloe vera és hogyan, milyen módon használható fel az aloe vera a hétköznapokban?

Cikkünkben az aloe vera nevű gyógy- és dísznövény felhasználását ismertetjük: tudd meg, hogyan történik az aloe vera gondozása, az aloe vera milyen földet szeret és az aloe vera locsolása milyen gyakorisággal szükséges! Mire jó az aloe vera ital, az aloe vera gél és az aloe vera spray! Aloe vera gélt hol lehet venni, Aloe Vera First hol kapható, illetve aloe vera kapszula hol kapható? Élő, cserepes aloe vera hol kapható?

Milyen növény az aloe vera?

Az aloe vera, más néven orvosi aloé egy egyszikű, pozsgáslevelű fűféle, ami a spárgavirágúak rendjébe tartozik. Származási helyét tekintve mind az aloe vera, mind más aloé félék Afrika száraz részein, illetve az Afrikához tartozó szigeteken őshonosak, de a mediterrán térségekben is megterem az aloe vera. Az aloe vera nem csak egzotikus dísznövényként népszerű: az aloe vera kivonat használata széleskörűen elterjedt a gyógyászatban és a kozmetikai iparban, ugyanis nyugtató, fiatalító, immunerősítő és sejtregeneráló hatást tulajdonítanak a növénynek - ezzel gyakran reklámozzák az aloe vera-tartalmú készítményeket.

Az aloe vera mint gyógynövény már az ókori görög, római, indiai és kínai kultúrákban is ismert volt, de később is sokat foglalkoztak az aloe vera gyógyhatásával, a modernkori botanikát beleértve. A tudományban az aloe vera levelek kocsonyás, folyós tartalmát hasznosítják, kesernyés ízű nedve fogyasztható, enyhíti az emésztési problémákat, a bőrre kenve pedig mérsékeli a bőrbetegségek kellemetlen tüneteit. Az aloe vera fő hatóanyaga az acemannán, azonban 240-nél is több jótékony anyagot tartalmaz. Közvetlen felhasználásra a 4-5 évnél idősebb aloe vera növények a legalkalmasabbak.

Az aloe vera megjelenése

Az aloe vera, avagy orvosi aloé egy jellegzetes megjelenésű pozsgás: lándzsa alakú levelei 50 centiméter hosszúságúra nőnek, az egész növény magassága megfelelő környezeti tényezők esetén elérheti a 120 centimétert is. A húsos levelek élénk zöldek, bennük zselés állagú, magas víztartalmú közeg található – ezt a részét használják fel a növénynek a gyógyászatban és a szépségiparban is. A levelek könnyen letörhetőek, azok helyén új aloe vera levelek nőnek, így a növény mérsékelt felhasználás mellett nem szenved kárt. Az aloe vera évelő növény, virágai sárgák, ezeket a növény rendszerint télen bontja ki.

Aloe vera hol kapható?

Az aloe vera beszerezhető bármelyik nagyobb kertészetben, ahol foglalkoznak pozsgásokkal, szobanövényekkel, gyógynövényekkel, de megtalálhatjuk a kertészeti áruházláncok polcain is. Mielőtt elmegyünk beszerezni a növényt, érdemes a választott áruház honlapján ellenőriznünk, hogy hol kapható aloe vera. Ha nem kapható aloe vera számunkra elérhető közelségű üzletekben, lehetőségünk van azt megrendelni olyan kertészetekből, akik foglalkoznak növények házhozszállításával.

Az aloe vera gondozása: Az aloe vera milyen földet szeret, mennyit kell locsolni?

Az aloe vera kint és bent is tartható, átlagos igényű kerti- és szobanövény. Mivel egy sivatagi területekről származó növényfaj, mindenképpen odafigyelést igényel az aloe vera fényigénye (fényigényes, de ne tartsuk a tűző napon!) és az aloe vera hőigénye (szobahőmérséklet vagy meleg klíma, kb. 30°-ig; a magas, 35-40° körüli meleget azonban már nem szereti!). Az aloe vera nem bírja ki a Magyarországon gyakori, kifejezetten hideg teleket, éppen ezért nem érdemes a kertbe kiültetni, tartsuk cserépben. A cserepes aloe vera további előnye, hogy egyszerűen bevihetjük, ha a szakadó eső ellen kell megvédenünk, illetve az aloe vera teleltetése is zárt térben kell, hogy történjen, 5° körüli hőmérsékleten, napfényes pincében vagy lépcsőházban.

Az aloe vera vízigénye alacsony, a nyári melegben is elég 2-3 hetente meglocsolnunk. A túlöntözést kifejezetten kerüljük, ugyanis az aloe vera töve a sok víztől kirothadhat. Télen elegendő havi egy alkalommal meglocsolnunk. Az aloe vera az átlagos virágföld és a homok 1/1-es keverékét kedveli leginkább, erre figyeljünk oda az aloe vera átültetése során, amit 1-2 évente szükséges elvégeznünk.

Ha sok új hajtás található az aloe vera tövén, akkor könnyűszerrel szaporíthatjuk azt. Az aloe vera szaporítása során vegyük ki a földből az egész növényt, óvatosan válasszuk le a tőről a friss hajtást (aprócska aloe vera levélcsoport), majd ültessük vissza a helyére az anyanövényt. A leválasztott hajtásnak adjunk külön cserepet és ültessük el lyukas aljú, kb. 10 cm átmérőjű cserépbe, amelybe aloe vera földkeveréket tettünk.

Aloe vera

Az aloe vera felhasználása

Az aloe vera felhasználása igen sokrétű: gyulladáscsökkentő és hidratáló növényként alkalmazza az élelmiszeripar, a kozmetikaipar és a gyógyszeripar is. A nyers, élő aloe vera mellett kapható a gyógynövény aloe vera kapszula, aloe vera gél, gyulladáscsökkentő aloe vera spray, aloe vera balzsam és aloe vera pakolás, illetve aloe vera fogkrém, aloe vera szájvíz, sőt, aloe vera üdítő ital formájában is.

Az aloe vera jótékony hatása

Az aloe vera fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő és hidratáló hatással bír, éppen ezért leggyakrabban a bőrbántalmakra és a bőr hidratálására használják. Az aloe vera alkalmas a szájüreg- és torokgyulladás csillapítására, illetve az emésztőszervi problémák enyhítésére is (például aloe vera ital formájában). Az aloe vera gél hasznos lehet horzsolások, napégés és rovarcsípések ellen, de a herpesz gyógyulását is elősegíti. Az aloe vera hidratálja a száraz bőrt és erősíti a töredezett, fénytelen hajat, így az aloe vera gél mellett az aloe vera hajpakolás és az aloe vera arckrém is népszerű termékek.

Aloe vera ital

A boltok, gyógyszertárak polcain többféle egészséges aloe vera ital is fellelhető: ezek között találhatóak kúraszerűen fogyasztható italok (például emésztési problémák megszüntetésére szánt aloe vera ital) és bármikor fogyasztható, cukros vagy cukormentes aloe vera üdítő italok is, amik gyorsan hidratálják a kimerült szervezetet.

Aloe vera gél

Az aloe vera gél felhasználása a sérült, érzékeny bőrfelületeken történik: használható az aloe vera gél kevésbé kritikus horzsolás vagy napégés ellen, de alkalmazható testápolóként, vagy borotválkozás és gyantázás utáni bőrnyugtatóként is.

Aloe vera spray

Számos különféle aloe vera spray található a boltok polcain, mindegyiknek külön funkciója, rendeltetése van: kapható aloe vera spray torokgyulladás ellen, bőrápoló aloe vera spray, vagy szagsemlegesítő aloe vera spray is, a lakásba.

Aloe vera fogkrém, aloe vera szájvíz

Mind az aloe vera fogkrémek, mind az aloe vera tartalmú szájvizek csökkentik az ínygyulladás kellemetlen tüneteit és segítenek a friss lehelet megőrzésében.

Az aloe vera készítmények beszerzése